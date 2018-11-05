и снова случайное блуждание... - страница 36
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Хвалить и хвастаться немного разные по смыслу глаголы. Например, если бы я написал: ай какой я молодец, вот какой я скрипт написал. То я хвалю себя. А я хвастаюсь скриптом. Мол вот какой хороший скрипт, у меня есть а у вас нет. Ну косвенно да, (в определённой мере вы правы) раз я написал этот хороший скрипт, значит я молодец.)))
Да мир, поезд дружбы!!!
Самое время протестировать на основе него советник с торговлей от уровней!!!
Гы-Гы!!! в точку.
Давно замечено, что зависть у людей всегда вырабатывает яд в их организмах.
по поводу яда: да есть такое...дело в том что я болезненно реагирую на очень глупых людей типа кента, а особенно глупых и болтливых...меня это к сожалению часто выводит из себя.. надо работать над собой...
а вот по поводу зависти ты серьезно ошибаешься...я могу завидовать...но не в этом случае...так как нечему завидовать просто...я знаю чего стоят все его сказки которые он здесь людям рассказывает...0.00
долгое время после периода разочарований в индикаторах я думал что Грааль в использовании уровней в традиционной интерпретации по как не понял что это полнейший отстой..
но я нашел способ как можно по другому их использовать с успехом....стратегия крайне консервативна и не дает больших процентов но очень надежна...и если возникает сигнал то вероятность срабатывания очень велика...практически безошибочный метод..
по поводу яда: да есть такое...дело в том что я болезненно реагирую на очень глупых людей типа кента, а особенно глупых и болтливых...меня это к сожалению часто выводит из себя.. надо работать над собой...
а вот по поводу зависти ты серьезно ошибаешься...я могу завидовать...но не в этом случае...так как нечему завидовать просто...я знаю чего стоят все его сказки которые он здесь людям рассказывает...0.00
Встретили бы своего двойника "умерли" бы от отравления )))
по поводу яда: да есть такое...дело в том что я болезненно реагирую на очень глупых людей типа кента, а особенно глупых и болтливых...меня это к сожалению часто выводит из себя.. надо работать над собой...
С вершины Вашего Разума, nowi, Вы должны были бы прекрасно знать, что глупость кента или Ваше совершенство определяется НЕ ВАШИМ МНЕНИЕМ, и не моим, или ещё кого-либо другого, а ПРАКТИКОЙ (!!!)
ПРАКТИКА - критерий истины... и лишь РЕАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека объективно отображают уровень развития его разума.
-----------------------------------------
И что же мы имеем на практике?..
Ваше утверждение о том, что Мартином на СБ заработать нельзя - ЛОЖНО,.. ибо всеми авторитетами сказано, что, при достаточно большом депозите, стратегия Мартингейла (особенно "мягкого") - беспроигрышна.
В случае более ограниченного депозита, Вы так и не назвали ни одной причины, по которой я, расположившись рядом с человеком, торгующим Мартином на СБ, не смог бы заработать сумму, равную его убытку на Мартине на момент достижения ценой "красной линии"... и полностью компенсировать этот убыток. Подчёркиваю, во время торговли я буду знать как направление движения цены, так и длину хода, ибо место, где находится "красная линия" известно.
Ситуация, когда цена болтается, не достигая "красной линии", в нашем споре не рассматривается, так как она недвусмысленно означает, что слив по Мартину НЕ ПРОИЗОШЁЛ...
А это, по Вашему убеждению - НЕ ВОЗМОЖНО ... ибо Вы "тельняшку на груди рвёте", утверждая, что Мартин - стопроцентно сливной (!!!)
-----------------------------------------
Очень интересно было бы узнать, ЧТО Вам говорят перечисленные выше практические данные об уровне развития разума каждого из нас
С вершины Вашего Разума, nowi, Вы должны были бы прекрасно знать, что глупость кента или Ваше совершенство определяется НЕ ВАШИМ МНЕНИЕМ, и не моим, или ещё кого-либо другого, а ПРАКТИКОЙ (!!!)
ПРАКТИКА - критерий истины... и лишь РЕАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека объективно отображают уровень развития его разума.
-----------------------------------------
И что же мы имеем на практике?..
1-Ваше утверждение о том, что Мартином на СБ заработать нельзя - ЛОЖНО,.. ибо всеми авторитетами сказано, что, при достаточно большом депозите, стратегия Мартингейла (особенно "мягкого") - беспроигрышна.
2-В случае более ограниченного депозита, Вы так и не назвали ни одной причины, по которой я, расположившись рядом с человеком, торгующим Мартином на СБ, не смог бы заработать сумму, равную его убытку на Мартине на момент достижения ценой "красной линии"... и полностью компенсировать этот убыток. Подчёркиваю, во время торговли я буду знать как направление движения цены, так и длину хода, ибо место, где находится "красная линия" известно.
Ситуация, когда цена болтается, не достигая "красной линии", в нашем споре не рассматривается, так как она недвусмысленно означает, что слив по Мартину НЕ ПРОИЗОШЁЛ...
А это, по Вашему убеждению - НЕ ВОЗМОЖНО ... ибо Вы "тельняшку на груди рвёте", утверждая, что Мартин - стопроцентно сливной (!!!)
