Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 45

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Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал


Мониторинг, сэр
 
Vladimir Baskakov:
Мониторинг, сэр

Ты орёл)))

 
Sergey Lazarenko:

Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал

Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)

 
Vladimir Baskakov:
Мониторинг, сэр

у меня в профиле

 
VVT:

Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)

ну если так, то чо ты сюда приперся?

 
Uladzimir Izerski:

Ты орёл)))


Перезагрузись  ;)

 
VVT:

Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)

нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.

 
Valeriy Yastremskiy:

нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.

парни, объясню, уровни поддержки/сопротивления - это уровни вообще, Герчик для рассортировки уровней применяет специальный алгоритм, о котором вы видимо не слыхали, теперь услышали, специальный алгоритм - поэтому такие уровни называются уровни Герчика, чтоб не путать, они чертятся не просто так, а по алгоритму, который не спутаешь, понятно?

 
Valeriy Yastremskiy:

нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.

и из этого можно сделать прогноз?

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