и снова случайное блуждание... - страница 13
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Оцените по графикам. (фунтобакс, шаг сети = 40 п. на 4-х знаке)
Понятно, спасибо.
Абсолютно бесперспективная, для разумных людей, стратегия отвлечения внимания: ни слова об ошибках в моих словах... и истерический визг по поводу моей лени "доставать яблоки для демонстрации закона сложения"
Поздно, ребята... Имеющий уши - уже услышал...
в каких ваших словах ошибка? во всех из них.
мы говорим о "зароботке в орлянку", а не о "два плюс два четыре". не подменивайте понятия.
черт дальше продолжал бежать от ладана.
в каких ваших словах ошибка? во всех из них.
мы говорим о "зароботке в орлянку", а не о "два плюс два четыре". не подменивайте понятия...
Мы говорим о заработке на СБ . НА БЛУЖДАНИИ (!) (то есть - НА ДВИЖЕНИИ)
Утверждая, что нельзя заработать на блуждании, Вы берёте на себя смелость утверждать невозможность заработать на движении. А это - не солидно
Понятно, спасибо.
Там добавление у меня в посте ещё...
Что это за кино?
"Деньги на двоих"
... А то так то я тоже Папа римский...
Дык, я-то в Папы-то - не лезу.
Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".
Вот и всё, собственно
как доказать что ты не олень?
Ой, а у яньдекся ответов-уписаться можно.
Да я не от злости, Кент-Вы и правда прикольный.
Оцените по графикам. (фунтобакс, шаг сети = 40 п. на 4-х знаке. Два счёта, торгующих в противоположных направлениях. Сетки счетов сдвинуты на 20 п. относительно друг друга)
Дык, я-то в Папы-то - не лезу.
Я борюсь за то, чтобы утверждение "на СБ заработать нельзя" люди заменяли словами "я не знаю, как заработать на СБ".
Вот и всё, собственно
Интереснее про три математические чего-то там. Хоть трёп интересней будет, а то яблоки.. 2+2.. Кстати 2+2 не у всех 4. Обычно как раз у тех не 4 , у кого на сб заработать можно.
А у вас всё не как у людей.
Это же как надо себя не уважать и не доверять своему разуму, что бы верить в гениальность банального бреда.
Ну те кто утверждали что земля стоит на трёх слонах тоже не верили, что она круглая и считали это банальным бредом. Это так , к слову.
Пока ни одна сторона спора, ни другая меня не убедили. Вот так! И с чего вы все взяли, что у него система орлянка.... может там другое.