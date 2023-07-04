1200 подписчиков!! - страница 219

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OnlyProfitto:

Ребята всем привет, я тут новенький. У меня несколько вопросов к вам:


1) У меня есть счет в Робофорекс на терминале мт4, как его поставить, чтобы инвесторы могли его копировать? например за 10 долларов в месяц?!

2) Прикрепить мониторинг счета могу, торговля ручная

3) Не знаю разрешены ли тут ссылки


С ув. Алекс

Прежде всего зайдите в раздел "Продавец" в меню, и подтвердите свою личность. После верификации в качестве продавца вам будет доступны функции провайдера сигналов. А мониторинг можете присоединить и так. 

 
Vitaliy Maznev:

Прежде всего зайдите в раздел "Продавец" в меню, и подтвердите свою личность. После верификации в качестве продавца вам будет доступны функции провайдера сигналов. А мониторинг можете присоединить и так. Спасибо 

Спасибо Виталий, отправил документы свои на проверку, жду окончания процедуры верификации.

 
OnlyProfitto:

Спасибо Виталий, отправил документы свои на проверку, жду окончания процедуры верификации.

Только минимальная цена 30 долларов, 20% из них берется комиссия.

 
Дама из Индонезии готовится свергнуть Булщита с трона

 

Очередной хомяк появился в сигналах и маркете (в топе). Пипсует (tp 100/ sl 1000) в азию, открываясь ровно в 2:00. Бывает заходит мимо.


Есть вариант с лондонской сессией, но tp 200/ sl 2000. 



Долго ли протянет?

 
Помянем кошельки НоуЛимита.

 
Ivan Butko:
Помянем кошельки НоуЛимита.

видно же, что сигнал "готовили".

204 человека потеряли свои деньги. метаквотам пофиг, они ничего с этим не делают.

 
danminin:

видно же, что сигнал "готовили".

204 человека потеряли свои деньги. метаквотам пофиг, они ничего с этим не делают.

А я вижу, что ему срезали прирост с марта по май. Но вы продолжайте про заговоры, конечно
 
Marsel:
А я вижу, что ему срезали прирост с марта по май. Но вы продолжайте про заговоры, конечно

Да, написано "стиль торговли изменился".

Но эта информация подписчикам ни о чем не говорит. Они думают, что трейдер просто изменил свой стиль торговли, и всё.

Неудачно выбранная надпись.

Да и большинство клиентов не знают, что сигналы могут "готовить".

 
С таким рынком как сейчас, тут для подписчиков не важно готовили или не готовили. Лучше вовсе не торговать в данный момент. А кто знает когда лучше так или по другому. Не подписчик, не человек кто торгует, не сервис.
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