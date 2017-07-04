Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 46

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Вот и Я об этом, разницы нет вообще, хоть принудительно брокер лупит все сразу за минуту до закрытия, хоть расчёт в субботу по эквити. При принудительном закрытии эквити перетекает на баланс, у нас-же просто останется всё на эквити.


 Виталий что-то рейтинг поломался немного.
 
Sergey Gritsay:

 Виталий что-то рейтинг поломался немного.
Да, там упали цифры эквити ниже 1000, поэтому с сортировкой косяк. Древняя версия php, и в ней нет натуральной сортировки. Позже залью нормальное и красивое
 
Vitaly Muzichenko:
Не, ну как выход, можно скачать в кодобазе советник-закрывашку по времени, поставить время за 3 минуты до закрытия, и он сам всё закроет

Так тоже можно , но кто то торгует руками.  Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.

ЭКВИТИ такая же колонка ,   в субботу фиксируется  результат... совместно да и все - ну можно награждение провести  в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.

Причем 30-40  человек   - будут пристально смотреть  на результаты,  чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше,  ну нет шанса -  на "левый" исход.


3-минуты

  -  За 5 минуты до закрытия рынка  выключается электропитание в доме

  -  за 4 минуты  до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или  перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL

  :-)

с эквити никаких проблем.

 
Yuriy Zaytsev:

Так тоже можно , но кто то торгует руками.  Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.

ЭКВИТИ такая же колонка ,   в субботу фиксируется  результат... совместно да и все - ну можно награждение провести  в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.

Причем 30-40  человек   - будут пристально смотреть  на результаты,  чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше,  ну нет шанса -  на "левый" исход.

3-минуты 

  -  За 5 минуты до закрытия рынка  выключается электропитание в доме

  -  за 4 минуты  до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или  перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL

  :-)

с эквити никаких проблем.

Вот и Я о том-же, что разницы на 100% никакой нет, хоть по эквити в не рабочий рынок, хоть по балансу.
 
Yuriy Zaytsev:

Так тоже можно , но кто то торгует руками.  Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.

ЭКВИТИ такая же колонка ,   в субботу фиксируется  результат... совместно да и все - ну можно награждение провести  в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.

Причем 30-40  человек   - будут пристально смотреть  на результаты,  чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше,  ну нет шанса -  на "левый" исход.


3-минуты

  -  За 5 минуты до закрытия рынка  выключается электропитание в доме

  -  за 4 минуты  до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или  перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL

  :-)

с эквити никаких проблем.


У меня кошки умудрялись перевернуть отображение экрана вверх ногами, вернуть обратно проблематично так как рука привыкла уже к нормальному состоянию экрана. трудно ловить меню вверх ногами
 
Vitaly Muzichenko:
Вот и Я о том-же, что разницы на 100% никакой нет, хоть по эквити в не рабочий рынок, хоть по балансу.
В идеале - ДА ,  принудительное закрытие позиций,  так порой конкурсы организуют ДИЛИНГИ, но у нас нет такого инструмента.
 
Ок, согласен с доводами об использовании остановки котировок с субботу как условное принудительное закрытие позиций. К тому же брокер у всех один и момент остановки поэтому для всех один. Кто не закрыл позиции сам - сам виноват.
 
Igor Volodin:

Ну можно представить что в последнюю минуту в пятницу всем принудительно закрыли. Но мы сделать этого не можем. Поэтому считать по эквити в субботу проще для всех. В последнюю минуту пятницы не бывает таких всплесков, чтобы на этом заработать.

Yuriy Zaytsev:

+ ВЕРНО!

 

--

Игорь, ты не прав  Вообще то редко но бывают!  Показать ?  :-) ,  думаю если внимательно пороешься сам увидишь.

даже  на последнем тике могут так прыгнуть - что ох хо хо...


NZDUSD  словно услышал меня ;-) , и вот прямо на последней минуте , на последних тиках , приятный сюрприз.

А если бы у парня    - был SELL  с тейком на достигнутом уровне ,  дающим  шанс подняться на 1 место ,  а он закрыл  бы за 10 минут или за 5 минут финала

Но с таким же успехом мог быть и стоп на достигнутом уровне.

 
Yuriy Zaytsev:

NZDUSD  словно услышал меня ;-) , и вот прямо на последней минуте , на последних тиках , приятный сюрприз.

А если бы у парня    - был SELL  с тейком на достигнутом уровне ,  дающим  шанс подняться на 1 место ,  а он закрыл  бы за 10 минут или за 5 минут финала

Но с таким же успехом мог быть и стоп на достигнутом уровне.

какой вывод?
 
Andrey Dik:
какой вывод?

По эквити выбирать победителя в точке закрытия пятницы.

1...394041424344454647484950515253...147
Новый комментарий