Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 129

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http://mvs.hol.es/Monitoring/

Предпоследний день, похоже с большой долей вероятности - несмотря на большие потери Игорь придет первым.


Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: Окончена Условия участия в конкурсе: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Ознакомиться с правилами конкурса, и определением победителя Мониторинг участников: Таблица участников...
 

Вторая номинация, Сергей Дон - похоже не оставляет шансов на победу другим участникам , выходя на последний финишный круг забега с результатом 2.092 бала

Есть вопрос у участникам , как вы считаете стоит ли добавить  в оценку формулы загрузку депозита ?  Ведь по сути это тоже относится к риску.

Поскольку  вторая номинация является торговлей без риска - наверно это было бы справедливо.

В таком случае наш друг из Китая Ziheng  был бы на 1-ом месте во второй номинации, а Андрей Шаров на втором.


 
Yuriy Zaytsev:

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Предпоследний день, похоже с большой долей вероятности - несмотря на большие потери Игорь придет первым.

Я бы на месте Игоря остановил робота. В таком случае шансов победить будет больше если учитывать чудовищную потерю уже заработанного. До него дотянуться остальным участникам будет весьма не просто.

Хотя, Игорю стоит опасаться, хмм... меня.  Я сделал несколько последних сделок вручную по новому своему индикатору, недурственно смог подняться в таблице за какие то 3 часа. Если успею сделать советник - то будет торговля уже сегодня и завтра. Это так, к слову, Игорь, не расслабляйся! ))

 
Yuriy Zaytsev:

Вторая номинация, Сергей Дон - похоже не оставляет шансов на победу другим участникам , выходя на последний финишный круг забега с результатом 2.092 бала

Есть вопрос у участникам , как вы считаете стоит ли добавить  в оценку формулы загрузку депозита ?  Ведь по сути это тоже относится к риску.

Поскольку  вторая номинация является торговлей без риска - наверно это было бы справедливо.

В таком случае наш друг из Китая Ziheng  был бы на 1-ом месте во второй номинации, а Андрей Шаров на втором.

Ну во первых, вторая номинация оценивает эффективность стратегии: комплексная оценка прибыльности, рисков и стабильности.

Во вторых, загрузка депозита никоим образом не говорит о рисках вопреки распространённому заблуждению. Можно грузить депозит под 100% и выше, но при этом не превышать 5-10% просадки. Загрузка депозита это не риски, это степень полноты использования доступных средств. Чем больше загрузка депозита - тем лучше работают деньги, а не лежат пылясь под матрацем. Для примера приведу свои показатели - загрузка 94% при достигнутой максимальной просадке 5,44%. Показатели этого соотношения лучше только у Игоря Рыбакова.

Вывод - загрузка депозита как зонтик для рыбы во второй номинации.

 
Подскажите, пожалуйста, а почему у меня МТ4 сервер не находит:
 

обнаружил просто мегабаГГГГ в своем эксперте. 

в мае надеюсь все будет лучше. Спасибо

 
MikeZv:
Подскажите, пожалуйста, а почему у меня МТ4 сервер не находит:

Интернет среда гетерогенная, попробуйте попозже



 
Andrey Dik:

Ну во первых, вторая номинация оценивает эффективность стратегии: комплексная оценка прибыльности, рисков и стабильности.

Во вторых, загрузка депозита никоим образом не говорит о рисках вопреки распространённому заблуждению. Можно грузить депозит под 100% и выше, но при этом не превышать 5-10% просадки. Загрузка депозита это не риски, это степень полноты использования доступных средств. Чем больше загрузка депозита - тем лучше работают деньги, а не лежат пылясь под матрацем. Для примера приведу свои показатели - загрузка 94% при достигнутой максимальной просадке 5,44%. Показатели этого соотношения лучше только у Игоря Рыбакова.

Вывод - загрузка депозита как зонтик для рыбы во второй номинации.

ну в принципе наверно  вполне логично,  зажиматься еще и на один параметр  наверно не стоит,

если  хочется загрузить депо по самые помидоры - то главное при этом найти разумный стоп.

 
Vladimir Zubov:

Обязательно! чем ниже загрузка депозита, тем во второй номинации больше рейтинг должен быть.

Володя, тут наверно  логичней стоп и просадка!

Ну если парень умело входит на развортах - пусть на ВСЕ депо и при этом не допускает безумную просадку - ограничиваясь стопом -  то почему бы и нет!

 
Yuriy Zaytsev:

Интернет среда гетерогенная, попробуйте попозже




Спасибо, Юрий ! 
А что такое гетерогенная ?
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