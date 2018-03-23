Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 9
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как я и предпологал.
основные тормоза происходят именно на обработке тика, и не моей функции, а вытаскивание данных по тику
Большая плотность тиков? Значит нужен какой-то фильтр, чтобы когда цена скачет как бешеная антилопа в ед. времени запрос по тикам был через раз или по таймеру может быть.
Большая плотность тиков? Значит нужен какой-то фильтр, чтобы когда цена скачет как бешеная антилопа в ед. времени запрос по тикам был через раз или по таймеру может быть.
зачем? это же самый кайф.
поэтому я и говорил, у каждого сввой алгоритм работы советника. Увы я работаю по такому. И из-за такого количества тиков - робот начинает тормозить в тестере за те даты, когда тиков очень много в базе.
зачем? это же самый кайф.
поэтому я и говорил, у каждого свой алгоритм работы советника. Увы я работаю по такому. И из-за такого количества тиков - робот начинает тормозить в тестере за те даты, когда тиков очень много в базе.
Приехали...(((
Помогите
Тестирование завершилось с ошибками
Помогите
Тестирование завершилось с ошибками
не видно ошибок...Просто нет торговых операций..-Это весь лог?
Помогите
Тестирование завершилось с ошибками
У меня тоже такое сообщение
,только с разница что в тестере по все пары нормально работает и совершает нормально trading operations
Кроме этого в реальном времени на Alpari Demo с начале года тоже нормально открывает и закрывает ордера
В мой ЕА есть контроль свободного маржа Если деньги мало выдает сообщение
NZDUSD,H1: Alert: Not enough money
NZDUSD,H1: Not enough money for Buy 0.01 NZDUSD Error code=134
У меня тоже такое сообщение
,только с разница что в тестере по все пары нормально работает и совершает нормально trading operations
Кроме этого в реальном времени на Alpari Demo с начале года тоже нормально открывает и закрывает ордера
В мой ЕА есть контроль свободного маржа Если деньги мало выдает сообщение
NZDUSD,H1: Alert: Not enough money
NZDUSD,H1: Not enough money for Buy 0.01 NZDUSD Error code=134
Не хватает выделенного времени для обработки Вашего кода,может?
Представьте,что на модерацию отправляется "зацикленный код"..-должна же быть при проверке какая-то временАя защита полного цикла ,например одного тика...