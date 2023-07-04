1200 подписчиков!! - страница 205

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Sergey Zaitsev:
я посмотрел, ни у кого же нет 1200 подписчиков? на МТ4 у одного сигнала только 354 подписчика, у всех остальных меньше. Кто скажет как подписчиков найти, или по какому принципу они добавляются? Уже 8 месяцев торгую, хоть один бы пришел.
Было 1200 на момент создания темы. Потом дошло до 3000 через несколько месяцев. Затем сигнал неторопливо слился.

Все в ваших руках
 
Капец Сахар наваливает! Подписчики растут как на дрожжах. Летят как мухи на мёд!

В общем, молодьец :)
 
Странные сигналы...

Зайдите в Сигналы -> мт4 -> в поле "Поиск по имени, автору, брокеру" введите "IceF" (неполное имя, но этого достаточно) -> жмите поиск.

Там выдаст некоторую группу сигналов. Посмотрите на сигналы с солидным приростом (грубо говоря выше 100%).
 
В МТ5 сингапурец делает лучшую рекламу платформе
 
Ivan Butko:
В МТ5 сингапурец делает лучшую рекламу платформе

Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:


сингапурец?


а как   этого САХАРА - найти?

 
Roman Shiredchenko:

Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:



а как   этого САХАРА - найти?

Просто. В пятых сигналах на первом месте по подписчикам.

 
Roman Shiredchenko:

Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:

Да!

Roman Shiredchenko:

а как   этого САХАРА - найти?

Сахарок один из топов по подписчикам в мт4 сигналах. "Sahar" - кусок ближневосточного имени... или это и есть имя... я толком в этом не разбираюсь...

Он периодически пробивается в топы.

 
Кстати, один центовик пробился по подписчикам в топ по сигналам мт4. Брокер - FXO... Real2. В именах инструментов есть точка. В одном из комментариев отмечено, что провайдер сигнала фигачит на свои 100$, когда подписчики рискуют тысячами.
[Удален]  
Ivan Butko:

А чего Яковлева бросили?
[Удален]  
Vladimir Tkach:
Кстати, один центовик пробился по подписчикам в топ по сигналам мт4. Брокер - FXO... Real2. В именах инструментов есть точка. В одном из комментариев отмечено, что провайдер сигнала фигачит на свои 100$, когда подписчики рискуют тысячами.

Как вроде их через регулярные побои кто-то заставляет рисковать.. лицемеры странные.

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