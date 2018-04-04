Shared Projects. Новый проект из исходного файла.

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Такой пример: есть у меня советник  в глубинах MQL5 папки. В советнике есть #include на файл НЕ ИЗ ТЕКУЩЕЙ папки советника, а из глубин MQL5 папки. Я захотел поделиться этим советником через проекты

А не тут-то было:

вариант #1

Прямо в текущей папке советника делаю правый клик и "Новый проект из исходного файла". Создался после этого файл проекта В ТЕКУЩЕЙ ПАПКЕ советника:

Вопрос: что теперь делать с этими файлом проекта? Как им поделиться?

 

Вариант #2

Создаю в папке "Shared Projects" новый проект, удаляю из этого проекта файл автоматически сгенерированного советника и пытаюсь во вкладке "Проект" по правому клику на проекте "Добавить существующий".

В итоге существующий файл добавился в проект:


НО: не добавился файл, который я подключаю по include - Headers и Resources ПУСТЫЕ:

То есть и вариант #1 и вариант #2 оказались нерабочими.

Тогда вопрос: а эти проекты вообще работают у кого либо?

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