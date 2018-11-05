и снова случайное блуждание... - страница 13

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prikolnyjkent:

Оцените по графикам. (фунтобакс, шаг сети = 40 п. на 4-х знаке)

Понятно, спасибо.
 
prikolnyjkent:


Абсолютно бесперспективная, для разумных людей, стратегия отвлечения внимания: ни слова об ошибках в моих словах... и истерический визг по поводу моей лени "доставать яблоки для демонстрации закона сложения" 

Поздно, ребята... Имеющий уши - уже услышал...


в каких ваших словах ошибка? во всех из них.

мы говорим о "зароботке в орлянку", а не о "два плюс два четыре". не подменивайте понятия.

черт дальше продолжал бежать от ладана.
 
danminin:

в каких ваших словах ошибка? во всех из них.

мы говорим о "зароботке в орлянку", а не о "два плюс два четыре". не подменивайте понятия...

Мы говорим о заработке на СБ  . НА БЛУЖДАНИИ (!) (то есть - НА ДВИЖЕНИИ)

Утверждая, что нельзя заработать на блуждании, Вы берёте на себя смелость утверждать невозможность заработать на движении. А это - не солидно 


 
khorosh:

Понятно, спасибо.

Там добавление у меня в посте ещё...
[Удален]  
-Aleks-:

 

Именно про это я и думаю "чтоб что-то почувствовать" я делаю глупые вещи на бирже  в последнее время.
Что это за кино?

"Деньги на двоих"
 
Gorg1983:

... А то так то я тоже Папа римский...


Дык, я-то в Папы-то - не лезу.

Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".

Вот и всё, собственно 


[Удален]  

как доказать что ты не олень?

Ой, а у яньдекся ответов-уписаться можно.

Да я не от злости, Кент-Вы и правда прикольный.

Ответы@Mail.Ru: как доказать что ты не олень?
Ответы@Mail.Ru: как доказать что ты не олень?
  • 2013.05.03
  • otvet.mail.ru
А разве олень-это плохо?
 
prikolnyjkent:

Оцените по графикам. (фунтобакс, шаг сети = 40 п. на 4-х знаке. Два счёта, торгующих в противоположных направлениях. Сетки счетов сдвинуты на 20 п. относительно друг друга)
А на двух счетах сделали, чтобы было легче отслеживать работу каждого направления и не запутаться с ордерами? У вас что, каждое направление является компенсатором для другого или компенсатор это отдельный механизм для каждого счёта?
[Удален]  
prikolnyjkent:


Дык, я-то в Папы-то - не лезу.

Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".

Вот и всё, собственно 



Интереснее про три математические чего-то там. Хоть трёп интересней будет, а то яблоки.. 2+2.. Кстати 2+2 не у всех 4. Обычно как раз у тех не 4 , у кого на сб заработать можно. 

А у вас всё не как у людей.

 
Dmitry Fedoseev:

Это же как надо себя не уважать и не доверять своему разуму, что бы верить в гениальность банального бреда.


Ну те кто утверждали что земля стоит на трёх слонах тоже не верили, что она круглая и считали это банальным бредом.    Это так , к слову.  

Пока ни одна сторона спора, ни другая меня не убедили.  Вот так!  И с чего вы все взяли, что у него система орлянка.... может там другое.

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