Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 54

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Vitaly Muzichenko:

Это офигенно круто!!!


P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)


Чего напишем на табличках  -  Чемпионат MetaQuotes-Demо первое место ? (на английском )
 
Vitaly Muzichenko:

Это офигенно круто!!!


P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)

Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой -  там где  GSM не работает


 
Server Muradasilov:

За  первую номинацию - будет этот кубок   + $

За вторую номинацию -будет этот кубок  + $

+ КРУТО!

гравировку бы    WWW.MQL5.COM    или  Trade MT5  &   MQL5

 
Yuriy Zaytsev:

Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой -  там где  GSM не работает



Не сыпь соль на рану :)   


 

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ  И  ПАМЯТНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ  КУБОК.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

 http://mvs.hol.es/Monitoring/  

Trading Championship   May

ПРАВИЛА:  Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях

Можно регистрировать прямо сейчас

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin MetaTrader 5  
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
 
Yuriy Zaytsev:

Виталий, а как классно иногда посидеть без интернета , на берегу реки с удочкой -  там где  GSM не работает


Да, 13 часов без света, потом 12 часов со светом но без интернета(всё-равно что без света). Успел 4 раза поспать, вспомнил молодость когда небыло ни мобилок, ни интернета, сейчас аж страшно об этом думать) Потом снова лёг спать от скуки и приснилась первая любовь, в то время и без интернета было чем заняться=)

Блин, старею ...

 
Vitaly Muzichenko:

Да, 13 часов без света, потом 12 часов со светом но без интернета(всё-равно что без света). Успел 4 раза поспать, вспомнил молодость когда небыло ни мобилок, ни интернета, сейчас аж страшно об этом думать) Потом снова лёг спать от скуки и приснилась первая любовь, в то время и без интернета было чем заняться=)

Блин, старею ...

Еще лет 20-30-50  и не останется мест , где не берет  GSM и интернет.  Вернее  места может и будут ,  но наверно туристические путевки туда будут продавать...

 

ЗАПИСЬ НА МАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, записывайтесь!

ВНИМАНИЕ ДВУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ , ПО РАЗНЫМ НОМИНАЦИЯМ , В АПРЕЛЕ ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ  И  ПАМЯТНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ  КУБОК.



Есть реальное предложение ,  что бы конкурс был стимулирован  материальным бонусом , договорится о какой то очень небольшой сумме входа на чемпионат ,
призовой фонд МАЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА  = 200$

 http://mvs.hol.es/Monitoring/  

Trading Championship   May

ПРАВИЛА:  Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

  ЕСТЬ ДВЕ НОМИНАЦИ!     

   1) Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

   2) Победитель определяется по опубликованной формуле https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page33#comment_4847687

    Приз делится поровну между двумя победителями в разных номинациях

Можно регистрировать прямо сейчас

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293097 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293100 
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko  https://www.mql5.com/ru/signals/293359 
 12Veniamin Skrepkov   
 13Renat Akhtyamov  13-место
 14Igor Volodin MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/signals/293105 
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35Uladzimir Kirychenka MetaTrader 5 - планируется
  
 36mmmoguschiy-new
   
 37Renat Akhtyamov MetaTrader 4  
 38Roman Shiredchenko   
 39Andrey Sharov
 MetaTrader 5  
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место. 

Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустует
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
 Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
  
 

Сигнал на май

https://www.mql5.com/ru/signals/293105

 
Igor Volodin:

Сигнал на май

https://www.mql5.com/ru/signals/293105

Спасибо, вписал.
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