Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 49
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Юра, проверьте расчёт по вашим формулам, всё верно?
Ну вторая номинация и первая берет именно 1400010$ !
Есть еще вопрос - Cколько надо нейронов в голове убить выпивкой - что бы это не понимать ?
Вы идиот? Скажите честно. Если ответ да, то я больше не буду реагировать на Ваши посты.
Ещё раз, специально для Вас.
Во второй номинации должен участвовать в формуле баланс, а не эквити. Виталий поднимал вопрос о замене баланса в формуле на эквити. Я обосновал, почему этого делать нельзя.
И в конце соревнования так же должен участвовать баланс во второй номинации. Баланс а не эквити должен быть в формуле во второй номинации, вторая номинация это качественный показатель, а не количественный как первая номинация.
Вы идиот? Скажите честно. Если ответ да, то я больше не буду реагировать на Ваши посты.
Ещё раз, специально для Вас.
Во второй номинации должен участвовать в формуле баланс, а не эквити. Виталий поднимал вопрос о замене баланса в формуле на эквити. Я обосновал, почему этого делать нельзя.
И в конце соревнования так же должен участвовать баланс во второй номинации. Баланс а не эквити должен быть в формуле во второй номинации, вторая номинация это качественный показатель, а не количественный как первая номинация.
Тоже, только по балансу
Вот формулы, перепроверьте пожалуйста, не натупил ли Я в расчётах
Тоже, только по балансу
Тоже, только по балансу
Вот формулы, перепроверьте пожалуйста, не натупил ли Я в расчётах
Сейчас проверю.
А как проверить, если в загруженной таблице нет формул.
Юра, проверьте расчёт по вашим формулам, всё верно?
Виталий сейчас гляну , если обе обе номинации берут зафиксированный эквити ,это правильно.
Пример с балансом 10$ и эквити 1400000$ случай мало реальный но вполне возможный, точно так же как баланс 1400000$ и эквити = 10$ тоже может иметь место, потому после захода солнца на западным побережьем США или на восходе солнца над Японией в субботу, правильно будет брать эквити.
Остановки котировок в пятницу по сути фиксируют эквити виртуально "превращая" его в баланс. Надо это воспринимать как принудительное закрытие позиций.
...
Я уже давно реагирую на ваши посты соответствующим образом, даже с некоторым сочувствием.
Кстати в пятницу баланс может бить 140000$ а эквити = 10$ , .... правильно будет считать по балансу победителя в таком случае ?
Когда у Вас в пятницу вечером утром эквити = 10$ , Вам в субботу утром скажут : СЕРР , ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ БАНКРОТ. Не хватит даже что бы утром купить более менее приличный букет цветов.
Сейчас проверю.
А как проверить, если в загруженной таблице нет формул.
Формулы здесь
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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Yuriy Zaytsev, 2017.04.09 12:32
Виталий сейчас попробую развернуть на уровне постановки!
На примере реальных данных, расчет только для первой линии.
1) Берем БАЛАНСЫ ВСЕХ участников находим максимальный баланс из списка участников 16030,28 и минимальный баланс из списка участников 6779,17 ,
2) вычисляем бал для каждого участника по схеме Балы = ( БАЛАНСУЧАСТНИКА - МИН ) / ( макс баланс - мин баланс ) ,
бал БАЛАНСА = ( 16030,28 - 6779,17 ) / ( 18585,84 - 6779,17 ) = 0,783549468
3) Балы * Коэф , ИТОГ БАЛ1
0,783549468 * 1.5 = 1,175324202
---
по остальным аналогично
4) Берем ПРОСАДКИ участников находим маскимальную из списка участников 0,7651 и минимальную 0,029 ,
5) вычисляем бал ПРОСАДКИ для каждого участника по схеме Балы просадки : 1 - ( ПРОСАДКАУЧАСТНИКА - МИН ) / ( макс баланс - мин баланс ) ,
бал ПРОСАДКИ = 1 - ( 0,034 - 0,029 ) / ( 0,7651 - 0,029 ) = 0,99266404
6) Балы * Коэф , ИТОГ БАЛ1
0,99266404 * 1.0 = 0,99266404
---
7) Берем КОЭФ ШАРПА участников находим маскимальный из списка участников 2,43 и минимальный -0,44 ,
8) вычисляем бал ШАРПА для каждого участника по схеме Балы ШАРПА : ( КОЭФ ШАРПА УЧАСТНИКА - МИН ) / ( маскимальный шарп -минимальный шарп ) ,
бал ШАРП = ( 0,084 - ( - 0.44) ) / ( 2,43 - ( -0.44) ) = 0,445993031
9) Балы * Коэф , ИТОГ ШАРП
0,445993031 * 0.50 =0,222996516
---
10) Вычисляем Общий = Итого.бал1+Итого.бал2+Итого.бал3
Виталий , все данные у тебя в таблице есть!
Формулы здесь
У Юрия ошибка в расчете Шарпа.
Должно быть:
(0,084 - ( - 0.44) ) / ( 2,43 - ( -0.44)) =0,182578
А так - всё верно.
Виталий сейчас гляну , если обе обе номинации берут зафиксированный эквити ,это правильно.
Пример с балансом 10$ и эквити 1400000$ случай мало реальный но вполне возможный, точно так же как баланс 1400000$ и эквити = 10$ тоже может иметь место, потому после захода солнца на западным побережьем США или на восходе солнца над Японией в субботу, правильно будет брать эквити.
Остановки котировок в пятницу по сути фиксируют эквити виртуально "превращая" его в баланс. Надо это воспринимать как принудительное закрытие позиций.
Я уже давно реагирую на ваши посты соответствующим образом, даже с некоторым сочувствием.
Кстати в пятницу баланс может бить 140000$ а эквити = 10$ , .... правильно будет считать по балансу победителя в таком случае ?
Когда у Вас в пятницу вечером утром эквити = 10$ , Вам в субботу утром скажут : СЕРР , ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ БАНКРОТ. Не хватит даже что бы утром купить более менее приличный букет цветов.
Я уже всё разжевал и в рот положил.
Посмотрите на мой пример с трубой по которой течёт жидкость. Думаю Вы, при желании, сможете осилить мной сказанное.
ВОПРОС КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!
Как Вы отреагируете , если во второй номинации пройдет победитель у которого на утро субботы эквити будет = 10$ и пусть даже с самым большим балансом , допустим = 140,000$