Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 53
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За первую номинацию - будет этот кубок + $
За вторую номинацию -будет этот кубок + $
За первую номинацию - будет этот кубок + $
За вторую номинацию -будет этот кубок + $
Что, реально купили кубки ?!
Да
За первую номинацию - будет этот кубок + $
За вторую номинацию -будет этот кубок + $
Аппетит приходит во время еды:) Нужна гравировка!
С гравировкой пока думаю , там надо пластинки заказывать с текстом ,потом приклеить на подножку (фундамент) ,ну а если выиграют - так ещё отправить надо :) ,это же ,не баксы перекинуть на кошелёк
PS. надо отойти ,через часик вернусь ...
С гравировкой пока думаю , там надо пластинки заказывать с текстом ,потом приклеить на подножку ,ну а если выиграют - так ещё отправить надо :) ,это же ,не баксы перекинуть на кошелёк
PS. надо отойти ,через часик вернусь ...
Да это так, шутка... Итак круто будет:)
Изначально планировалось на них что нибудь написать,пока определялись с названием (чемпионат,то ли спарринг,то ли ещё чего . А теперь вообще две номинации
Написать надо на английском ,вот надо думать что - и как правильно,текст ,а то понапишем :)
За первую номинацию - будет этот кубок + $
За вторую номинацию -будет этот кубок + $
Это офигенно круто!!!
P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)