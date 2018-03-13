Торговля по индикатору, без графика цен
Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.
График при этом будет выглядеть вот так:
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А какой именно индикатор?
А какой именно индикатор?
Ну в принципе любой - главное с очень большим периодом, чтобы он выродился в среднее.
Ну в принципе любой - главное с очень большим периодом, чтобы он выродился в среднее.
Не всегда это в принципе возможно. Скажем, торговля по дивергенциям осциллятора требует сравнения экстремумов индикатора и экстремумов графика.
Не всегда это в принципе возможно. Скажем, торговля по дивергенциям осциллятора требует сравнения экстремумов индикатора и экстремумов графика.
Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.
Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.
А как тогда рассчитываются показания индикатора, если нет ценового графика? ))
А как тогда рассчитываются показания индикатора, если нет ценового графика? ))
Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.
В чем проблема? Можно и по фазам луны торговать. В каком месте прибыль?
В чем проблема? Можно и по фазам луны торговать. В каком месте прибыль?
а тут кто - то говорил про прибыль? просто торговля
Пока нужно определиться - каким образом в массиве из N- значений индикатора определить одинаковое направление: то ли простым сравнением i и i+1, то ли ещё как ...
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Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.
График при этом будет выглядеть вот так:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Торговля по индикатору, без графика цен
Vladimir Karputov, 2018.02.06 06:17
Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}
- это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Торговля по индикатору, без графика цен
Vladimir Karputov, 2018.02.13 18:13
Что необходимо учитывать - так это количество открытых позиций
не факт, что такое количество может быть разрешено по условиям торгового счёта ...
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