1200 подписчиков!! - страница 206

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Охох, булщит попался на европанику. Отзывы чудо
 
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
 
Vladimir Tkach:
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
Возможно большая просадка .
 
Vladimir Tkach:
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
Наверное, в просадку уходил и исчезал из рейтинга. Сейчас на месте.
 
Vladimir Tkach:
А куда топ сигнал по МТ5 пропал?
Vitali Kadel:
Возможно большая просадка .
Vasiliy Pushkaryov:
Наверное, в просадку уходил и исчезал из рейтинга. Сейчас на месте.

Да, до 40% залез, сейчас вылез.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Наверное, в просадку уходил и исчезал из рейтинга. Сейчас на месте.

Но просадка по средствам -27% не слабая.

 
Ivan Butko:
Охох, булщит попался на европанику. Отзывы чудо
История с Тарасом повторяется. Никто не анализирует сделки при подписке, потом удивляются, что это с "профессионалом" случилось. Сейчас он частично закрылся и у него по итогам текущий год в минусе и с текущей просадкой под 30%.
 
Ivan Butko:

Да, до 40% залез, сейчас вылез.

Не вылез. Уже 60%. Зачемто долился и закрыл часть убытков.
 
Vladimir Tkach:
Не вылез. Уже 60%. Зачемто долился и закрыл часть убытков.

Ууу... падение очередной империи

 

Первый успешно финишировал


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