и снова случайное блуждание... - страница 37

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prikolnyjkent:


1) И Вам не следует вводить никого в заблуждение. ПРИ НАЛИЧИИ ДЕПОЗИТА стратегия Мартингейла на СБ - БЕСПРОИГРЫШНАЯ.

Разве не так?..

...


Не так. Только при наличие бесконечного депозита.
 
prikolnyjkent:


Разве не так?..


Не так. 
 
prikolnyjkent:
На расходящемся треугольнике с различным размахом колебаний проверяли свою систему?
 
Dmitry Fedoseev:

...

Для тог,что бы Мартингейлом действительно можно было зарабатывать - с полной точность этого выражения, а не с вашей размазанностью формировок, депозит должен быть бесконечным.

Что вы пока не в пролете с Мартингейдом, это от недостаточности опыта накопленного практикой. 


Депозит должен быть бесконечным У ТОГО, КТО НИЧЕГО НЕ ИЗВЛЕКАЕТ ИЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОТИВ его МАРТИНГЕЙЛА.

Вы упорно не желаете осознавать, что ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ не только отнимает у Вас бабки на Мартине, НО И ДАЁТ ИХ тому, кто одновременно торгует в противоположную сторону!!! 


(какой тут ещё нужен опыт?..)

 
prikolnyjkent:


...


(какой тут ещё нужен опыт?..)


Опыт, хотя бы математике  на уровне средней школы.
 
khorosh:
На расходящемся треугольнике с различным размахом колебаний проверяли свою систему?

Да я С КОЛЕБАНИЙ-то и живу...
 
Dmitry Fedoseev:

Опыт, хотя бы математике  на уровне средней школы.


Ну давайте...

Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.

Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?.. 


 
prikolnyjkent:


Ну давайте...

Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.

Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?.. 



Напомнило загадку про слона - какова вероятность выйти на улицу и увидеть слона? Оказывается 50% - или увидишь или нет. У вас все ваши размышления в таком стиле.
 
Dmitry Fedoseev:

Напомнило загадку про слона - какова вероятность выйти на улицу и увидеть слона? Оказывается 50% - или увидишь или нет. У вас все ваши размышления в таком стиле.


Это у Вас - уклонение от очевидного ответа...

Вот так дальше и продолжайте: ни слова по делу... и море грязи в сторону личности

 
prikolnyjkent:


Это у Вас - уклонение от очевидного ответа...

Вот так дальше и продолжайте: ни слова по делу... и море грязи в сторону личности


По делу уже ответил. Но не в коня корм
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