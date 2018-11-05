и снова случайное блуждание... - страница 51

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prikolnyjkent:


Конечно - равновероятна... И именно поэтому монетка с полной уверенностью может БЕСКОНЕЧНО делать в цикле и 2 шага вниз, 1 вверх; и 3 шага вниз, 2 вверх; и так далее,.. и так далее,.. и так далее,.. То есть, у неё есть бесконечное число траекторий, по любой из которых она НИКОГДА не достигнет уровня +500

По этой же самой причине, графики таких траекторий НИКОГДА не будут стремиться к нулю.

Очень интересно будет посмотреть, как Вы будете обосновывать Ваш "запрет" на существование таких траекторий 



Зачем запрет? Все возможно, и на 5000 подряд в одну сторону, и неизвестно когда как, так и 5000 раз подряд +1, -1.   

Но все равно в итоге все стремится к нулю - к равному количеству и вверх и вниз.

 
Dmitry Fedoseev:


Зачем запрет? Все возможно, и на 5000 подряд в одну сторону, и неизвестно когда как, так и 5000 раз подряд +1, -1.   

Но все равно в итоге все стремится к нулю - к равному количеству и вверх и вниз.


Обращаю Ваше внимание, что траектория, у которой бесконечно чередуется 2 шага вниз и 1 шаг вверх НИКОГДА НЕ ПРИДЁТ К НУЛЮ, сколько бы Вы не утверждали обратное 
 
prikolnyjkent:

Обращаю Ваше внимание, что траектория, у которой бесконечно чередуется 2 шага вниз и 1 шаг вверх НИКОГДА НЕ ПРИДЁТ К НУЛЮ, сколько бы Вы не утверждали обратное 

Монетка не даст такой траектории.
 
prikolnyjkent:


Неужели Вы не понимаете, что Вы позоритесь перед всем белым светом? 

Я могу в чём-то ошибаться. Так поправьте меня... Но, неееет... Вы брызжете грязью, не показав ни одной моей ошибки 


Будем снисходительны, у человека жизнь не удалась. Жизнь на чужбине не сахар, на Западе русскоязычные считаются людьми второго сорта, даже, если знаешь немецкий язык, ведь акцент не скроешь. К тому же видимо ностальгия замучила, не зря же он на русско язычном сайте пасётся, здесь он чувствует себя комфортнее. Здесь в статусе иностранца он ощущает себя как бы выше других.)

 
Dmitry Fedoseev:

Монетка не даст такой траектории.


Выше, одним из Ваших же единомышленников, сказано: "Все траектории - РАВНОВЕРОЯТНЫ".

Вы между собой там как-нибудь договоритесь хоть... 


 
prikolnyjkent:


Выше, одним из Ваших же единомышленников, сказано: "Все траектории - РАВНОВЕРОЯТНЫ".

Вы между собой там как-нибудь договоритесь хоть... 



И равновероятны и все присутствуют. Бесконечность бывает разного порядка. Вероятность монетки 1/2 - сколько вверх, столько вниз, но если делать бесконечное количество бросков, то будет бесконечное количество различных траекторий (тоже бесконечных), но эти бесконечности меньшего порядка чем бесконечность общего количества бросков. Поскольку вероятность 1/2, в итоге сколько вверх, столько и в низ, то есть - 0.
 
Dmitry Fedoseev:

И равновероятны и присутствуют. Бесконечность бывает разного порядка. Вероятность монетки 1/2 - сколько вверх, столько вниз, но если делать бесконечное количество бросков, то будет бесконечное количество различных траекторий в том числе тоже бесконечных, но эти бесконечности меньшего порядка чем бесконечность общего количества бросков. Поскольку вероятность 1/2, в итоге сколько вверх, столько и в низ, то есть - 0.

Вы возьмётесь утверждать, что КОНКРЕТНО траектория "2 вниз, 1 вверх в бесконечном цикле" - НЕ ВОЗМОЖНА ? 
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prikolnyjkent:

по любой из которых она НИКОГДА не достигнет уровня +500



С какой радости. Это же кландайк. Зная что у вас не будет +500 игра становится ограниченной. 
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Dmitry Fedoseev:


Зачем запрет? Все возможно, и на 5000 подряд в одну сторону, и неизвестно когда как, так и 5000 раз подряд +1, -1.   

Но все равно в итоге все стремится к нулю - к равному количеству и вверх и вниз.


Спасибо мил человек, я уж думал у меня помутнение началось. Если твердить толпами ересь порой думаешь не я ли туплю. Именно это я и хотел сказать, вроде и говорил это.

[Удален]  
prikolnyjkent:

Обращаю Ваше внимание, что траектория, у которой бесконечно чередуется 2 шага вниз и 1 шаг вверх НИКОГДА НЕ ПРИДЁТ К НУЛЮ, сколько бы Вы не утверждали обратное 

Если бы на бесконечности было такое чередование, то это была бы уже не монетка. Трындец, и картинку вставлял уже. Сумарые траектории, облако.
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