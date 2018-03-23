Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 10
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У меня в коде сидит проверка на свободного маржаПо сколько валидатор торгует без деньги в аккаунте ,конечно советник не хочет торговать без деньги
Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?
Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?
Примерно так
Остальные параметры стратегии держатся программистом в секрете…
Как написать описание продукта в маркете,чтобы оно не стало техническим заданием для фриланса?
А зачем в описании расписывать в подробностях внутренний алгоритм и принцип работы ? напишите в общих чертах и всё.
А зачем в описании расписывать в подробностях внутренний алгоритм и принцип работы ? напишите в общих чертах и всё.
Support Team:
Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта
Support Team:
Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта
Описание продукта не значит описание стратегии.
Support Team:
Описание не содержит достаточной информации для понимания принципа работы продукта
В описании должно быть разъяснения относительно настроек, рекомендуемые пары и таймфреймы, а так же стиль работы, но никак не описание стратегии в подробностях.
Так же не забывайте скрывать используемые индикаторы в тестре, что бы они не отображались в визуальном режиме.
Так же не забывайте скрывать используемые индикаторы в тестре, что бы они не отображались в визуальном режиме.
А как это? У меня постоянно вылазят по окончании тестирования и отображаются на графике.
А как это? У меня постоянно вылазят по окончании тестирования и отображаются на графике.
Как то так, у вас свои индикаторы и условия, это набросал для примера.
Как то так, у вас свои индикаторы и условия, это набросал для примера.
Если подобным образом делать, то на чарте тестера не отображаются индикаторы и труднее понять суть стратегии, что бы повторить.
У меня в тестере индикаторы не отображаются, хоть и используются.