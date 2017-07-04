Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 53

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"Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май." С тем же счетом )))
 

За  первую номинацию - будет этот кубок   + $







За вторую номинацию -будет этот кубок  + $





 
Server Muradasilov:

За  первую номинацию - будет этот кубок   + $

За вторую номинацию -будет этот кубок  + $

Что, реально купили кубки ?!
 
Vladimir Karputov:
Что, реально купили кубки ?!

Да
[Удален]  
Server Muradasilov:
Аппетит приходит во время еды:) Нужна гравировка!
 
Server Muradasilov:

За  первую номинацию - будет этот кубок   + $







За вторую номинацию -будет этот кубок  + $






Кубок янтарный
Полон давно,
Пеной угарной
Блещет вино.
Света дороже
Сердцу оно;
Но за кого же
Выпью вино?
 
Alexey Kozitsyn:
Аппетит приходит во время еды:) Нужна гравировка!

С гравировкой пока думаю , там надо пластинки заказывать с текстом ,потом приклеить на подножку (фундамент) ,ну а если выиграют - так ещё отправить надо :) ,это же ,не баксы перекинуть на кошелёк 


PS. надо отойти ,через часик вернусь ... 

[Удален]  
Server Muradasilov:

С гравировкой пока думаю , там надо пластинки заказывать с текстом ,потом приклеить на подножку ,ну а если выиграют - так ещё отправить надо :) ,это же ,не баксы перекинуть на кошелёк 


PS. надо отойти ,через часик вернусь ... 

Да это так, шутка... Итак круто будет:)
 
Alexey Kozitsyn:
Да это так, шутка... Итак круто будет:)


Изначально планировалось на них что нибудь написать,пока определялись с названием (чемпионат,то ли спарринг,то ли ещё чего . А теперь вообще две номинации

Написать надо на английском ,вот надо думать что - и как правильно,текст ,а то понапишем :)  

 
Server Muradasilov:

За  первую номинацию - будет этот кубок   + $


За вторую номинацию -будет этот кубок  + $

Это офигенно круто!!!


P.S. Сутки сидел без инета, ураган порвал провода, только вышел в мир)

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