Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 41
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это тебе его надо включить, основной тренд - Нисходящий
Ты пока такие умные слова не используй, тренд. Начни с малого
ты меня не лечи, в теме про Доу трешься? трешься, а что Доу про тренды писал? Нисходящий - каждая последующая Впадина и вершина ниже предыдущей, для медленно соображающих отмечаю последовательно идущие Экстремумы, щас фунтец стрельнет вверх, с опережением евро, сразу все поймешь
,
ты меня не лечи, в теме про Доу трешься? трешься, а что Доу про тренды писал? Нисходящий - каждая последующая Впадина и вершина ниже предыдущей, для медленно соображающих отмечаю последовательно идущие Экстремумы, щас фунтец стрельнет вверх, с опережением евро, сразу все поймешь
,
Брент, Импульс прошел, причем значимый, более ждать нечего, дальше судьба неизвестна, так что б/у
ух ты какой крутой, в топку сразу, так и сожжешь все дороги в небеса, ты уточни че те надо подробнее?
я-же вроде написал...методику, желательно с обоснованиями, в виде нормального текста с иллюстрациями.
весёлые видосики не смотрю :-)
По золоту на часе может нарисоваться дивер. Бумажное золото продают.
Вот текущие значимые уровни. Но всё будет зависеть от политики вливания пустых денег в штатах.
ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни.
описания есть ? если только видео, то в топку сразу
Всё просто)
Всё просто)
Занимательная картинка. А с какого журнала взята?
Занимательная картинка. А с какого журнала взята?
https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/vol2vol-expected-range.html
Всё просто)
просто и тупо по волатильности,с мелкой корректировкой по страйкам ?