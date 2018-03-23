Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 9

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Vladislav Andruschenko:

как я и предпологал.

о‌сновные тормоза происходят именно на обработке тика, и не моей функции, а вытаскивание данных по тику



Большая плотность тиков? Значит нужен какой-то фильтр, чтобы когда цена скачет как бешеная антилопа в ед. времени запрос по тикам был через раз или по таймеру может быть.
 
Alexander Fedosov:

Большая плотность тиков? Значит нужен какой-то фильтр, чтобы когда цена скачет как бешеная антилопа в ед. времени запрос по тикам был через раз или по таймеру может быть.

зачем? это же самый кайф. 

п‌оэтому я и говорил, у каждого сввой алгоритм работы советника. Увы я работаю по такому. И из-за такого количества тиков - робот начинает тормозить в тестере за те даты, когда тиков очень много в базе. 

 
Vladislav Andruschenko:

зачем? это же самый кайф. 

п‌оэтому я и говорил, у каждого свой алгоритм работы советника. Увы я работаю по такому. И из-за такого количества тиков - робот начинает тормозить в тестере за те даты, когда тиков очень много в базе. 

Сложно представить в чем кайф. Неужели для работы вашего алгоритма необходимо 100-200 в минуту, или может хватит и пару десятков? Ведь иногда бывает по 5 в минуту, а то и меньше. Смотря насколько волатилен тестируемый инструмент.
[Удален]  

Приехали...(((


 

Помогите

Тестирование завершилось с ошибками

  • Количество ошибок1
  • Запущен2017.12.20 04:59:59
  • Завершено2017.12.20 05:05:19
  • ТипЭксперт
  • Спред0
test on EURUSD,H1 (netting)
there are no trading operations
test on XAUUSD,D1 (netting)
there are no trading operations
test on GBPUSD,M30 (netting)
there are no trading operations
test on EURUSD,M1 (netting)
there are no trading operations


Как избежать такую ошибку. Подскажите знатоки. Что Это значит?
[Удален]  
Sergey Makarkin:

Помогите

Тестирование завершилось с ошибками

  • Количество ошибок1
  • Запущен2017.12.20 04:59:59
  • Завершено2017.12.20 05:05:19
  • ТипЭксперт
  • Спред0

не видно ошибок...Просто нет торговых операций..-Это весь лог? 

 
Sergey Makarkin:

Помогите

Тестирование завершилось с ошибками

  • Количество ошибок1
  • Запущен2017.12.20 04:59:59
  • Завершено2017.12.20 05:05:19
  • ТипЭксперт
  • Спред0
Такая ошибка ещё появляется,  когда эксперт долго пытается пройти тестирование. Попробуйте оптимизировать код. 
 

У меня тоже такое  сообщение

  • Количество ошибок1
  • Запущен2018.01.06 20:40:58
  • Завершено2018.01.06 20:42:45
  • ТипЭксперт
  • Спред0
test on EURUSD,H1
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30
there are no trading operations
test on XAUUSDcheck,Daily
there are no trading operations


,только с разница что в тестере по все пары нормально работает и совершает нормально   trading operations

Кроме этого в реальном  времени на Alpari Demo с начале года тоже нормально открывает и закрывает ордера

В  мой ЕА есть контроль свободного маржа Если деньги мало  выдает сообщение

 NZDUSD,H1: Alert: Not enough money
 NZDUSD,H1: Not enough money for Buy 0.01 NZDUSD Error code=134

no trading operations можно получится только если у Валидатора деньги мало 
Как же так
Как можно тестировать без деньги при том в автоматическом режиме
Сумасшедшего дело
[Удален]  
Stefan Stoyanov:

У меня тоже такое  сообщение

  • Количество ошибок1
  • Запущен2018.01.06 20:40:58
  • Завершено2018.01.06 20:42:45
  • ТипЭксперт
  • Спред0


,только с разница что в тестере по все пары нормально работает и совершает нормально   trading operations

Кроме этого в реальном  времени на Alpari Demo с начале года тоже нормально открывает и закрывает ордера

В  мой ЕА есть контроль свободного маржа Если деньги мало  выдает сообщение

 NZDUSD,H1: Alert: Not enough money
 NZDUSD,H1: Not enough money for Buy 0.01 NZDUSD Error code=134


Не хватает выделенного времени для обработки Вашего кода,может?

[Удален]  

Представьте,что на модерацию отправляется "зацикленный код"..-должна же быть при проверке какая-то временАя  защита полного цикла ,например одного тика...

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