и снова случайное блуждание... - страница 9

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prikolnyjkent:


Изумительно ващще 

Если человек говорит простейшие и АБСОЛЮТНО ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ (типа: два плюс два - четыре), какое доказательство практикой Вам ещё нужно ?!. 

Ну Вы моск-то свой включайте иногда, что-ли 

Может Вы ошибку в сказанном мной видите?.. Так предъявите её тогда 


вы бред пишете, а не очевидыне вещи. вы пишете, что можно выиграть в орланку.
вы выдвигаете какую-то свою теорию, а потом говорите всем " а ну докажите мне, что на этом нельзя заработать".
обычно, доказывать что-то должен тот, кто выдвигает теорию.
от вас одни пустые теоретизирования месяцами на форуме. 
свои слова вы не можете доказать ни стейдом ни мониторингом, ни чем либо вообще.
разговоры с вами - это лишь трата времени. так же как и трата времени попытки найти систему заработка на орлянке. так что, пожалуйста, не пишите ничего, не тратьте наше время.
 
Gorg1983:


Едрить кудрить. Да вы круче чем Перельман. Тот хоть отправить работу успел, после чего отказался от нобелевки. А вы енту самАю нобюлёвку сразу в мусорку с формулировкой за ненадобностью.

Но мы не позволим сгинуть таланту.



Ну что Вы, что Вы... 

Право, это - лишнее  (тем более, что выкладывать инфу я всё равно не собираюсь  )


[Удален]  

Все места в нобелевском ряду уже заняли, эдак ещё один лауреат вылезет в свет мкл-х сафитов и таки надо будет кого-то уже выкидывать с картинки. Вот не знаю Солженицына или Ламу.

Ветку для голосования открыть надо. Вопрос-то серьёзный. Лучшие среди лучших за места борются.

 
danminin:
вы бред пишете, а не очевидыне вещи. вы пишете, что можно выиграть в орланку.
вы выдвигаете какую-то свою теорию, а потом говорите всем " а ну докажите мне, что на этом нельзя заработать".
обычно, доказывать что-то должен тот, кто выдвигает теорию.
от вас одни пустые теоретизирования месяцами на форуме. 
свои слова вы не можете доказать ни стейдом ни мониторингом, ни чем либо вообще.
разговоры с вами - это лишь трата времени. так же как и трата времени попытки найти систему заработка на орлянке. так что, пожалуйста, не пишите ничего, не тратьте наше время.


Я так и знал  - ошибки НЕ ОБНАРУЖЕНО .

Один флуд пустой... "с потолка"... на эмоциях 


 
prikolnyjkent:


Я так и знал  - ошибки НЕ ОБНАРУЖЕНО .

Один флуд пустой... "с потолка"... на эмоциях 



троль - балабол, пустобрех и пустомеля
 
danminin:

от вас одно форумное балабольство и теоретизирование, месяцами на форуме. практикой вы еще ничего не доказали.
Зря вы так. Молодой человек здесь публикует интересные и необычные идеи, которые могут дать пищу для размышлений у пытливых умов. Ведь может это как раз тот случай, когда гениального человека не понимают, поскольку он опережает время. И возможно у него в руках грааль, о котором мечтают многие. И вполне возможно, что суть его проста, как колумбово яйцо, а сложность была только в том , как найти такое простое и изящное решение. Суть пока вижу так: за счёт манипулирования лотом он добился положительного результата по прибыли при случайном входе в рынок. Осталось додумать механизм манипулирования лотом. Жаль, конечно, что судя по всему, у него нет эксперта по этой системе. Прогон теста на истории мог бы дать подтверждение его словам об успешности созданной им ТС.
 
 
khorosh:
Зря вы так. Молодой человек здесь публикует интересные и необычные идеи, которые могут дать пищу для размышлений у пытливых умов. Ведь может это как раз тот случай, когда гениального человека не понимают, поскольку он опережает время. И возможно у него в руках грааль, о котором мечтают многие. И вполне возможно, что суть его проста, как колумбово яйцо, а сложность была только в том , как найти такое простое и изящное решение. Суть пока вижу так: за счёт манипулирования лотом он добился положительного результата по прибыли при случайном входе в рынок. Осталось додумать механизм манипулирования лотом. Жаль, конечно, что судя по всему, у него нет эксперта по этой системе. Прогон теста на истории мог бы дать подтверждение его словам об успешности созданной им ТС.
 

Это же как надо себя не уважать и не доверять своему разуму, что бы верить в гениальность банального бреда.
 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))

ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)

рассказываю об этом эффекте...

если вы придете в казино с большой суммой и пару раз сыграете по матрину, то, с большой долей вероятности, вы получите прибыль.

но выже не собираетесь на этом останавливаться. вы собираетесь использовать мартингейл для зароботка. вы пойдете в казино и завтра и послезавтра, и так далее...
и чем больше вы будете ходить в казино, тем больше вы будете усиливать вероятность, что наступит такой момент, когда вам нужно будет поставить на кон сумму в хххххх долларов, которой у вас просто не будет.
почему возникает этот эффект, что если несколько раз сыграть по мвртингейлу - можно заработать пару долларов.

если в этот вечер 1001 человек в разных углах мира пришли в казино, захватив с собой штуку баксов,  с планом выиграть 1 бакс и уйти,
то 1000 из них выиграет по баксу, а один потеряет 1000 долларов.

объясняли же уже, что это лотерея.
 
Dmitry Fedoseev:

троль - балабол, пустобрех и пустомеля

Аргументируйте  ...
[Удален]  
khorosh:
Зря вы так. Молодой человек здесь публикует интересные и необычные идеи, которые могут дать пищу для размышлений у пытливых умов. Ведь может это как раз тот случай, когда гениального человека не понимают, поскольку он опережает время. И возможно у него в руках грааль, о котором мечтают многие. И вполне возможно, что суть его проста, как колумбово яйцо, а сложность была только в том , как найти такое простое и изящное решение. Суть пока вижу так: за счёт манипулирования лотом он добился положительного результата по прибыли при случайном входе в рынок. Осталось додумать механизм манипулирования лотом. Жаль, конечно, что судя по всему, у него нет эксперта по этой системе. Прогон теста на истории мог бы дать подтверждение его словам об успешности созданной им ТС.
 


Чепуху не несите. Идеями и не пахло. А говорит он не только про рынки, а про любой процесс у которого есть движение, если это ни кривая как трупа на приборе, в том числе и сб.

Рынок-не сб. По тому там и можно предположить некоторые стратегии со случайным входом, но неслучайными объёмами.

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