Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 55
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Сигнал на май
https://www.mql5.com/ru/signals/293105
Учавствую в спарринге МАЙ 2017
Спарринг на демо счетах Metaqotes
Competition , Please do not subscribe to this signal April 2017
https://www.mql5.com/ru/forum/187993
http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ
Очень прошу не садится на сигнал , пожалуйста не подписывайтесь, тут очень большие риски и сигнал не годится для стабильной спокойной подписки, логично присмотреться к двум другим сигналам. Эти два сигнала будут некоторое время мной сопровождаться, я планирую изучив спрос - открыть платный сигнал на реальном счете!
Please do not sit down on the signal, please do not subscribe, there are very big risks and the signal is not suitable for a stable quiet subscription, it is logical to look at other signals. These two signals will be accompanied for some time, I plan to study the demand - to open a paid signal on a real account!
вот так оформил описание сигнала https://www.mql5.com/ru/signals/293100
Вас последним запишем, не оставляете шанса на победу
Да какие шансы, видели бы вы замесы в конкурсах у некоторых брокеров. Там сотню за пару дней набивают )
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship May
ПРАВИЛА: Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинацияхМожно регистрировать прямо сейчас
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Всё сказано в видео
Всё сказано в видео
Кто делал видео?!
Почему в видео не сказано о том, что я говорил в этом после? Я говорил о балансе при ЗАКРЫТЫХ позициях!!!!! Разжевал до состояния кашицы и всё равно проблемы с усвоением?
Кто делал видео?!
Почему в видео не сказано о том, что я говорил в этом после? Я говорил о балансе при ЗАКРЫТЫХ позициях!!!!! Разжевал до состояния кашицы и всё равно проблемы с усвоением?
Андрей, возможно писатель видео что-то не учёл.
Покажите конкретные строки в сообщении, что имеете ввиду, потому что во всём сообщении не нашёл противоречий к сказанному в видео
Андрей, возможно писатель видео что-то не учёл.
Покажите конкретные строки в сообщении, что имеете ввиду, потому что во всём сообщении не нашёл противоречий к сказанному в видео
Там огромный пост и чуть ли ни в каждой строчке говорится о том, что все финансовые операции оцениваются только по закрытым позициям. По закрытым!
Не ужели не понятно, кто настаивает на том, что бы чемпионат завершился без учета открытых позиций? - типа вот какое у меня эквити, ЕСЛИ БЫ закрыли позицию, то был бы вот такой вот баланс! Так закройте все позиции за минуту до окончания торговой сессии пятницы советником или в ручную, в чем проблема то???
Я спрашивал, на форуме есть люди с финансовым образованием вообще? На форуме трейдеров нет ни одного человека с финансовым образованием?! Ни кто не может объяснить, как учитывается прибыль и доходность? Что за ересь все несут об эквити?!!!
Может быть создатели торгового терминала объяснят этим людям о чем я говорю вообще?! Ув. Создатели MT, уважте пожалуйста, объясните как во всем мире оцениваются финансовые операции, как рассчитывается прибыль и доходность?
Там огромный пост и чуть ли ни в каждой строчке говорится о том, что все финансовые операции оцениваются только по закрытым позициям. По закрытым!
Не ужели не понятно, кто настаивает на том, что бы чемпионат завершился без учета открытых позиций? - типа вот какое у меня эквити, ЕСЛИ БЫ закрыли позицию, то был бы вот такой вот баланс! Так закройте все позиции за минуту до окончания торговой сессии пятницы советником или в ручную, в чем проблема то???
Я спрашивал, на форуме есть люди с финансовым образованием вообще? На форуме трейдеров нет ни одного человека с финансовым образованием?! Ни кто не может объяснить, как учитывается прибыль и доходность? Что за ересь все несут об эквити?!!!
Может быть создатели торгового терминала объяснят этим людям о чем я говорю вообще?! Ув. Создатели MT, уважте пожалуйста, объясните как во всем мире оцениваются финансовые операции, как рассчитывается прибыль и доходность?
Да поймите наконец, что при принудительном закрытии позиций брокером, у вас баланс и будет ровно сумме эквити, и ни центом больше, или меньше.
Я в видео это и показал, что при одновременном закрытии у всех участников, все в равном положении, балансы всех участников будут ровно столько, сколько и было эквити за секунду до закрытия.
Так что закрывать не обязательно, можно просто посмотреть на эквити, и на 101% сказать сумму баланса после закрытия. У нас все расчёты ведутся после закрытия рынка, и суммы уже не изменятся ни в какую сторону.
Да поймите наконец, что при принудительном закрытии позиций брокером, у вас баланс и будет ровно сумме эквити, и ни центом больше, или меньше.
Я в видео это и показал, что при одновременном закрытии у всех участников, все в равном положении, балансы всех участников будут ровно столько, сколько и было эквити за секунду до закрытия.
Так что закрывать не обязательно, можно просто посмотреть на эквити, и на 101% сказать сумму баланса после закрытия. У нас все расчёты ведутся после закрытия рынка, и суммы уже не изменятся ни в какую сторону.
С выделенным жирным я никогда не спорил, да, при закрытии позиции баланс сравняется с эквити. Но я же говорю совсем о другом, неужели непонятно? Вы читали мой пост вообще, пытались понять что там сказано?
Причем в видео Вы говорите, что я типа не понимаю этого, что при закрытии позиции баланс сравняется с эквити - это ложь! Зачем нужно было делать видео и при этом умолчать о том. что я твержу уже несколько дней подряд?
Виталий, я верю что Вы умный человек. Не поддавайтесь влиянию мнения большинства! Подумайте ещё раз о том, что я пытаюсь донести, я верю в Вас, на полном серъёзе говорю.