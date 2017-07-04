Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 75

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Алексей Тарабанов:

У меня тоже. С вечера пятницы. 

у меня чуть раньше , с 17-04-2017 закрыл короткие и начал баится

12-е проспал :-( жаль , сигнал был впечатляющий

 
Алексей Тарабанов:

У меня тоже. С вечера пятницы. 
а моей демке ппц пришёл
 
Renat Akhtyamov:
а моей демке ппц пришёл

реал важней

тейки   перед такими выходными лучше убирать в 0  а стопы ставить ближе

 
Yuriy Zaytsev:

у меня чуть раньше , с 17-04-2017 закрыл короткие и начал баится

12-е проспал :-( жаль , сигнал был впечатляющий


У Вас 12-го был впечатляющий сигнал? Вразумите, если не лень. 
 
Алексей Тарабанов:

У Вас 12-го был впечатляющий сигнал? Вразумите, если не лень. 

счаз дам скриншт

 
Yuriy Zaytsev:

счаз дам скриншт


Да можно просто пообшаться. 
 
Я не умею такое безобразие ловить. 
 
 
Алексей Тарабанов:
Я не умею такое безобразие ловить. 

соленые стопы словят  многие на восходящем

хорошо успел 17-го перевернуться

 
Yuriy Zaytsev:
Ну Я как всегда притарился фунтом, и в этот раз против евро, плюс доливка на откате(
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