Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 43

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Sergey Lazarenko:

вечером узнаешь, ты чо выскочил то? напугался что-ли?

Тебе б так пугаться;)
 
VVT:

Похоже на разворот в ближайшей перспективе)

Ну это как смотреть на ТФ в котором принимаем решение. Есть довольно характерные участки в которых довольно четко выполняются во времени прогнозы. Этому даже есть обоснование, почему так происходит.

 
Uladzimir Izerski:

Ну это как смотреть на ТФ в котором принимаем решение. Есть довольно характерные участки в которых довольно четко выполняются во времени прогнозы. Этому даже есть обоснование, почему так происходит.

Вы ещё верите индикаторам? Объёмы уже пошли на понижение)

1

 
Vladimir Baskakov:
Тебе б так пугаться;)

Ну ты орёл)

Оо, как часто стали рисоваться дивера.


XAUUSD_M15_2

 

Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.

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Uladzimir Izerski:

Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.

Естественно , что ж ты с утра не сказал, а по факту красиво теперь рисуешь
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Uladzimir Izerski:

Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.

 - да ещё и с стохастиком 

GBPUSDM5

 
Vladimir Baskakov:
Естественно , что ж ты с утра не сказал, а по факту красиво теперь рисуешь

Ну ты орёл))

 
SanAlex:

 - да ещё и с стохастиком 


Да ничего удивительного. Просто так.

XAUUSD_M15

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Uladzimir Izerski:

Да ничего удивительного. Просто так.


проглядываю стохастик с разными настройками 

вроде не плохо показывает с такими настройками 

Снимок

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и скорее всего фунт продолжит падать

GBPUSDM30

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