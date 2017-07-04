Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 112

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Vladimir Zubov:

Вы будет анализировать каждый счет или напишете такую приблуду, а критерии какие ? Я ЗА что бы отсеять арбитражников, бо за халявными 100 баксов много набежало из за дырок в правилах. Предлагайте решение, время ещё есть!
Это не дыры в правилах, а кривое котирование демо метаквотес, Server писал заявку  в сервисдеск, но пока не сделали.
 

Кто нибудь вообще проверял - что котирование кривое ,хоть один человек участвующий в состязании ?  

 
Artem Fedotov:


Я писал по другому вопросу заявку в сервисдеск 


 
Server Muradasilov:

Кто нибудь вообще проверял - что котирование кривое ,хоть один человек участвующий в состязании ?  

Я проверял, кривое точно, отстают котировки серьезно,  и уже видно что нашлись те, кто считает что это надо использовать.
 
Я про отставание писал еще в начале прошлого спаринга, поотм наладили, сейчас опять глючат.
 
Artem Fedotov:
Я проверял, кривое точно, отстают котировки серьезно,  и уже видно что нашлись те, кто считает что это надо использовать.


Артём выложи пожалуйста результаты тестов здесь . Это серьёзный вопрос  )))

Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно ! 

[Удален]  
Artem Fedotov:
Я про отставание писал еще в начале прошлого спаринга, поотм наладили, сейчас опять глючат.

обычное дело - отставание котировок во время волатильности. В обычное время лаг пропадает - то есть никто ничего не исправлял и не будет!!! Потому как котиры летят с демо серверов поставщика ликвидности

это бич любого демо конкурса. и некоторых реальных
 
Server Muradasilov:


Артём выложи пожалуйста результаты тестов здесь . Это серьёзный вопрос  )))

Если это действительно ,и нашлись те кто это использовал ,будут дисквалифицированны - это однозначно ! 

Открой минутный график gbpusd на метаквотес демо и тот же график любого брокера,  там визуально видно очень сильное отставание.
 
Artem Fedotov:
Открой минутный график gbpusd на метаквотес демо и тот же график любого брокера,  там визуально видно очень сильное отставание.

У меня нет сейчас возможности сделать это ,к сожалению )))
 
Написал в сервисдеск. 
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