и снова случайное блуждание... - страница 39
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Это хайп, дорогого стоит между прочем))
Ага, потом появляются всякие в паммах, сигналах и прочих местах, а процент молящихся на таких людей всегда найдётся. Вон один сейчас мозг сушил на форуме людям не один год, а теперь плоды снимает, на подписчиках . Не долго получилось правда, но не суть. Уверен что за эти годы так впился в мозг неразумных, что если и сольёт депо раз 5 в сигналах, один фиг найдутся те кто принесут ему бабки. Люди верят в недельные итоги торгов даже.Вот вам и хайп на теребящих душу простачков темах.
Я работаю не на бесконечности... и не на орлянке. Я работаю на фунтобаксе.
Орлянка с бесконечностью к моему вопросу никаким боком не лезет
Трындец. Вы же говорили что система работает на любом движении. В часности чтобы хоть немного упростить и без того неопределённые термины с вашей стороны, и перешли к орлянке.
А вы опять скачите от сб к рынку. Базар за сб был. Дабы не смущать отдельно взятых трактористов под сб приняли игру орлянку. Чтобы не плутать в терминах. Чётко понятно что за процесс.
Странно, что к 38 странице никто так и не понял, что орлянка и монетка тут не причём. )))
к 39 странице оказалось что тут вообще ни что ни к чему ни причём .
Трындец. Вы же говорили что система работает на любом движении. В часности чтобы хоть немного упростить и без того неопределённые термины с вашей стороны, и перешли к орлянке.
А вы опять скачите от сб к рынку. Базар за сб был. Дабы не смущать отдельно взятых трактористов под сб приняли игру орлянку. Чтобы не плутать в терминах. Чётко понятно что за процесс.
Окей...
Тогда, придём к соглашению, что на СБ заработать НЕЛЬЗЯ никак, даже Мартином, а на фонтобаксе - очень даже можно.
Я думаю, такой исход спора удовлетворит оооочень многих
Так я ж им, глупеньким, глаза пытаюсь раскрыть... а они ещё огрызаются
Если Мартин 100% сливной, то торгуя против него, я 100% гарантировано получу прибыль. Хоть бы к словам своим прислушивались бы...
Окей...
Тогда, придём к соглашению, что на СБ заработать НЕЛЬЗЯ никак, даже Мартином, а на фонтобаксе - очень даже можно.
Я думаю, такой исход спора удовлетворит оооочень многих
Не нужно с темы съезжать. Разговор пром монетку был, в частности те хоть как-то по делу ответить вам пытались были возмущены именно заявлениями о стабильном заработке на монетке.
Не говоря уже о том что вы заявляли о способности зарабатывать на любом движении, не важно орлянка ли это или рынок или даже играющий против вас человек.
Для меня рынок не сб, так что спорить о заработке на нём мне не интересно, так как имея положительноемо по сделкам, естественно есть возможность и мартин сделать прибыльным. Принципиальность именно в сб была.
Дело в том, что это не так уж очевидно для всех. Ведь мартин не постоянно сливает. Он то сливает,то зарабатывает. И нет четкой границы. Поэтому для многих непонятно, когда включать и выключать компенсатор, который бы компенсировал убытки. Если вы решили эту задачу и вам всё кажется очевидным, то для большинства это загадка, поэтому здесь и многие выражают своё недоаольство, из-за того, что не понимают как решить такую задачу. Ведь решение этой задачи аналогично решению задачи чёткого разделения флета и тренда. На флете усредняющий мартин не нуждается в компенсаторе, он и так нормально зарабатывает. А вот, если тренд, да ещё малооткатный, то здесь без компенсатора не обойтись. Если ваша система стабильно зарабатывает, значит вы можете чётко разделять флет и тренд. А возможно вы просто включаете свой компенсатор используя какой то порог. Например: при появлении просадки в виде 1-3 убыточных позиций. Или какой то другой вариант. Лично я вам верю, так как считаю, что если хорошо подумать, то эту задачу можно решить.
Ага, Кент с демоном Максвелла в корешах, он ему переключает и из орлянки энергию качает.
Не нужно с темы съезжать. Разговор пром монетку был, в частности те хоть как-то по делу ответить вам пытались были возмущены именно заявлениями о стабильном заработке на монетке.
Не говоря уже о том что вы заявляли о способности зарабатывать на любом движении, не важно орлянка ли это или рынок или даже играющий против вас человек.
Для меня рынок не сб, так что спорить о заработке на нём мне не интересно, так как имея положительноемо по сделкам, естественно есть возможность и мартин сделать прибыльным. Принципиальность именно в сб была.
Ну что ж, нет - так нет...
Для меня это ничего не меняет, так как хоть на рынке, хоть на СБ, стартуя с нулевой точки, мало кто решится утверждать, что график достигнет уровня +500 с вероятностью 100%...
Так я ж им, глупеньким, глаза пытаюсь раскрыть... а они ещё огрызаются
Если Мартин 100% сливной, то торгуя против него, я 100% гарантировано получу прибыль. Хоть бы к словам своим прислушивались бы...
Ну что ж, нет - так нет...
Для меня это ничего не меняет, так как хоть на рынке, хоть на СБ, стартуя с нулевой точки, мало кто решится утверждать, что график достигнет уровня +500 с вероятностью 100%...
Что именно нет? То есть теперь вы либо переходите к соглашению что говорить будем про рынок, либо никак? Почему бы не перейти на соглашение говорить про монетку? Так вот на монетке вероятность того что через 500 шагов от нулевой точки значение будет +500 такая же как и -500, такая же как и все варианты построения цепочки длинною в 500 шагов.