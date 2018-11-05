и снова случайное блуждание... - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) И Вам не следует вводить никого в заблуждение. ПРИ НАЛИЧИИ ДЕПОЗИТА стратегия Мартингейла на СБ - БЕСПРОИГРЫШНАЯ.
Разве не так?..
...
Не так. Только при наличие бесконечного депозита.
Разве не так?..
Не так.
...
Для тог,что бы Мартингейлом действительно можно было зарабатывать - с полной точность этого выражения, а не с вашей размазанностью формировок, депозит должен быть бесконечным.
Что вы пока не в пролете с Мартингейдом, это от недостаточности опыта накопленного практикой.
Депозит должен быть бесконечным У ТОГО, КТО НИЧЕГО НЕ ИЗВЛЕКАЕТ ИЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОТИВ его МАРТИНГЕЙЛА.
Вы упорно не желаете осознавать, что ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ не только отнимает у Вас бабки на Мартине, НО И ДАЁТ ИХ тому, кто одновременно торгует в противоположную сторону!!!
(какой тут ещё нужен опыт?..)
...
(какой тут ещё нужен опыт?..)
Опыт, хотя бы математике на уровне средней школы.
На расходящемся треугольнике с различным размахом колебаний проверяли свою систему?
Да я С КОЛЕБАНИЙ-то и живу...
Опыт, хотя бы математике на уровне средней школы.
Ну давайте...
Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.
Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?..
Ну давайте...
Я продаю фунтобакс, обладая депозитом, способным сопротивляться ДВИЖЕНИЮ цены вверх на 500 п. в 4-х знаке.
Вопрос: Вы,.. вот лично Вы, возьмётесь УТВЕРЖДАТЬ, что цена поднимется до моей "красной линии" с вероятностью СТО ПРОЦЕНТОВ ?..
Напомнило загадку про слона - какова вероятность выйти на улицу и увидеть слона? Оказывается 50% - или увидишь или нет. У вас все ваши размышления в таком стиле.
Напомнило загадку про слона - какова вероятность выйти на улицу и увидеть слона? Оказывается 50% - или увидишь или нет. У вас все ваши размышления в таком стиле.
Это у Вас - уклонение от очевидного ответа...
Вот так дальше и продолжайте: ни слова по делу... и море грязи в сторону личности
Это у Вас - уклонение от очевидного ответа...
Вот так дальше и продолжайте: ни слова по делу... и море грязи в сторону личности
По делу уже ответил. Но не в коня корм