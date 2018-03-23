Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попытайтесь сами ответить на этот вопрос, он очень прост.
Да, ответ очень простой! Чтобы в опубликованные продукты НИКОГДА не попали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойные продукты, так как очень простые продукты прибыли НИКОГДА не принесут!
Ваша позиция давно понятна - "весь мир кривой, я один дыартаньян"
Да, ответ очень простой! Чтобы в опубликованные продукты НИКОГДА не попали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойные продукты, так как очень простые продукты прибыли НИКОГДА не принесут!
Всем выгодно,чтобы достойные продукты оказались в опубликованных...
С первого раза
Что ждет Инвестор от опубликованного ПРОДУКТА ?...
В первую очередь надежность стратегии :
1. Небольшая просадка депозита ( по балансу и по эквити ) - в пределах 15% , не больше,
2. Стабильная положительная торговля: серия убыточных сделок - не более 2, прибыльных сделок - не менее 80%,
3. Не реагирование на шпильки и спекуляции на рынке.
Пример работы советника:
Что ждет Инвестор от опубликованного ПРОДУКТА ?...
В первую очередь надежность стратегии :
1. Небольшая просадка депозита ( по балансу и по эквити ) - в пределах 15% , не больше,
2. Стабильная положительная торговля: серия убыточных сделок - не более 2, прибыльных сделок - не менее 80%,
3. Не реагирование на шпильки и спекуляции на рынке.
Пример работы советника:
Вы так показываете 3-х недельный сигнал на демо счете, как будто вы здесь новичок. Таких результатов тут очень много.
Вы попробуйте этот же сигнал показать через 6 месяцев.
Таких результатов тут очень много.
Почему Вы так считаете? Вы разрабатывали эту автоматическую проверку? Откуда такая уверенность?
Вы , очевидно, имеете ввиду скальп-стратегии?... Найдите хотя бы одну внутридневную стратегию с похожими результатами... Уверен - не найдете! А в скальпинге играйтесь Сами !...
Да здесь у каждого школьника найдется советник с такой картинкой в тестере
Не один я так считаю. Скорее наоборот, так все считают кроме вас. У всех проходит, кроме вас.