Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 39

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Брент, пробой уровня с Д1


 

Ауди, на Пробой, Севера


 

Кабель/Канадский доллар


 

Евро/Американский доллар, стрельнет? или сдуется?


 

ой-ой-ой, держитесь


 

Михалыч прогнозирует


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Михалыч прогнозирует


Не надоело пиарить?
 
Vladimir Baskakov:
Не надоело пиарить?

нет

 
Vladimir Baskakov:
Не надоело пиарить?

Вам не надоело мешать людям работать? Или вы, наоборот, помогаете?)

 
Aleksey Nikolayev:

Вам не надоело мешать людям работать? Или вы, наоборот, помогаете?)

ну он то думает конечно что помогает - ставит на путь истинный

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