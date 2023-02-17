Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 41

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Sergey Lazarenko:

это тебе его надо включить, основной тренд - Нисходящий

Ты пока такие умные слова не используй, тренд. Начни с малого
 
Vladimir Baskakov:
Ты пока такие умные слова не используй, тренд. Начни с малого

ты меня не лечи, в теме про Доу трешься? трешься, а что Доу про тренды писал? Нисходящий - каждая последующая Впадина и вершина ниже предыдущей, для медленно соображающих отмечаю последовательно идущие Экстремумы, щас фунтец стрельнет вверх, с опережением евро, сразу все поймешь

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[Удален]  
Sergey Lazarenko:

ты меня не лечи, в теме про Доу трешься? трешься, а что Доу про тренды писал? Нисходящий - каждая последующая Впадина и вершина ниже предыдущей, для медленно соображающих отмечаю последовательно идущие Экстремумы, щас фунтец стрельнет вверх, с опережением евро, сразу все поймешь

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Пообщайся с Юсей, вы на одной волне, живёте в 19 веке
 

Брент, Импульс прошел, причем значимый, более ждать нечего, дальше судьба неизвестна, так что б/у


 
Sergey Lazarenko:

ух ты какой крутой, в топку сразу, так и сожжешь все дороги в небеса, ты уточни че те надо подробнее?

я-же вроде написал...методику, желательно с обоснованиями, в виде нормального текста с иллюстрациями.

весёлые видосики не смотрю :-)

 

По золоту на часе может нарисоваться дивер. Бумажное золото продают.

Вот текущие значимые уровни. Но всё будет зависеть от политики вливания пустых денег в штатах.

XAUUSD_H1

 
Maxim Kuznetsov:

ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни. 

описания есть ? если только видео, то в топку сразу

Всё просто)

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VVT:

Всё просто)


Занимательная картинка. А с какого журнала взята?

 
Uladzimir Izerski:

Занимательная картинка. А с какого журнала взята?

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/vol2vol-expected-range.html

 
VVT:

Всё просто)


просто и тупо по волатильности,с мелкой корректировкой по страйкам ?

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