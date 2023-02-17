Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 39
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Брент, пробой уровня с Д1
Ауди, на Пробой, Севера
Кабель/Канадский доллар
Евро/Американский доллар, стрельнет? или сдуется?
ой-ой-ой, держитесь
Михалыч прогнозирует
Михалыч прогнозирует
Не надоело пиарить?
нет
Не надоело пиарить?
Вам не надоело мешать людям работать? Или вы, наоборот, помогаете?)
Вам не надоело мешать людям работать? Или вы, наоборот, помогаете?)
ну он то думает конечно что помогает - ставит на путь истинный