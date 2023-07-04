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А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
Возможно большая просадка .
Наверное, в просадку уходил и исчезал из рейтинга. Сейчас на месте.
Да, до 40% залез, сейчас вылез.
Наверное, в просадку уходил и исчезал из рейтинга. Сейчас на месте.
Но просадка по средствам -27% не слабая.
Охох, булщит попался на европанику. Отзывы чудо
Да, до 40% залез, сейчас вылез.
Не вылез. Уже 60%. Зачемто долился и закрыл часть убытков.
Ууу... падение очередной империи
Первый успешно финишировал