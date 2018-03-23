Удаётся-ли Вам опубликовать свой продукт без ошибок с первого раза? - страница 11
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Как говорится за что боролись ...
Ограничений по торговым парам нет, все проверки есть.
Выкладываю продукт не первый раз и знаю какие проверки идут.
Дайте сюда этого модератора )))
Как говорится за что боролись ...
Ограничений по торговым парам нет, все проверки есть.
Выкладываю продукт не первый раз и знаю какие проверки идут.
Дайте сюда этого модератора )))
попробуйте обсудить подробнее со своим модератором в переписке каждый нюанс...
попробуйте обсудить подробнее со своим модератором в переписке каждый нюанс...
Статью читал десять раз и публиковал продукты с первого раза. Код на все проверки у меня не менялся.
Администрация! Вы или правила дополните или обновите публикацию.
https://www.mql5.com/ru/articles/2555
Вот Модератор Маркета, проц AMD в сокет Intel ставит ? А если и ставит то жалуется что не работает ?
попробуйте обсудить подробнее со своим модератором в переписке каждый нюанс...
Такая как она должна быт здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/2555#not_enough_money
По сколько модераторы заставляет валидатор торговать без деньгами в аккаунте ,конечно советник не хочет торговать без деньги
В итоге :
Если ест проверка при марджин <0 валидатор не пропускает эксперт по сколько нет ордера - there are no trading operations
Eсли нет проверка автом валидатор пропускает но тогда модератор не пропускает поскольку идет бесконечная ошибка 134 в тестере
И что надо обсуждать?
То что модераторы хотят невозможного
раньше все с первого раза проходило.
теперь намного усложнил основной алгоритм который отвечает за открытие и сопровождение сделок и ппц - прошел только с 5го раза.
так все норм, согласен, все честно, но мне вот только единственное не нравится, что минимальный стоп уровень пришлось сравнивать со спредом*3
У меня в коде сидит проверка на свободного маржа
Такая как она должна быт здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/2555#not_enough_money
По сколько модераторы заставляет валидатор торговать без деньгами в аккаунте ,конечно советник не хочет торговать без деньги
В итоге :
Если ест проверка при марджин <0 валидатор не пропускает эксперт по сколько нет ордера - there are no trading operations
Eсли нет проверка автом валидатор пропускает но тогда модератор не пропускает поскольку идет бесконечная ошибка 134 в тестере
И что надо обсуждать?
То что модераторы хотят невозможного
нате кусочек кода, думаю разберетесь
У меня все гораздо просто
Я не имею проблемы с определения недостатком денег ,неправильные объёмы и так далее
Робот на MQL4 и все как по учебнике из
https://www.mql5.com/ru/articles/2555#not_enough_money
https://www.mql5.com/ru/articles/2555#invalid_lot :
У меня сидит междинны параметр alert
если все нормално alert =0;
если где то не так то alert =1;
И тогда /
{if (alert==1 ) return(0);}
Но валидатор говорит
test on EURUSD,H1
there are no trading operations
test on NZDUSD,H1
there are no trading operations
test on GBPUSDcheck,M30
there are no trading operations
test on XAUUSDcheck,Daily
there are no trading operations
Все это совершенно непонятно мне
Как можно просить робота торговать без денег и с неправильны объем и когда он этого не делает, говорить что это ошибка
.....................
проверки с моего кода пропишите и все будет ОК.
кстати вот еще нужные куски, переменные объявите в самом начале
+
Ну и что?
После MarketInformation(); у Вас проверяется ,непонятно почему, некоторые переменные:
spread,freezelevel,tickvalue;
Результат бесконечной ряд ошибок в тестере:
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:04:00 Tester: PrevBalance: 1.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 1.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 11, FreeMargin: -9.73
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:04:00 Tester: not enough money for buy 0.01 EURUSD at 1.07284 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2017.03.15 22:04]
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:04:00 ! Counter Multi 3 EURUSD,H1: OrderSend error 134
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:04:00 Tester: PrevBalance: 1.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 1.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 11, FreeMargin: -9.73
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:04:00 Tester: not enough money for buy 0.01 EURUSD at 1.07283 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2017.03.15 22:04]
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:03:47 ! Counter Multi 3 EURUSD,H1: OrderSend error 134
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:03:47 Tester: PrevBalance: 1.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 1.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 11, FreeMargin: -9.72
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:03:47 Tester: not enough money for buy 0.01 EURUSD at 1.07262 sl: 0.00000 tp: 0.00000 [2017.03.15 22:03]
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:03:47 ! Counter Multi 3 EURUSD,H1: OrderSend error 134
2018.01.19 14:41:28.390 2017.03.15 22:03:47 Tester: PrevBalance: 1.00, PrevPL: 0.00, PrevEquity 1.00, PrevMargin: 0.00, NewMargin: 11, FreeMargin: -9.72
Такой результат я легко получаю и через свои функции если нет условие
// {if (alert==1 ) return(0);}
конечно валидатор можно пропустить такой код но потом модератор не пропускаетЕсли У Вас ест идея как ограничить бесконечного ряда ошибок до несколько щук то можно получится