Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот и Я об этом, разницы нет вообще, хоть принудительно брокер лупит все сразу за минуту до закрытия, хоть расчёт в субботу по эквити. При принудительном закрытии эквити перетекает на баланс, у нас-же просто останется всё на эквити.
Виталий что-то рейтинг поломался немного.
Виталий что-то рейтинг поломался немного.
Не, ну как выход, можно скачать в кодобазе советник-закрывашку по времени, поставить время за 3 минуты до закрытия, и он сам всё закроет
Так тоже можно , но кто то торгует руками. Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.
ЭКВИТИ такая же колонка , в субботу фиксируется результат... совместно да и все - ну можно награждение провести в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.
Причем 30-40 человек - будут пристально смотреть на результаты, чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше, ну нет шанса - на "левый" исход.
3-минуты
- За 5 минуты до закрытия рынка выключается электропитание в доме
- за 4 минуты до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL
:-)
с эквити никаких проблем.
Так тоже можно , но кто то торгует руками. Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.
ЭКВИТИ такая же колонка , в субботу фиксируется результат... совместно да и все - ну можно награждение провести в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.
Причем 30-40 человек - будут пристально смотреть на результаты, чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше, ну нет шанса - на "левый" исход.
3-минуты
- За 5 минуты до закрытия рынка выключается электропитание в доме
- за 4 минуты до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL
:-)
с эквити никаких проблем.
Так тоже можно , но кто то торгует руками. Уже писал , мало ли ситуаций , форс мажор какой то - спущенное колесо по дороге домой - да мало ли ситуаций в жизни.
ЭКВИТИ такая же колонка , в субботу фиксируется результат... совместно да и все - ну можно награждение провести в понедельник, что бы за выходные все проверить и заcкриншотить.
Причем 30-40 человек - будут пристально смотреть на результаты, чем больше глазок посмотрит и проверит - тем лучше, ну нет шанса - на "левый" исход.
3-минуты
- За 5 минуты до закрытия рынка выключается электропитание в доме
- за 4 минуты до закрытия рынка Кошка прыгает на клавиатуру - и выключает эксперта - или перегружает виндовс , попав тремя лапами на CTRL + ALT + DEL
:-)
с эквити никаких проблем.
У меня кошки умудрялись перевернуть отображение экрана вверх ногами, вернуть обратно проблематично так как рука привыкла уже к нормальному состоянию экрана. трудно ловить меню вверх ногами
Вот и Я о том-же, что разницы на 100% никакой нет, хоть по эквити в не рабочий рынок, хоть по балансу.
Ну можно представить что в последнюю минуту в пятницу всем принудительно закрыли. Но мы сделать этого не можем. Поэтому считать по эквити в субботу проще для всех. В последнюю минуту пятницы не бывает таких всплесков, чтобы на этом заработать.
+ ВЕРНО!
--
Игорь, ты не прав Вообще то редко но бывают! Показать ? :-) , думаю если внимательно пороешься сам увидишь.
даже на последнем тике могут так прыгнуть - что ох хо хо...
NZDUSD словно услышал меня ;-) , и вот прямо на последней минуте , на последних тиках , приятный сюрприз.
А если бы у парня - был SELL с тейком на достигнутом уровне , дающим шанс подняться на 1 место , а он закрыл бы за 10 минут или за 5 минут финала
Но с таким же успехом мог быть и стоп на достигнутом уровне.
NZDUSD словно услышал меня ;-) , и вот прямо на последней минуте , на последних тиках , приятный сюрприз.
А если бы у парня - был SELL с тейком на достигнутом уровне , дающим шанс подняться на 1 место , а он закрыл бы за 10 минут или за 5 минут финала
Но с таким же успехом мог быть и стоп на достигнутом уровне.
какой вывод?
По эквити выбирать победителя в точке закрытия пятницы.