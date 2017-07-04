Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 112
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Вы будет анализировать каждый счет или напишете такую приблуду, а критерии какие ? Я ЗА что бы отсеять арбитражников, бо за халявными 100 баксов много набежало из за дырок в правилах. Предлагайте решение, время ещё есть!
Кто нибудь вообще проверял - что котирование кривое ,хоть один человек участвующий в состязании ?
Я писал по другому вопросу заявку в сервисдеск
Кто нибудь вообще проверял - что котирование кривое ,хоть один человек участвующий в состязании ?
Я проверял, кривое точно, отстают котировки серьезно, и уже видно что нашлись те, кто считает что это надо использовать.
Артём выложи пожалуйста результаты тестов здесь . Это серьёзный вопрос )))
Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно !
Я про отставание писал еще в начале прошлого спаринга, поотм наладили, сейчас опять глючат.
обычное дело - отставание котировок во время волатильности. В обычное время лаг пропадает - то есть никто ничего не исправлял и не будет!!! Потому как котиры летят с демо серверов поставщика ликвидности
это бич любого демо конкурса. и некоторых реальных
Артём выложи пожалуйста результаты тестов здесь . Это серьёзный вопрос )))
Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно !
Открой минутный график gbpusd на метаквотес демо и тот же график любого брокера, там визуально видно очень сильное отставание.
У меня нет сейчас возможности сделать это ,к сожалению )))