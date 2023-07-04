1200 подписчиков!! - страница 219
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребята всем привет, я тут новенький. У меня несколько вопросов к вам:
1) У меня есть счет в Робофорекс на терминале мт4, как его поставить, чтобы инвесторы могли его копировать? например за 10 долларов в месяц?!
2) Прикрепить мониторинг счета могу, торговля ручная
3) Не знаю разрешены ли тут ссылки
С ув. Алекс
Прежде всего зайдите в раздел "Продавец" в меню, и подтвердите свою личность. После верификации в качестве продавца вам будет доступны функции провайдера сигналов. А мониторинг можете присоединить и так.
Прежде всего зайдите в раздел "Продавец" в меню, и подтвердите свою личность. После верификации в качестве продавца вам будет доступны функции провайдера сигналов. А мониторинг можете присоединить и так. Спасибо
Спасибо Виталий, отправил документы свои на проверку, жду окончания процедуры верификации.
Спасибо Виталий, отправил документы свои на проверку, жду окончания процедуры верификации.
Только минимальная цена 30 долларов, 20% из них берется комиссия.
Очередной хомяк появился в сигналах и маркете (в топе). Пипсует (tp 100/ sl 1000) в азию, открываясь ровно в 2:00. Бывает заходит мимо.
Есть вариант с лондонской сессией, но tp 200/ sl 2000.
Долго ли протянет?
Помянем кошельки НоуЛимита.
видно же, что сигнал "готовили".
204 человека потеряли свои деньги. метаквотам пофиг, они ничего с этим не делают.
видно же, что сигнал "готовили".
204 человека потеряли свои деньги. метаквотам пофиг, они ничего с этим не делают.
А я вижу, что ему срезали прирост с марта по май. Но вы продолжайте про заговоры, конечно
Да, написано "стиль торговли изменился".
Но эта информация подписчикам ни о чем не говорит. Они думают, что трейдер просто изменил свой стиль торговли, и всё.
Неудачно выбранная надпись.
Да и большинство клиентов не знают, что сигналы могут "готовить".