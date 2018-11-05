и снова случайное блуждание... - страница 9
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Изумительно ващще
Если человек говорит простейшие и АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ (типа: два плюс два - четыре), какое доказательство практикой Вам ещё нужно ?!.
Ну Вы моск-то свой включайте иногда, что-ли
Может Вы ошибку в сказанном мной видите?.. Так предъявите её тогда
вы выдвигаете какую-то свою теорию, а потом говорите всем " а ну докажите мне, что на этом нельзя заработать".
обычно, доказывать что-то должен тот, кто выдвигает теорию.
от вас одни пустые теоретизирования месяцами на форуме.
свои слова вы не можете доказать ни стейдом ни мониторингом, ни чем либо вообще.
разговоры с вами - это лишь трата времени. так же как и трата времени попытки найти систему заработка на орлянке. так что, пожалуйста, не пишите ничего, не тратьте наше время.
Едрить кудрить. Да вы круче чем Перельман. Тот хоть отправить работу успел, после чего отказался от нобелевки. А вы енту самАю нобюлёвку сразу в мусорку с формулировкой за ненадобностью.
Но мы не позволим сгинуть таланту.
Ну что Вы, что Вы...
Право, это - лишнее (тем более, что выкладывать инфу я всё равно не собираюсь )
Все места в нобелевском ряду уже заняли, эдак ещё один лауреат вылезет в свет мкл-х сафитов и таки надо будет кого-то уже выкидывать с картинки. Вот не знаю Солженицына или Ламу.
Ветку для голосования открыть надо. Вопрос-то серьёзный. Лучшие среди лучших за места борются.
вы бред пишете, а не очевидыне вещи. вы пишете, что можно выиграть в орланку.
вы выдвигаете какую-то свою теорию, а потом говорите всем " а ну докажите мне, что на этом нельзя заработать".
обычно, доказывать что-то должен тот, кто выдвигает теорию.
от вас одни пустые теоретизирования месяцами на форуме.
свои слова вы не можете доказать ни стейдом ни мониторингом, ни чем либо вообще.
разговоры с вами - это лишь трата времени. так же как и трата времени попытки найти систему заработка на орлянке. так что, пожалуйста, не пишите ничего, не тратьте наше время.
Я так и знал - ошибки НЕ ОБНАРУЖЕНО .
Один флуд пустой... "с потолка"... на эмоциях
Я так и знал - ошибки НЕ ОБНАРУЖЕНО .
Один флуд пустой... "с потолка"... на эмоциях
троль - балабол, пустобрех и пустомеля
от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.
Зря вы так. Молодой человек здесь публикует интересные и необычные идеи, которые могут дать пищу для размышлений у пытливых умов. Ведь может это как раз тот случай, когда гениального человека не понимают, поскольку он опережает время. И возможно у него в руках грааль, о котором мечтают многие. И вполне возможно, что суть его проста, как колумбово яйцо, а сложность была только в том , как найти такое простое и изящное решение. Суть пока вижу так: за счёт манипулирования лотом он добился положительного результата по прибыли при случайном входе в рынок. Осталось додумать механизм манипулирования лотом. Жаль, конечно, что судя по всему, у него нет эксперта по этой системе. Прогон теста на истории мог бы дать подтверждение его словам об успешности созданной им ТС.
Это же как надо себя не уважать и не доверять своему разуму, что бы верить в гениальность банального бреда.
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
если вы придете в казино с большой суммой и пару раз сыграете по матрину, то, с большой долей вероятности, вы получите прибыль.
но выже не собираетесь на этом останавливаться. вы собираетесь использовать мартингейл для зароботка. вы пойдете в казино и завтра и послезавтра, и так далее...
и чем больше вы будете ходить в казино, тем больше вы будете усиливать вероятность, что наступит такой момент, когда вам нужно будет поставить на кон сумму в хххххх долларов, которой у вас просто не будет.
почему возникает этот эффект, что если несколько раз сыграть по мвртингейлу - можно заработать пару долларов.
если в этот вечер 1001 человек в разных углах мира пришли в казино, захватив с собой штуку баксов, с планом выиграть 1 бакс и уйти,
то 1000 из них выиграет по баксу, а один потеряет 1000 долларов.
объясняли же уже, что это лотерея.
троль - балабол, пустобрех и пустомеля
Аргументируйте ...
Зря вы так. Молодой человек здесь публикует интересные и необычные идеи, которые могут дать пищу для размышлений у пытливых умов. Ведь может это как раз тот случай, когда гениального человека не понимают, поскольку он опережает время. И возможно у него в руках грааль, о котором мечтают многие. И вполне возможно, что суть его проста, как колумбово яйцо, а сложность была только в том , как найти такое простое и изящное решение. Суть пока вижу так: за счёт манипулирования лотом он добился положительного результата по прибыли при случайном входе в рынок. Осталось додумать механизм манипулирования лотом. Жаль, конечно, что судя по всему, у него нет эксперта по этой системе. Прогон теста на истории мог бы дать подтверждение его словам об успешности созданной им ТС.
Чепуху не несите. Идеями и не пахло. А говорит он не только про рынки, а про любой процесс у которого есть движение, если это ни кривая как трупа на приборе, в том числе и сб.
Рынок-не сб. По тому там и можно предположить некоторые стратегии со случайным входом, но неслучайными объёмами.