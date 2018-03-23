Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 10

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Nikolay Gaylis:

Не хватает выделенного времени для обработки Вашего кода,может?

Спасибо Вам за ответ

Я решил проблем

У меня в коде сидит проверка на свободного маржа

По сколько валидатор торгует без деньги в аккаунте ,конечно советник не хочет торговать без деньги
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Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?

 
Nikolay Gaylis:

Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?

Примерно так

Остальные параметры стратегии держатся программистом в секрете…

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Nikolay Gaylis:

Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?


А зачем в описании расписывать в подробностях внутренний алгоритм и принцип работы ? напишите в общих чертах и всё.

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Vladimir Zubov:

А зачем в описании расписывать в подробностях внутренний алгоритм и принцип работы ? напишите в общих чертах и всё.


Support Team:

Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта

 
Nikolay Gaylis:

Support Team:

Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта

Описание продукта не значит описание стратегии.

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Nikolay Gaylis:

Support Team:

Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта


В описании должно быть разъяснения относительно настроек, рекомендуемые пары и таймфреймы, а так же стиль работы, но никак не описание стратегии в подробностях.

Так же не забывайте скрывать используемые индикаторы в тестре, что бы они не отображались в визуальном режиме.

 
Vladimir Zubov:

Так же не забывайте скрывать используемые индикаторы в тестре, что бы они не отображались в визуальном режиме.


А как это? У меня постоянно вылазят по окончании тестирования и отображаются на графике. 

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Evgeniy Zhdan:

А как это? У меня постоянно вылазят по окончании тестирования и отображаются на графике. 


  HideTestIndicators(true);
// ======== Получение данных с индикаторов и текущей цены ============
{//1

  //----
  HideTestIndicators(true);
  //----

  //+----------------------------------------------------------------+
  Spread = (int)MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
  //+----------------------------------------------------------------+
  Opening_Candle = NormalizeDouble((iOpen(Symbol(),PERIOD_H4,0)),Digits());
  //+----------------------------------------------------------------+
  Upper = NormalizeDouble (iEnvelopes(Symbol(),PERIOD_H4,14,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,deviation,MODE_UPPER,0),Digits());
  Lower = NormalizeDouble (iEnvelopes(Symbol(),PERIOD_H4,14,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,deviation,MODE_LOWER,0),Digits());
  //+----------------------------------------------------------------+

  //----
  RefreshRates();
  //----

}//1

Как то так, у вас свои индикаторы и условия, это набросал для примера.

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Vladimir Zubov:

Как то так, у вас свои индикаторы и условия, это набросал для примера.


Если подобным образом делать, то на чарте тестера не отображаются индикаторы и труднее понять суть стратегии, что бы повторить.

У меня в тестере индикаторы не отображаются, хоть и используются.


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