Shared Projects. Новый проект из исходного файла.
Вариант #2
Создаю в папке "Shared Projects" новый проект, удаляю из этого проекта файл автоматически сгенерированного советника и пытаюсь во вкладке "Проект" по правому клику на проекте "Добавить существующий".
В итоге существующий файл добавился в проект:
НО: не добавился файл, который я подключаю по include - Headers и Resources ПУСТЫЕ:
То есть и вариант #1 и вариант #2 оказались нерабочими.
Тогда вопрос: а эти проекты вообще работают у кого либо?
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Такой пример: есть у меня советник в глубинах MQL5 папки. В советнике есть #include на файл НЕ ИЗ ТЕКУЩЕЙ папки советника, а из глубин MQL5 папки. Я захотел поделиться этим советником через проекты.
А не тут-то было:
вариант #1
Прямо в текущей папке советника делаю правый клик и "Новый проект из исходного файла". Создался после этого файл проекта В ТЕКУЩЕЙ ПАПКЕ советника:
Вопрос: что теперь делать с этими файлом проекта? Как им поделиться?