Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 43
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вечером узнаешь, ты чо выскочил то? напугался что-ли?
Похоже на разворот в ближайшей перспективе)
Ну это как смотреть на ТФ в котором принимаем решение. Есть довольно характерные участки в которых довольно четко выполняются во времени прогнозы. Этому даже есть обоснование, почему так происходит.
Ну это как смотреть на ТФ в котором принимаем решение. Есть довольно характерные участки в которых довольно четко выполняются во времени прогнозы. Этому даже есть обоснование, почему так происходит.
Вы ещё верите индикаторам? Объёмы уже пошли на понижение)
Тебе б так пугаться;)
Ну ты орёл)
Оо, как часто стали рисоваться дивера.
Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.
Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.
Я вам скажу, что был прогнозируемый шикарный пробой по фунту.
- да ещё и с стохастиком
Естественно , что ж ты с утра не сказал, а по факту красиво теперь рисуешь
Ну ты орёл))
- да ещё и с стохастиком
Да ничего удивительного. Просто так.
Да ничего удивительного. Просто так.
проглядываю стохастик с разными настройками
вроде не плохо показывает с такими настройками
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и скорее всего фунт продолжит падать