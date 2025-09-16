Валюты / EURTRY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EURTRY: Euro vs Turkish Lira
48.90784 TRY 0.00910 (0.02%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Turkish Lira
Курс EURTRY за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.86302 TRY за 1 EUR, а максимальная — 49.07587 TRY.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Турецкой лиры. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EURTRY
- Форекс сегодня: все внимание на Федеральную резервную систему
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- EUR/USD удерживается выше 1,1800, так как сильные розничные продажи в США ограничивают снижение доллара
- EUR/USD holds firm above 1.1800 as strong US Retail Sales limits Dollar downside
- EUR показывает высокие результаты на фоне неожиданного роста ZEW – Scotiabank
- EUR is outperforming on ZEW surprise – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 16/09: Will We See 1.20 Soon? (Chart)
- ECB’s Scicluna: There is no cut already in a box and waiting to be unpacked
- EUR/USD: нацеливается на очередное тестирование 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD eyes another test of 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD: Чистый прорыв выше 1,1790 может сместить фокус на 1,1830 - UOB Group
- EUR/USD: Clear break above 1.1790 might shift the focus to 1.1830 – UOB Group
- EUR: Жизнь с политической нестабильностью во Франции – ING
- EUR: Living with French political instability – ING
- Когда выйдет опрос ZEW в Германии и как он может повлиять на EUR/USD?
- When is the German ZEW survey and how could it affect EUR/USD?
- EUR/USD Forex Signal Today 16/09: Bulls Threaten (Chart)
- EUR/USD сохраняет приросты на фоне улучшения экономических настроений в Германии
- EUR/USD extends gains as Fed easing hopes boost risk appetite
- Казакс, ЕЦБ: снижение ставок уже очень значительное
- ECB’s Kazaks: Reduction in rates is already very significant
- EUR/USD Forecast 16/09: Reaching Ceiling of Range (Video)
- Вильруа, ЕЦБ: нам нужно “серьезно” решить проблему долга Франции
- ECB’s Villeroy: We "seriously" have to tackle France’s debt problem
EURTRY на Форуме Сообщества
Торговые приложения для EURTRY
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Ищете возможность провести обратное тестирование вашего советника на реальных исторических данных тиков? Тогда обратитесь к Real Tick Data Creator. Данные о тиках на стратегическом тестере не являются реальными и не отражают, как на самом деле двигалась цена, это всего лишь симуляция. Но с помощью этого программного обеспечения вы сможете проводить тестирование своих стратегий на реальных данных о тиках. "Real Tick Data Creator" - это инновационное программное обеспечение, разработанное для обе
Quant Algo
Lungile Mpofu
Quant Algo Trader is fully automated bot for multi-currency pairs trading. This fully automated algo target few TP pips on every pair attached. The bot can trade more than 20 pairs without a challenge. The trades are opened in ONE DIRECTIONAL on every pair, which means that if EURUSD pair open Sell Trades, it will not open any Buy trade on the same EURUSD. The same on the whole entire pairs. This Algo Bot does not use any Indicator. It is based on Quote and Base Currency strategy which works sim
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Email Mobile RSI Alert
Jose Luis Lominchar
Этот простой индикатор предназначен для отправки алертов по электронной почте и/или на мобильное устройство (push-уведомления), если RSI превышает установленные лимиты перекупленности/перепроданности. Он анализирует серию таймфреймов и предустановленных Форекс-символов , отмечает крестиками превышения лимитов и отправляет сгруппированные уведомления со следующим настраиваемым видом: Уведомления RSI Alert Oversoldl! EURUSD PERIOD_M15 14.71 Overbought! EURTRY PERIOD_MN1 84.71 Overbought! USDTRY P
Дневной диапазон
48.86302 49.07587
Годовой диапазон
35.77562 49.07587
- Предыдущее закрытие
- 48.9169 4
- Open
- 49.0171 2
- Bid
- 48.9078 4
- Ask
- 48.9081 4
- Low
- 48.8630 2
- High
- 49.0758 7
- Объем
- 6.759 K
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 19.32%
- Годовое изменение
- 28.29%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.