Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 34
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Ради справедливости добавлю в призовой фонд от себя, но только с условием - на МАЙ! Дело вот в чем , я был за [ √ ] - а моя лошадь идет второй по списку и потому мне будет некорректно загонять призовые в фонд Апреля. Вообще , я за то что бы мы начали в МАЕ с денежными призами , и буду рад, если кто то еще кроме Petros и YuraZ так же поступит. Думаю массовость должна возрасти.
Возможно в перспективе будет идеально и справедливо , если сами участники будут формировать фонд - ну хотя бы от 20$, это можно попробовать оговорить , можно попробовать даже согласовать это с администрацией и запустить на голосование. Вообще чем цена входа будет меньше , тем массовость будет больше, кстати таланты они часто бывают не богаты на деньги. У нас уже 36 участников в мае , это уже было бы 720$ , значит по две номинации и это уже 360$ за каждую номинацию. Какой никакой - но это стимул, понимаю , не все готовы дать 100$. И главное надо ничего не нарушить в законодательстве :-) , а то государство оно такое - как пахнет деньгами - оно тут как тут и сразу просит делиться с ним, на виноградники, яхты, виллы, виолончель - "денег нет" - тоже уже нет.
Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю
Конечно только на Май - сейчас спарринг подготовка к маю
Ребята, вы заставляете задуматься о борьбе, это уже завораживает...
Я надеваю свою старую маску
© new-rena
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page34#comment_4847783
На текущий момент призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
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Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях!
Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Ребята, вы заставляете задуматься о борьбе, это уже завораживает...
Движемся дальше . Вторым спонсором Майского чемпионата выступил Yuriy Zaytsev ,добавив в копилку чемпионата ещё 100$ . Выражается благодарность от участников чемпионата ,организаторов ! ! !
На данный момент имеем две номинации с призовым фондом по 100$ и по одному кубку за первые места .
Отправлена. Желаю всем участникам удачи.
Движемся дальше . Вторым спонсором Майского чемпионата выступил Yuriy Zaytsev ,добавив в копилку чемпионата ещё 100$ . Выражается благодарность от участников чемпионата ,организаторов ! ! !
На данный момент имеем две номинации с призовым фондом по 100$ и по одному кубку за первые места .
№ 12 и 38 Veniamin ?? или это на разные месяца ?
спасибо - это я накосячил - поправил!ЭТО ТОЛЬКО МАЙ
Спасибо за поддержку!!!
Виталий, а можно в таблицу добавить расчет по формуле ? https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687 предложенную Dik
Виталий, а можно в таблицу добавить расчет по формуле ? https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687 предложенную Dik
Возможно и можно, но нужно её подробно показать, Я знаю эксель на уровне открыть->посмотреть->закрыть
P.S. Сейчас достаточно того файла эксель, который есть на сайте-странице?