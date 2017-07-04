Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 49

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Юра, проверьте расчёт по вашим формулам, всё верно?


 
Yuriy Zaytsev:

Ну вторая номинация и первая берет  именно 1400010$ !

Есть еще вопрос - Cколько надо нейронов в голове убить выпивкой - что бы это не понимать ?

Вы идиот? Скажите честно. Если ответ да, то я больше не буду реагировать на Ваши посты.

Ещё раз, специально для Вас.

Во второй номинации должен участвовать в формуле баланс, а не эквити. Виталий поднимал вопрос о замене баланса в формуле на эквити. Я обосновал, почему этого делать нельзя.

И в конце соревнования так же должен участвовать баланс во второй номинации. Баланс а не эквити должен быть в формуле во второй номинации, вторая номинация это качественный показатель, а не количественный как первая номинация.

 
Andrey Dik:

Вы идиот? Скажите честно. Если ответ да, то я больше не буду реагировать на Ваши посты.

Ещё раз, специально для Вас.

Во второй номинации должен участвовать в формуле баланс, а не эквити. Виталий поднимал вопрос о замене баланса в формуле на эквити. Я обосновал, почему этого делать нельзя.

И в конце соревнования так же должен участвовать баланс во второй номинации. Баланс а не эквити должен быть в формуле во второй номинации, вторая номинация это качественный показатель, а не количественный как первая номинация.

Тоже, только по балансу

Вот формулы, перепроверьте пожалуйста, не натупил ли Я в расчётах

 
Vitaly Muzichenko:

Тоже, только по балансу

Можно отсортировать по баллу?
 
Vitaly Muzichenko:

Тоже, только по балансу

Вот формулы, перепроверьте пожалуйста, не натупил ли Я в расчётах

Сейчас проверю.

А как проверить, если в загруженной таблице нет формул.

 
Vitaly Muzichenko:

Юра, проверьте расчёт по вашим формулам, всё верно?


Виталий сейчас гляну , если обе обе номинации берут зафиксированный эквити ,это правильно.

Пример с балансом 10$ и эквити 1400000$  случай мало реальный но вполне возможный,  точно так же как баланс 1400000$ и эквити = 10$ тоже может иметь место, потому  после захода солнца на западным побережьем США  или на восходе солнца над Японией в субботу, правильно будет  брать эквити.

Остановки котировок в пятницу  по сути  фиксируют эквити виртуально  "превращая" его в баланс.  Надо это воспринимать как принудительное закрытие позиций.


Andrey Dik:

...


Я уже давно реагирую на ваши посты соответствующим образом,  даже с некоторым сочувствием.

Кстати в пятницу баланс может бить 140000$ а эквити  = 10$  ,  ....  правильно  будет считать по балансу победителя в таком случае ?

Когда у Вас в  пятницу вечером утром эквити = 10$ , Вам в субботу утром скажут :  СЕРР ,  ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ  БАНКРОТ.   Не хватит даже что бы утром купить более менее приличный букет цветов.

 
Andrey Dik:

Сейчас проверю.

А как проверить, если в загруженной таблице нет формул.

Формулы здесь

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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае

Yuriy Zaytsev, 2017.04.09 12:32

Виталий сейчас попробую развернуть на уровне постановки!

На примере реальных данных, расчет только для первой линии.



1)  Берем БАЛАНСЫ ВСЕХ участников находим максимальный  баланс  из списка участников 16030,28    и минимальный баланс из списка участников 6779,17

2)  вычисляем бал для каждого участника по схеме    Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал БАЛАНСА  =  ( 16030,28 - 6779,17  ) /  ( 18585,84  - 6779,17  )  =   0,783549468 

3)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

             0,783549468 * 1.5 = 1,175324202 

---

по остальным аналогично

4)  Берем ПРОСАДКИ  участников находим маскимальную из списка участников 0,7651 и минимальную   0,029

5)  вычисляем бал ПРОСАДКИ для каждого участника по схеме    Балы просадки :  1 - ( ПРОСАДКАУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал ПРОСАДКИ =  1 - ( 0,034 - 0,029 ) /  ( 0,7651  - 0,029=   0,99266404

6)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

            0,99266404 * 1.0  = 0,99266404

---

7)  Берем КОЭФ ШАРПА  участников находим маскимальный  из списка участников 2,43 и минимальный -0,44

8)  вычисляем бал ШАРПА  для каждого участника по схеме    Балы ШАРПА  :  (  КОЭФ ШАРПА УЧАСТНИКА   -  МИН  ) / ( маскимальный  шарп -минимальный  шарп )  ,      

           бал ШАРП  =  ( 0,084 -  ( - 0.44) )  /  (  2,43  -  ( -0.44) =   0,445993031

9)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ ШАРП

             0,445993031 * 0.50  =0,222996516

---

10)   Вычисляем Общий = Итого.бал1+Итого.бал2+Итого.бал3 

2,390984758


Виталий , все данные у тебя в таблице есть!


 
Vitaly Muzichenko:

Формулы здесь

У Юрия ошибка в расчете Шарпа.

Должно быть:

 (0,084 - ( - 0.44) ) / ( 2,43 - ( -0.44)) =0,182578

А так - всё верно.

 
Yuriy Zaytsev:

Виталий сейчас гляну , если обе обе номинации берут зафиксированный эквити ,это правильно.

Пример с балансом 10$ и эквити 1400000$  случай мало реальный но вполне возможный,  точно так же как баланс 1400000$ и эквити = 10$ тоже может иметь место, потому  после захода солнца на западным побережьем США  или на восходе солнца над Японией в субботу, правильно будет  брать эквити.

Остановки котировок в пятницу  по сути  фиксируют эквити виртуально  "превращая" его в баланс.  Надо это воспринимать как принудительное закрытие позиций.



Я уже давно реагирую на ваши посты соответствующим образом,  даже с некоторым сочувствием.

Кстати в пятницу баланс может бить 140000$ а эквити  = 10$  ,  ....  правильно  будет считать по балансу победителя в таком случае ?

Когда у Вас в  пятницу вечером утром эквити = 10$ , Вам в субботу утром скажут :  СЕРР ,  ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ  БАНКРОТ.   Не хватит даже что бы утром купить более менее приличный букет цветов.

Я уже всё разжевал и в рот положил.

Посмотрите на мой пример с трубой по которой течёт жидкость. Думаю Вы, при желании, сможете осилить мной сказанное.

 

ВОПРОС КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!

Как  Вы отреагируете ,  если во второй номинации пройдет победитель у которого  на утро субботы  эквити будет = 10$  и пусть даже с самым большим балансом  , допустим  =  140,000$

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