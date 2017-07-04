Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 55

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Igor Volodin:

Сигнал на май

https://www.mql5.com/ru/signals/293105

Вас последним запишем, не оставляете шанса на победу 
 

Учавствую в спарринге  МАЙ 2017

Спарринг на демо счетах Metaqotes

Competition ,  Please do not subscribe to this signal  April 2017

https://www.mql5.com/ru/forum/187993

http://mvs.hol.es/Monitoring/   МОНИТОРИНГ

Очень прошу не садится на сигнал , пожалуйста не подписывайтесь,  тут очень большие риски и сигнал не годится для стабильной спокойной подписки, логично присмотреться к двум другим сигналам. Эти два сигнала будут некоторое время мной  сопровождаться, я планирую изучив  спрос -  открыть платный сигнал на реальном счете!

Please do not sit down on the signal, please do not subscribe, there are very big risks and the signal is not suitable for a stable quiet subscription, it is logical to look at other signals. These two signals will be accompanied for some time, I plan to study the demand - to open a paid signal on a real account!


вот так оформил описание сигнала   https://www.mql5.com/ru/signals/293100

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
  • www.mql5.com
Предлагайте условия спарринга - время удержания и тд...
 
Vitaly Muzichenko:
Вас последним запишем, не оставляете шанса на победу 

Да какие шансы, видели бы вы замесы в конкурсах у некоторых брокеров. Там сотню за пару дней набивают )
 

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

 http://mvs.hol.es/Monitoring/  

Trading Championship   May

ПРАВИЛА:  Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях

Можно регистрировать прямо сейчас

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
40
 Alexander Laur   по просьбе Сары
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
 

Всё сказано в видео


 
Vitaly Muzichenko:

Всё сказано в видео

Кто делал видео?!

Почему в видео не сказано о том, что я говорил в этом после? Я говорил о балансе при ЗАКРЫТЫХ позициях!!!!! Разжевал до состояния кашицы и всё равно проблемы с усвоением?

 
Andrey Dik:

Кто делал видео?!

Почему в видео не сказано о том, что я говорил в этом после? Я говорил о балансе при ЗАКРЫТЫХ позициях!!!!! Разжевал до состояния кашицы и всё равно проблемы с усвоением?

Андрей, возможно писатель видео что-то не учёл.

Покажите конкретные строки в сообщении, что имеете ввиду, потому что во всём сообщении не нашёл противоречий к сказанному в видео

 
Vitaly Muzichenko:

Андрей, возможно писатель видео что-то не учёл.

Покажите конкретные строки в сообщении, что имеете ввиду, потому что во всём сообщении не нашёл противоречий к сказанному в видео

Там огромный пост и чуть ли ни в каждой строчке говорится о том, что все финансовые операции оцениваются только по закрытым позициям. По закрытым!

Не ужели не понятно, кто настаивает на том, что бы чемпионат завершился без учета открытых позиций? - типа вот какое у меня эквити, ЕСЛИ БЫ закрыли позицию, то был бы вот такой вот баланс! Так закройте все позиции за минуту до окончания торговой сессии пятницы советником или в ручную, в чем проблема то???

Я спрашивал, на форуме есть люди с финансовым образованием вообще? На форуме трейдеров нет ни одного человека с финансовым образованием?! Ни кто не может объяснить, как учитывается прибыль и доходность? Что за ересь все несут об эквити?!!!


Может быть создатели торгового терминала объяснят этим людям о чем я говорю вообще?! Ув. Создатели MT, уважте пожалуйста, объясните как во всем мире оцениваются финансовые операции, как рассчитывается прибыль и доходность?

 
Andrey Dik:

Там огромный пост и чуть ли ни в каждой строчке говорится о том, что все финансовые операции оцениваются только по закрытым позициям. По закрытым!

Не ужели не понятно, кто настаивает на том, что бы чемпионат завершился без учета открытых позиций? - типа вот какое у меня эквити, ЕСЛИ БЫ закрыли позицию, то был бы вот такой вот баланс! Так закройте все позиции за минуту до окончания торговой сессии пятницы советником или в ручную, в чем проблема то???

Я спрашивал, на форуме есть люди с финансовым образованием вообще? На форуме трейдеров нет ни одного человека с финансовым образованием?! Ни кто не может объяснить, как учитывается прибыль и доходность? Что за ересь все несут об эквити?!!!


Может быть создатели торгового терминала объяснят этим людям о чем я говорю вообще?! Ув. Создатели MT, уважте пожалуйста, объясните как во всем мире оцениваются финансовые операции, как рассчитывается прибыль и доходность?

Да поймите наконец, что при принудительном закрытии позиций брокером, у вас баланс и будет ровно сумме эквити, и ни центом больше, или меньше.

Я в видео это и показал, что при одновременном закрытии у всех участников, все в равном положении, балансы всех участников будут ровно столько, сколько и было эквити за секунду до закрытия.

Так что закрывать не обязательно, можно просто посмотреть на эквити, и на 101% сказать сумму баланса после закрытия. У нас все расчёты ведутся после закрытия рынка, и суммы уже не изменятся ни в какую сторону. 

 
Vitaly Muzichenko:

Да поймите наконец, что при принудительном закрытии позиций брокером, у вас баланс и будет ровно сумме эквити, и ни центом больше, или меньше.

Я в видео это и показал, что при одновременном закрытии у всех участников, все в равном положении, балансы всех участников будут ровно столько, сколько и было эквити за секунду до закрытия.

Так что закрывать не обязательно, можно просто посмотреть на эквити, и на 101% сказать сумму баланса после закрытия. У нас все расчёты ведутся после закрытия рынка, и суммы уже не изменятся ни в какую сторону. 

С выделенным жирным я никогда не спорил, да, при закрытии позиции баланс сравняется с эквити. Но я же говорю совсем о другом, неужели непонятно? Вы читали мой пост вообще, пытались понять что там сказано?

Причем в видео Вы говорите, что я типа не понимаю этого, что при закрытии позиции баланс сравняется с эквити - это ложь! Зачем нужно было делать видео и при этом умолчать о том. что я твержу уже несколько дней подряд?

Виталий, я верю что Вы умный человек. Не поддавайтесь влиянию мнения большинства! Подумайте ещё раз о том, что я пытаюсь донести, я верю в Вас, на полном серъёзе говорю.

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