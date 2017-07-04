Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 76

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Vitaly Muzichenko:
Ну Я как всегда притарился фунтом, и в этот раз против евро(

по фунту разумеется тоже вверх

на одном из счетов бай стоит тоже

 
Vitaly Muzichenko:
Ну Я как всегда притарился фунтом, и в этот раз против евро, плюс доливка на откате(

Подфартило... 
 

Да даже самый простейший индюк ... Чо там ловить? Ну ё-ма-ё...


 
Ну и дела, сказал Винни Пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
 
Igor Volodin:
Ну и дела, сказал винни пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
Не, Я осознанно всё делал, даже был в плюсе перед закрытием недели. Так что "лотерея" - неуместно)
 
Igor Volodin:
Ну и дела, сказал Винни Пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))

Просто  Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар

 
Igor Volodin:
Ну и дела, сказал Винни Пух ))) Лотерея она и в Африке лотерея )))
 
Yuriy Zaytsev:

Просто  Винипух не знал что ( США - Трамп) хочет дешевый доллар

например это, как послесловие. Начало на предыдущих

 
Renat Akhtyamov:

Да даже самый простейший индюк ... Чо там ловить? Ну ё-ма-ё...



12.04 поймай 
 
Алексей Тарабанов:

12.04 поймай 
Эту фичу запускаю в мае. Там и определимся.
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