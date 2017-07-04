Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 76
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Ну Я как всегда притарился фунтом, и в этот раз против евро(
по фунту разумеется тоже вверх
на одном из счетов бай стоит тоже
Ну Я как всегда притарился фунтом, и в этот раз против евро, плюс доливка на откате(
Подфартило...
Да даже самый простейший индюк ... Чо там ловить? Ну ё-ма-ё...
Ну и дела, сказал винни пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
Ну и дела, сказал Винни Пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
Просто Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар
Ну и дела, сказал Винни Пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
Просто Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар
например это, как послесловие. Начало на предыдущих
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.04.21 20:52
для примера - выборы Трампа (350 чипсов, как с куста, тока вот еврик падал...):
Да даже самый простейший индюк ... Чо там ловить? Ну ё-ма-ё...
12.04 поймай
12.04 поймай