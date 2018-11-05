и снова случайное блуждание... - страница 38
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По делу уже ответил. Но не в коня корм
Да не могли Вы "по делу" уже ответить, потому-что вопрос я ТОЛЬКО-ЧТО задал... (достойно хотя бы себя ведите )
Да не могли Вы "по делу" уже ответить, потому-что вопрос я ТОЛЬКО-ЧТО задал... (достойно хотя бы себя ведите )
Вы идиот или просто троль? Почитайте свой пост (который я процитировал в своем ответе), о чем вы там пишите и засуньте свой фунтобакс куда известно. Ни ума ни памяти, и внимание блуждает.
Кент! Если у вас действительно рабочая система и вы знаете все её места уязвимости и т.д. так фига кому-то, что-то тут доказывать. Заработали и это главное, а все вокруг пусть хоть слюной зальются...
Кент! Если у вас действительно рабочая система и вы знаете все её места уязвимости и т.д. так фига кому-то, что-то тут доказывать. Заработали и это главное, а все вокруг пусть хоть слюной зальются...
Это хайп, дорогого стоит между прочем))
Кент! Если у вас действительно рабочая система и вы знаете все её места уязвимости и т.д. так фига кому-то, что-то тут доказывать. Заработали и это главное, а все вокруг пусть хоть слюной зальются...
Кент! Если у вас действительно рабочая система и вы знаете все её места уязвимости и т.д. так фига кому-то, что-то тут доказывать. Заработали и это главное, а все вокруг пусть хоть слюной зальются...
Так я ж им, глупеньким, глаза пытаюсь раскрыть... а они ещё огрызаются
Если Мартин 100% сливной, то торгуя против него, я 100% гарантировано получу прибыль. Хоть бы к словам своим прислушивались бы...
Ну давайте...
Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.
Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?..
На бесконечности. Для орлянки да. Это значит что шансы пройти вверх 500 п. через час такие же как и шансы пройти 500 п. через день, такие же как и пройти 500 п. по временному прилёту на землю анунахов.
Напомнило загадку про слона - какова вероятность выйти на улицу и увидеть слона? Оказывается 50% - или увидишь или нет. У вас все ваши размышления в таком стиле.
50 % не увидишь.... Это же не монетка, где равновероятно и то и другое.
Я думал что вероятность - это процент положительного исхода того или иного события из приличной выборки повторений действия.
Предположим что на улице слона никогда не было.
Выглядывайте туда 1000 раз...
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Поэтому, исходя из точно такой же логики, ГСЧ не применим на форексе.
Во первых нужно хотя бы рядом попасть в значение цены в определенный момент времени. Вероятность такого события близка к нулю.Считаю, что тема ни о чем.
Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.
Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?..
Gorg1983:
На бесконечности. Для орлянки да. Это значит что шансы пройти вверх 500 п. через час такие же как и шансы пройти 500 п. через день, такие же как и пройти 500 п. по временному прилёту на землю анунахов.
Я работаю не на бесконечности... и не на орлянке. Я работаю на фунтобаксе.
Орлянка с бесконечностью к моему вопросу никаким боком не лезет