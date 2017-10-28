Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 129
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Предпоследний день, похоже с большой долей вероятности - несмотря на большие потери Игорь придет первым.
Вторая номинация, Сергей Дон - похоже не оставляет шансов на победу другим участникам , выходя на последний финишный круг забега с результатом 2.092 бала
Есть вопрос у участникам , как вы считаете стоит ли добавить в оценку формулы загрузку депозита ? Ведь по сути это тоже относится к риску.
Поскольку вторая номинация является торговлей без риска - наверно это было бы справедливо.
В таком случае наш друг из Китая Ziheng был бы на 1-ом месте во второй номинации, а Андрей Шаров на втором.
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Предпоследний день, похоже с большой долей вероятности - несмотря на большие потери Игорь придет первым.
Я бы на месте Игоря остановил робота. В таком случае шансов победить будет больше если учитывать чудовищную потерю уже заработанного. До него дотянуться остальным участникам будет весьма не просто.
Хотя, Игорю стоит опасаться, хмм... меня. Я сделал несколько последних сделок вручную по новому своему индикатору, недурственно смог подняться в таблице за какие то 3 часа. Если успею сделать советник - то будет торговля уже сегодня и завтра. Это так, к слову, Игорь, не расслабляйся! ))
Вторая номинация, Сергей Дон - похоже не оставляет шансов на победу другим участникам , выходя на последний финишный круг забега с результатом 2.092 бала
Есть вопрос у участникам , как вы считаете стоит ли добавить в оценку формулы загрузку депозита ? Ведь по сути это тоже относится к риску.
Поскольку вторая номинация является торговлей без риска - наверно это было бы справедливо.
В таком случае наш друг из Китая Ziheng был бы на 1-ом месте во второй номинации, а Андрей Шаров на втором.
Ну во первых, вторая номинация оценивает эффективность стратегии: комплексная оценка прибыльности, рисков и стабильности.
Во вторых, загрузка депозита никоим образом не говорит о рисках вопреки распространённому заблуждению. Можно грузить депозит под 100% и выше, но при этом не превышать 5-10% просадки. Загрузка депозита это не риски, это степень полноты использования доступных средств. Чем больше загрузка депозита - тем лучше работают деньги, а не лежат пылясь под матрацем. Для примера приведу свои показатели - загрузка 94% при достигнутой максимальной просадке 5,44%. Показатели этого соотношения лучше только у Игоря Рыбакова.
Вывод - загрузка депозита как зонтик для рыбы во второй номинации.
обнаружил просто мегабаГГГГ в своем эксперте.
в мае надеюсь все будет лучше. Спасибо
Подскажите, пожалуйста, а почему у меня МТ4 сервер не находит:
Интернет среда гетерогенная, попробуйте попозже
Ну во первых, вторая номинация оценивает эффективность стратегии: комплексная оценка прибыльности, рисков и стабильности.
Во вторых, загрузка депозита никоим образом не говорит о рисках вопреки распространённому заблуждению. Можно грузить депозит под 100% и выше, но при этом не превышать 5-10% просадки. Загрузка депозита это не риски, это степень полноты использования доступных средств. Чем больше загрузка депозита - тем лучше работают деньги, а не лежат пылясь под матрацем. Для примера приведу свои показатели - загрузка 94% при достигнутой максимальной просадке 5,44%. Показатели этого соотношения лучше только у Игоря Рыбакова.
Вывод - загрузка депозита как зонтик для рыбы во второй номинации.
ну в принципе наверно вполне логично, зажиматься еще и на один параметр наверно не стоит,
если хочется загрузить депо по самые помидоры - то главное при этом найти разумный стоп.
Обязательно! чем ниже загрузка депозита, тем во второй номинации больше рейтинг должен быть.
Володя, тут наверно логичней стоп и просадка!
Ну если парень умело входит на развортах - пусть на ВСЕ депо и при этом не допускает безумную просадку - ограничиваясь стопом - то почему бы и нет!
Интернет среда гетерогенная, попробуйте попозже
Спасибо, Юрий !
А что такое гетерогенная ?