Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 8
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как гениальна? все просто. там используется стандартная библиотека от MetaQuotes. я согласен. она уникальна. Она быстрая. она ООпешная.
но человеку, у которого 8 лет опыта, использовать стандартную библиотеку?
Вероятно для его задач она необходима и достаточна.
поэтому я и прошу, не нужно всех "заводить" под одну статью.
Если советник долго тестируется в тестере. Это значит, что ему нужно больше времени, чтобы "обсчитать" весь алгоритм.
просто, ваш весит 96 кб, мой 285кб, применил калькулятор, получилось 2.96875, далее нормализация и получилось 3.
Мой код в 3 раза больше чем Ваш.
я даже готов поспорить, что мой код больше.
Потому что Вы в своем эксперте используете стандартную библиотеку. у Вас не хватило разума сделать свою библиотеку? или просто не захотели морочить голову?
Вы всегда показываете вашу неграмотность. Во первых я не использую никакой стандартной библиотеки, тем более каких либо внешних модулей или индикаторов.
Даже не использую программы сортировки или функции для нахождения мин. и макс.
Вы размер кода определяете как школьник 1-го класса.
И поэтому у меня к вам такой школьный вопрос: какой из этих кодов больше, и как они сидят в памяти ?
string str="ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ";
или
int a=0;
P.S. Вот только что посмотрел исходный код, и у меня всего 3 Includa
#include<Trade\SymbolInfo.mqh>
#include<Trade\AccountInfo.mqh>
#include<Trade\Trade.mqh>
Вы всегда показываете вашу неграмотность. Во первых я не использую никакой стандартной библиотеки, тем более каких либо внешних модулей или индикаторов.
Даже не использую программы сортировки или функции для нахождения мин. и макс.
Вы размер кода определяете как школьник 1-го класса.
И поэтому у меня к вам такой школьный вопрос: какой из этих кодов больше, и как они сидят в памяти ?
string str="ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ";
или
int a=0;
P.S. Вот только что посмотрел исходный код, и у меня всего 3 Includa
#include<Trade\SymbolInfo.mqh>
#include<Trade\AccountInfo.mqh>
#include<Trade\Trade.mqh>
2017.03.12 15:04:46.950 Core 1 2017.03.09 16:06:19 CTrade::OrderSend: modify EURUSD (sl: 1.26250, tp: 1.05719) [done]
у Вас в коде используются стандартные библиотеки. Вы сами ответили на свой вопрос.
на на счет школьного вопроса ко мне. то такого типа как string в принципе нет.
int занимает 4 байта помоему. а string это массив char, char это то же целое число. Но там вроде как для строки то же выделяется своя память и она больше чем int
я учился на Pascale еще в 13 лет(в 7 мне подарили ZX в 12 лет мне подарили первый 286 эх) потом Delphi без энтузиазма. и в mql я самоучка. С++ не изучал вообще.
Но мне хватает этих знаний для программирования. На Мега проекты я не претендую.
2017.03.12 15:04:46.950 Core 1 2017.03.09 16:06:19 CTrade::OrderSend: modify EURUSD (sl: 1.26250, tp: 1.05719) [done]
у Вас в коде используются стандартные библиотеки. Вы сами ответили на свой вопрос.
на на счет школьного вопроса ко мне. то такого типа как string в принципе нет.
int занимает 4 байта помоему. а string это массив char, char это то же целое число. Но там вроде как для строки то же выделяется своя память и она больше чем int
я учился на Pascale еще в 13 лет(в 7 мне подарили ZX в 12 лет мне подарили первый 286 эх) потом Delphi без энтузиазма. и в mql я самоучка. С++ не изучал вообще.
Но мне хватает этих знаний для программирования. На Мега проекты я не претендую.
ZX Spectrum-сила!-сам не мог нарадоваться!)))
Критерий очень прост: продукт будет загружен пользователем и тут же протестирован:
Никто не будет читать инструкцию или смотреть видео, в котором вы объясняете всю сложность и уникальность расчетов, из-за которых тест идет 20 минут. Это никому не надо, это массовый маркет.
Поэтому по умолчанию продукт должен тестироваться:
В общем-то, я с вам соглашусь! Увы и да, реальность, именно такова.
Правда... то, что я подчеркнул, меня немного заставляет задуматься и задаться вопросом: собственно, инструкция именно для этого и пишется, не?
А для остального всегда есть такие критерии, для которых, хотя бы нужно включить интеллект: предназначение, преимущества, недостатки. Но это ИМХО!
Разве это важно кто какие библиотеки использует и какой длины коды пишет. Библиотеки созданы для того, чтобы не написать длинных кодов.
Просто ваш робот - дед мороз месячный тест проходил за 50 минут, и не ясно сколько потребуется для годового теста, а вы жалуетесь, что при валидации время не хватает.
Как вы будете проверить его, не говоря уже об оптимизации.
Я пишу программы с давних времен. И не важно кто сколько лет пишет программы. Важно как он это делает.
Разве это важно кто какие библиотеки использует и какой длины коды пишет. Библиотеки созданы для того, чтобы не написать длинных кодов.
Просто ваш робот - дед мороз месячный тест проходил за 50 минут, и не ясно сколько потребуется для годового теста, а вы жалуетесь, что при валидации время не хватает.
Как вы будете проверить его, не говоря уже об оптимизации.
Я пишу программы с давних времен. И не важно кто сколько лет пишет программы. Важно как он это делает.
я реально не могу добиться скорости выше на деде. Я точно так же был в шоке, когда увидел , что месячный тест проходит очень долго. Но. Я не знаю почему. Я занимался оптимизацией кода, убирал лишний функционал. Но он начинает тормозить с 10 месяца 2016 года, если запустить тест с 2016 года - то первые 10 месяцев он пролетает очень быстро, а потом начинается тормоза. Почему? не знаю. Я грешу только на качество котировок. больше тиков - у меня робот обрабатывает каждый тик. Но почему он тормозит я не знаю.
как я и предпологал.
основные тормоза происходят именно на обработке тика, и не моей функции, а вытаскивание данных по тику