-----------------------------------------
Очень интересно было бы узнать, ЧТО Вам говорят перечисленные выше практические данные об уровне развития разума каждого из нас
1-Не нужно вводить в заблуждение. Никто не оспаривал теорию вероятности, и её предельные выводы на бесконечности. Так что не нужно придираться к словам. Всем тут понятно что речь шла не о бесконечности. А ваше утверждение о заработке на сб - история конечная, потому как ограничена как минимум сроком вашей жизни. Так что заявляя о заработке на сб, причём стабильном, - это вы оспариваете научных авторитетов.
2-Вы говорите об игре против второго игрока. А это не игра против сб. Серии не транзитивные. Выигрывать будет одна серия против другой. Сами же по себе обе серии не имеют положительного мо. Для того чтобы на этом заработать, надо найти такого идиёта, который предложит вам игру пенни, то есть будет первым называть серию, давая вам преимущество в праве выбора вами противоборствующей серии.
1-Не нужно вводить в заблуждение. Никто не оспаривал теорию вероятности, и её предельные выводы на бесконечности. Так что не нужно придираться к словам. Всем тут понятно что речь шла не о бесконечности. А ваше утверждение о заработке на сб - история конечная, потому как ограничена как минимум сроком вашей жизни. Так что заявляя о заработке на сб, причём стабильном, - это вы оспариваете научных авторитетов.
2-Вы говорите об игре против второго игрока. А это не игра против сб. Серии не транзитивные. Выигрывать будет одна серия против другой. Сами же по себе обе серии не имеют положительного мо. Для того чтобы на этом заработать, надо найти такого идиёта, который предложит вам игру пенни, то есть будет первым называть серию, давая вам преимущество в праве выбора вами противоборствующей серии.
1) И Вам не следует вводить никого в заблуждение. ПРИ НАЛИЧИИ ДЕПОЗИТА стратегия Мартингейла на СБ - БЕСПРОИГРЫШНАЯ.
Разве не так?..
2) Я не говорю об игре против второго игрока. Я говорю о том, что пока Вы, со своим реальным депозитом, будете двигаться к "красной линии", я, на своём счёте, БЕСПРЕПЯТСТВЕННО СНИМУ С ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ цены прибыль, равную Вашему убытку,.. и с чистой совестью вручу её Вам, чтобы Вы не говорили, что мартин убил Ваш депозит.
МАРТИН УБИВАЕТ ДЕПОЗИТ ТОЛЬКО У ТОГО, КТО ТУПО ПЯЛИТСЯ В ТЕРМИНАЛ, НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЯ, ПОКА ЦЕНА ИДЁТ ПРОТИВ ЕГО МАРТИНА. И тут Вы возразить ничего не сможете.
Разве не так?..
С вершины Вашего Разума, nowi, Вы должны были бы прекрасно знать, что глупость кента или Ваше совершенство определяется НЕ ВАШИМ МНЕНИЕМ, и не моим, или ещё кого-либо другого, а ПРАКТИКОЙ (!!!)
ПРАКТИКА - критерий истины... и лишь РЕАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека объективно отображают уровень развития его разума.
-----------------------------------------
И что же мы имеем на практике?..
Ваше утверждение о том, что Мартином на СБ заработать нельзя - ЛОЖНО,.. ибо всеми авторитетами сказано, что, при достаточно большом депозите, стратегия Мартингейла (особенно "мягкого") - беспроигрышна.
В случае более ограниченного депозита, Вы так и не назвали ни одной причины, по которой я, расположившись рядом с человеком, торгующим Мартином на СБ, не смог бы заработать сумму, равную его убытку на Мартине на момент достижения ценой "красной линии"... и полностью компенсировать этот убыток. Подчёркиваю, во время торговли я буду знать как направление движения цены, так и длину хода, ибо место, где находится "красная линия" известно.
Ситуация, когда цена болтается, не достигая "красной линии", в нашем споре не рассматривается, так как она недвусмысленно означает, что слив по Мартину НЕ ПРОИЗОШЁЛ...
А это, по Вашему убеждению - НЕ ВОЗМОЖНО ... ибо Вы "тельняшку на груди рвёте", утверждая, что Мартин - стопроцентно сливной (!!!)
-----------------------------------------
Очень интересно было бы узнать, ЧТО Вам говорят перечисленные выше практические данные об уровне развития разума каждого из нас
Сначала надо правильно понимать причинно следственные связи.
Посмотрите в каких терминах вы тут изъясняетесь - "достаточно большой", "мягкий", "более ограниченный", "красная линия" - полная неопределенная размытость.
Для тог,что бы Мартингейлом действительно можно было зарабатывать - с полной точность этого выражения, а не с вашей размазанностью формировок, депозит должен быть бесконечным.
Что вы пока не в пролете с Мартингейдом, это от недостаточности опыта накопленного практикой.
ротшильды и рокфеллеры, которые основали фрс в 1917 году, и сто лет управляли миром, уже посливали все свои депозиты, прикольному кенту.
не мвф дает в долг странам, а прикольный кент дает в долг мвф-у.