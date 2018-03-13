Торговля по индикатору, без графика цен

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Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.

График при этом будет выглядеть вот так:


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Торговля по индикатору, без графика цен

Vladimir Karputov, 2018.02.06 06:17

Видимая проблема - это переходные участки или участки на которых направление индикатора определить невозможно. Что имеется в виду. Массив значений индикатора {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} однозначно характеризует направление (каждый последующее значение больше предыдущего). Обратный массив {10,9,8,7,6,5,4,3,2,1} также однозначно характеризует направление. Проблема возникает с массивами вроде {10,9,8,7,8,9,7,6,5,4}

 

 - это могут быть как участки которые сигнализируют о развороте индикатора, так и участки относительного флета.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Торговля по индикатору, без графика цен

Vladimir Karputov, 2018.02.13 18:13

Что необходимо учитывать - так это количество открытых позиций

не факт, что такое количество может быть разрешено по условиям торгового счёта ...



...

 
Vladimir Karputov:

Суть этой стратегии: учитывать только значение индикатора и на основании этих значений принимать решение о направлении открываемой позиции.

График при этом будет выглядеть вот так:


...

А какой именно индикатор?

 
Fresto:

А какой именно индикатор?

Ну в принципе любой - главное с очень большим периодом, чтобы он выродился в среднее.

 
Vladimir Karputov:

Ну в принципе любой - главное с очень большим периодом, чтобы он выродился в среднее.

Не всегда это в принципе возможно. Скажем, торговля по дивергенциям осциллятора требует сравнения экстремумов индикатора и экстремумов графика.

 
Sergey Vradiy:

Не всегда это в принципе возможно. Скажем, торговля по дивергенциям осциллятора требует сравнения экстремумов индикатора и экстремумов графика.

Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.

 
Vladimir Karputov:

Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.

А как тогда рассчитываются показания индикатора, если нет ценового графика? ))

 
Ihor Herasko:

А как тогда рассчитываются показания индикатора, если нет ценового графика? ))

Прочтите пожалуйста первый пост. Берутся только значения индикатора. Цена текущая или на предыдущих барах не участвует. 
То есть сравнения цены на баре и значения индикатора на баре нет. Сравниваются только значения индикатора 

 
Vladimir Karputov:

Так график (то есть цены) не нужен! Анализировать нужно только значения индикатора. Например анализировать 10 последних значений индикатора с десяти последних баров.


В чем проблема? Можно и по фазам луны торговать. В каком месте прибыль?


 
Sergey Chalyshev:


В чем проблема? Можно и по фазам луны торговать. В каком месте прибыль?


а тут кто - то говорил про прибыль? просто торговля

 
Пока нужно определиться - каким образом в массиве из N- значений индикатора определить одинаковое направление: то ли простым сравнением i и i+1, то ли ещё как ...
 
Vladimir Karputov:
Пока нужно определиться - каким образом в массиве из N- значений индикатора определить одинаковое направление: то ли простым сравнением i и i+1, то ли ещё как ...

Построй регрессию по данным буфера.

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