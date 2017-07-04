Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 75
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У меня тоже. С вечера пятницы.
у меня чуть раньше , с 17-04-2017 закрыл короткие и начал баится
12-е проспал :-( жаль , сигнал был впечатляющий
У меня тоже. С вечера пятницы.
а моей демке ппц пришёл
реал важней
тейки перед такими выходными лучше убирать в 0 а стопы ставить ближе
у меня чуть раньше , с 17-04-2017 закрыл короткие и начал баится
12-е проспал :-( жаль , сигнал был впечатляющий
У Вас 12-го был впечатляющий сигнал? Вразумите, если не лень.
У Вас 12-го был впечатляющий сигнал? Вразумите, если не лень.
счаз дам скриншт
счаз дам скриншт
Да можно просто пообшаться.
Я не умею такое безобразие ловить.
соленые стопы словят многие на восходящем
хорошо успел 17-го перевернуться