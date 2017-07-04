Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 73
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через почаса, как из ванны вылезу... смарт глючит, я его уронил в вводу
да.
вроде бы у меня есть идея, как решить спорный вопрос на "последем тике"))
А в субботу подставим в формулу эквити и дружно пересчитаем всем баллы ))) И спрашивается ради чего весь месяц смотрели на другие цифры, итог то один.
Добавил в цвете
А сейчас наверное с принтера пишете? )
Не. С утопленного смартфона писал. Сенсор экрана почти не реагирует на касания. Положил его беднягу сушится.
А в субботу подставим в формулу эквити и дружно пересчитаем всем баллы ))) И спрашивается ради чего весь месяц смотрели на другие цифры, итог то один.
Не торопитесь с выводами.)
В общем, идея в следующем, просуммировав баталии нескольких дней и учитывая интересы сторон можно всё таки прийти к идеальному компромиссному решению.
Сторонники "последнего тика" выступают с позицией, что некоторые позиции могут быть частью системы и их нет смысла закрывать только лишь потому, что соревнование подходит к концу. Но сторонники учёта по балансу (и я в том числе) справедливо возражают, что финансовые результаты могут быть учтены только по закрытым позициям (к тому же есть возможность для недобросовестных участников нарастить эквити перед окончанием соревнования выдавая позиции за "часть системы" игнорируя при этом все связанные с этим риски надеясь на удачу и получая тем самым преимущество над остальными участниками по первой номинации). И та и та стороны правы. Как же быть? Ведь и предприятия вне финансовых рынков так же всегда имеют некоторые заёмные средства в виде кредитов, текущих не уплаченных долгов по аренде, буферный объём товара на складе и т.д. И это нормально.
Решение простое. К тому же не требуется никакого ручного вмешательства по окончанию соревнования, тем самым исключая человеческий фактор из результатов, к тому же все необходимые данные для расчетов уже есть в таблице.
Если система всегда в рынке (всегда есть открытые позиции), и участник утверждает, что риски находятся под контролем и это не часть "хитрого плана", значит он не превышает 30% просадку. Из этого следуют простые правила:
Правила первой номинации:
Побеждает тот, у кого максимальное эквити на момент окончания соревнования при условии, что максимальная просадка не превысила 30% включительно. Если превысила, то во внимание принимается баланс а не эквити на момент окончания соревнования (значит есть вероятность того, что последняя позиция часть "хитрого плана").
Правила второй номинации:
Побеждает тот, кто набирает наивысший балл рассчитанный по относительной формуле <баланс+максимальная просадка+к.шарпа>. Если максимальная просадка превысила 30%, то участник не может претендовать на вторую номинацию.
Правила получения двух призов по обоим номинациям:
В двух номинациях одновременно побеждает тот, кто имеет максимальное эквити (см. правила первой номинации) и максимальная просадка не превысила 10%.
Правила для тех случаев, когда участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
Если баланс участника меньше или равен стартовому.
В таблице должно быть две колонки для двух номинаций (а не одна для второй номинации как сейчас). В одной колонке показывается эквити или баланс (см. правила первой номинации), а во второй колонке балл второй номинации как сейчас.
Для обоих колонок принимается схема раскраски результатов принятых в последней редакции таблицы.
На этом всё. Все интересы учтены, махинации и манипуляции исключены, победители не остануться не замеченными а хитропопые негодяи (хе хе...) будут свергнуты в подвал таблицы..
Всем успехов в соревновании (не удачи - удача часть случайности, а успехов - осмысленный результат)!
Итоги конкурса только по балансу, никаких эквити, иначе я победю ,если с самого начала состязания не открою ни одной сделки.
Нет. не победите. См правила. Отредактировал (поправка)
Спс. за замечание.
При таких правилах как я изложил выше нет необходимости в ограничениях на минимальное количество сделок. Всё уже учтено в правилах включая риски.
По моему, лазеек больше нет.