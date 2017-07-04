Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 34

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Yuriy Zaytsev:

Ради справедливости добавлю в призовой фонд от себя,  но только с условием - на МАЙ!  Дело вот в чем ,  я был за  [ √  ]  -  а моя лошадь идет второй по списку  и потому мне будет некорректно загонять призовые  в фонд Апреля. Вообще , я  за то что бы мы начали в МАЕ с денежными призами ,  и буду рад,  если кто то еще кроме Petros  и YuraZ  так же поступит.  Думаю массовость должна возрасти.

     Возможно в перспективе будет идеально и справедливо , если сами участники будут формировать фонд - ну хотя бы от 20$,  это можно попробовать оговорить , можно попробовать даже согласовать  это  с администрацией и запустить на голосование. Вообще чем цена входа будет меньше , тем массовость будет больше,  кстати таланты они часто бывают не богаты на деньги.  У нас уже 36 участников  в мае  , это уже было бы 720$  , значит по две номинации и это уже 360$ за каждую номинацию. Какой никакой - но это стимул,  понимаю , не все готовы дать 100$.  И главное надо ничего не нарушить в законодательстве :-) , а то государство оно такое - как пахнет деньгами - оно тут как тут и сразу просит делиться с ним, на виноградники, яхты,  виллы, виолончель - "денег нет" - тоже уже нет.


Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю 
 
Server Muradasilov:

Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю 

Ребята, вы заставляете задуматься о борьбе, это уже завораживает...

Я надеваю свою старую маску

© new-rena

 
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ!


Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат  https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783

На текущий момент  призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$


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Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     


   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687


    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!


Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin MetaTrader 5  
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka   
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 


Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустовало
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
  Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
Renat Akhtyamov:

Ребята, вы заставляете задуматься о борьбе, это уже завораживает...


Движемся дальше . Вторым спонсором Майского чемпионата выступил Yuriy Zaytsev ,добавив в копилку чемпионата  ещё 100$  . Выражается благодарность от участников чемпионата ,организаторов ! ! ! 

На данный момент имеем две номинации с призовым фондом по 100$  и  по одному кубку за первые места .


 
№ 12 и 38 Veniamin ??   или это на разные месяца ?
 
Petros Shatakhtsyan:

Отправлена.  Желаю всем участникам удачи.
Спасибо за поддержку!!!
 
Server Muradasilov:


Движемся дальше . Вторым спонсором Майского чемпионата выступил Yuriy Zaytsev ,добавив в копилку чемпионата  ещё 100$  . Выражается благодарность от участников чемпионата ,организаторов ! ! ! 

На данный момент имеем две номинации с призовым фондом по 100$  и  по одному кубку за первые места .


Спасибо за поддержку!!!
 
Veniamin Skrepkov:
№ 12 и 38 Veniamin ??   или это на разные месяца ?

спасибо - это я накосячил  - поправил!

ЭТО ТОЛЬКО МАЙ
 
Vitaly Muzichenko:
Спасибо за поддержку!!!

Виталий, а можно в таблицу добавить расчет по формуле ?    https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687 предложенную Dik

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 
Yuriy Zaytsev:

Виталий, а можно в таблицу добавить расчет по формуле ?    https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687 предложенную Dik

Возможно и можно, но нужно её подробно показать, Я знаю эксель на уровне открыть->посмотреть->закрыть


P.S. Сейчас достаточно того файла эксель, который есть на сайте-странице?

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