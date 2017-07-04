Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 52
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Модератор, если не трудно, удалите пожалуйста весь этот бред на несколько страниц. Ни к чему это тут.
Спасибо.
PS Личное сообщение Юрия:
Я не против если удалят - особенно на фоне тог что это ВСЕ ЧИТАЮТ! и понимают:-)
обычно удлять просят - когда чувствую что лучше если читать не будут!
но если не удалят - :-) то тоже нормалек - это всего лишь Ваша репутация
Так что пусть весь этот его срам остается, мне пофиг вообще.
Особенно впечатляет гнилейшая отмазка принимать спор.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
А что в ин.ветке - тишина?
Нет огоньку наверно ,запала не хватает )))
Нет огоньку наверно ,запала не хватает )))
Ну сначала возмущались что только на RU, сейчас уже есть EN, но видимо там никто ничего не пишет, и ветка потерялась. Я не знаю язык, чтоб там писать, а Юра перестал писать с тех пор, как ушёл в минус =)
Прорвёмся .... , за кубками ,наверно сегодня поеду ,времени не было , как будут в руках ,выложу фото
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
-----------------------------------------------------------------
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!
-----------------------------------------------------------------
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Ну сначала возмущались что только на RU, сейчас уже есть EN, но видимо там никто ничего не пишет, и ветка потерялась. Я не знаю язык, чтоб там писать, а Юра перестал писать с тех пор, как ушёл в минус =)
К сожалению не так активны , кроме того языковой барьер еще силен.
У нас есть один парень в Апреле , он кстати хорошо и грамотно идет.
Виталий сделал чудесный мониторинг и уже есть языковой выбор.