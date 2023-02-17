Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал
Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал
Мониторинг, сэр
Ты орёл)))
Вот он, уровень, который предсказал это замечательное падение, которое случилось, 1955,63, его Михалыч кстати утром давал
Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)
Мониторинг, сэр
у меня в профиле
Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)
ну если так, то чо ты сюда приперся?
Ты орёл)))
Перезагрузись ;)
Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочить от этой линии 50/50, не линии движут цены)
нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.
нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.
парни, объясню, уровни поддержки/сопротивления - это уровни вообще, Герчик для рассортировки уровней применяет специальный алгоритм, о котором вы видимо не слыхали, теперь услышали, специальный алгоритм - поэтому такие уровни называются уровни Герчика, чтоб не путать, они чертятся не просто так, а по алгоритму, который не спутаешь, понятно?
нет. если за разницу между уровнями взять пункт пятизнака, и нарисовать все, то по истории видно, что всего уровней больше, чем уровней экстремумов.
и из этого можно сделать прогноз?