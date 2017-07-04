Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 103
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Я тоже хочу я не опоздал ? https://www.mql5.com/ru/signals/297806
Верификация 10 дней написали !
Вы специально прошли верификацию для конкурса ?
Я тоже хочу я не опоздал ? https://www.mql5.com/ru/signals/297806
Верификация 10 дней написали !
Нет не опоздали!
У нас возникали моменты связанные со сроком регистрации - я понимаю так - или у нас 31 человек по состоянию на 30 апреля - а именно столько было 30 го апреля
или у нас до 100 человек - и настоящее зрелище и драйв - НО без срока регистрации
Я записываю - но верификацию надо пройти!
СОСТОЯНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ!
записаться можно сейчас
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НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 42 участников зарегистрировали сигнал.
Чемпионат по трейдингу МАЙ 2017 ПРАВИЛА
Trading Championship May 2017 https://view.new10.top/en/contest/2 https://www.mql5.com/en/forum/189693
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В МАЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется эффективности
Призовые делятся поровну между двумя победителями в разных номинациях, но есть вероятность взять оба приза.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
MetaTrader 5
Lim Ai Wee
p.s.
организаторы ,не всегда могут ,оперативно внести в мониторинг,таблицу ,ответить на вопросы.
Тут спрашивают - почему некоторые цифры в таблице у одних участники в серых тонах, а другие в черных:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
forextime8, 2017.05.03 13:06
why some member is in grey color and some in black color ?
Тут спрашивают - почему некоторые цифры в таблице у одних участники в серых тонах, а другие в черных:
Тут наверно Виталий только сможет ответить!
Вы специально прошли верификацию для конкурса ?
Да до этого не было нужды.
Тут спрашивают - почему некоторые цифры в таблице у одних участники в серых тонах, а другие в черных:
По правилам конкурса нужно за время проведения совершить не менее 10 трейдов, серым цветом обозначены участники с количеством трейдов менее 10.
Тут наверно Виталий только сможет ответить!
Опытным путем установлено)
Я тоже хочу я не опоздал ? https://www.mql5.com/ru/signals/297806
Верификация 10 дней написали !
Верификация будет проверенна через 10 -12 дней .Вас Yuriy Zaytsev записал в предварительный список ,в мониторинг заносит Vitaly Muzichenko . Организаторы не всегда могут оперативно действовать ,прошу с пониманием относится
Да до этого не было нужды.
Спасибо за ответ ,желаю удачи в состязании !
По правилам конкурса нужно за время проведения совершить не менее 10 трейдов, серым цветом обозначены участники с количеством трейдов менее 10.
Опытным путем установлено)
Серым цветом отмечены участники с нулевым и отрицательным приростом.
Спасибо за ответ ,желаю удачи в состязании !
Спасибо