1200 подписчиков!! - страница 205
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я посмотрел, ни у кого же нет 1200 подписчиков? на МТ4 у одного сигнала только 354 подписчика, у всех остальных меньше. Кто скажет как подписчиков найти, или по какому принципу они добавляются? Уже 8 месяцев торгую, хоть один бы пришел.
В общем, молодьец :)
Зайдите в Сигналы -> мт4 -> в поле "Поиск по имени, автору, брокеру" введите "IceF" (неполное имя, но этого достаточно) -> жмите поиск.
Там выдаст некоторую группу сигналов. Посмотрите на сигналы с солидным приростом (грубо говоря выше 100%).
В МТ5 сингапурец делает лучшую рекламу платформе
Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:
а как этого САХАРА - найти?
Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:
а как этого САХАРА - найти?
Просто. В пятых сигналах на первом месте по подписчикам.
Я правильно понимаю, что сингапурец - это сингапурский доллар валюта счета - этот:
Да!
а как этого САХАРА - найти?
Сахарок один из топов по подписчикам в мт4 сигналах. "Sahar" - кусок ближневосточного имени... или это и есть имя... я толком в этом не разбираюсь...
Он периодически пробивается в топы.
Кстати, один центовик пробился по подписчикам в топ по сигналам мт4. Брокер - FXO... Real2. В именах инструментов есть точка. В одном из комментариев отмечено, что провайдер сигнала фигачит на свои 100$, когда подписчики рискуют тысячами.
Как вроде их через регулярные побои кто-то заставляет рисковать.. лицемеры странные.