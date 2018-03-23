Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 3

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Dmitry Fedoseev:

Попытайтесь сами ответить на этот вопрос, он очень прост.
Да, ответ очень простой!  Чтобы в опубликованные продукты НИКОГДА не попали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойные продукты, так как очень простые продукты прибыли НИКОГДА не принесут!
 
Serqey Nikitin:
Да, ответ очень простой!  Чтобы в опубликованные продукты НИКОГДА не попали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойные продукты, так как очень простые продукты прибыли НИКОГДА не принесут!

Ваша позиция давно понятна - "весь мир кривой, я один дыартаньян"
[Удален]  
Serqey Nikitin:
Да, ответ очень простой!  Чтобы в опубликованные продукты НИКОГДА не попали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойные продукты, так как очень простые продукты прибыли НИКОГДА не принесут!

Всем выгодно,чтобы достойные продукты оказались в опубликованных...
[Удален]  
С первого раза
 
Vladimir Zubov:
С первого раза

Что ждет Инвестор от опубликованного ПРОДУКТА ?...

В первую очередь надежность стратегии :
1. Небольшая просадка депозита ( по балансу и по эквити ) - в пределах 15% , не больше,
2. Стабильная положительная торговля: серия убыточных сделок - не более 2, прибыльных сделок - не менее 80%,
3. Не реагирование на шпильки и спекуляции на рынке.

Пример работы советника:

 
Serqey Nikitin:

Что ждет Инвестор от опубликованного ПРОДУКТА ?...

В первую очередь надежность стратегии :
1. Небольшая просадка депозита ( по балансу и по эквити ) - в пределах 15% , не больше,
2. Стабильная положительная торговля: серия убыточных сделок - не более 2, прибыльных сделок - не менее 80%,
3. Не реагирование на шпильки и спекуляции на рынке.

Пример работы советника:


Вы так показываете 3-х недельный сигнал на демо счете, как будто вы здесь новичок.  Таких результатов тут очень много.

Вы попробуйте этот же сигнал показать через 6 месяцев. 

 
Petros Shatakhtsyan:


 Таких результатов тут очень много.

 

Вы , очевидно, имеете ввиду скальп-стратегии?...   Найдите хотя бы одну внутридневную стратегию с похожими результатами... Уверен - не найдете! А в скальпинге играйтесь Сами !...
 
Serqey Nikitin:
Почему Вы так считаете? Вы разрабатывали эту автоматическую проверку? Откуда такая уверенность?
Не один я так считаю. Скорее наоборот, так все считают кроме вас. У всех проходит, кроме вас.
 
Serqey Nikitin:
Вы , очевидно, имеете ввиду скальп-стратегии?...   Найдите хотя бы одну внутридневную стратегию с похожими результатами... Уверен - не найдете! А в скальпинге играйтесь Сами !...

Да здесь у каждого школьника найдется советник с такой картинкой в тестере
 
Alexey Viktorov:
Не один я так считаю. Скорее наоборот, так все считают кроме вас. У всех проходит, кроме вас.
Если бы только у меня...  Поищите на форуме - очень много замечаний по этой автоматической проверке. 
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