Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 54
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Это офигенно круто!!!
P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)
Чего напишем на табличках - Чемпионат MetaQuotes-Demо первое место ? (на английском )
Это офигенно круто!!!
P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)
Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой - там где GSM не работает
За первую номинацию - будет этот кубок + $
За вторую номинацию -будет этот кубок + $
+ КРУТО!
гравировку бы WWW.MQL5.COM или Trade MT5 & MQL5
Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой - там где GSM не работает
Не сыпь соль на рану :)
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ И ПАМЯТНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ КУБОК.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship May
ПРАВИЛА: Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинацияхМожно регистрировать прямо сейчас
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой - там где GSM не работает
Да, 13 часов без света, потом 12 часов со светом но без интернета(всё-равно что без света). Успел 4 раза поспать, вспомнил молодость когда небыло ни мобилок, ни интернета, сейчас аж страшно об этом думать) Потом снова лёг спать от скуки и приснилась первая любовь, в то время и без интернета было чем заняться=)
Блин, старею ...
Да, 13 часов без света, потом 12 часов со светом но без интернета(всё-равно что без света). Успел 4 раза поспать, вспомнил молодость когда небыло ни мобилок, ни интернета, сейчас аж страшно об этом думать) Потом снова лёг спать от скуки и приснилась первая любовь, в то время и без интернета было чем заняться=)
Блин, старею ...
Еще лет 20-30-50 и не останется мест , где не берет GSM и интернет. Вернее места может и будут , но наверно туристические путевки туда будут продавать...
ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!
ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В АПРЕЛЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ И ПАМЯТНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ КУБОК.
Есть реальное предложение , что бы конкурс был стимулирован материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА = 200$
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship May
ПРАВИЛА: Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!
1) Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.
2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687
Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинацияхМожно регистрировать прямо сейчас
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Сигнал на май
https://www.mql5.com/ru/signals/293105
Сигнал на май
https://www.mql5.com/ru/signals/293105