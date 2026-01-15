Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 985
Доброго дня.
Прошу помощи. При написании пользовательской функции тестер выдаёт ошибку 3 и не открывает ордера. Укажите ошибки.
Странно, если в одном советнике, то открывает сделки одну за другой по каждой указанной валютной паре... с промежутком времени. А когда ставишь на 5 разных графиков с разной валютной парой (symbol(0)), то все 5 сделок открываются одновременно и моментально при нажатии автоторговли.
Не подскажите, что это может быть и как исправить? Чтобы все было в одном советнике и на одном графике (чтобы кнопка на графике открывала все пары так же быстро, как при активации "автоторговли" с несколькими советниками, как в изначальном варианте)
тут в общем в чем проблема.... мы с Вами делаем все возможное, чтобы подвесить терминал, имхо.... не люблю не правильную логику писать, вот сделал как Вы хотите - бросили советника на график, нажали кнопку и он будет пытаться открыть ордер в бесконечном цикле
Игорь, спасибо за расширенный функционал! Но, к сожалению, по скорости ничего не изменилось. Сделки также открываются друг за другом. Попробовал снова накинуть минимальную версию на каждый график, нажал "автоторговля", сразу же все сделки открылись одновременно и моментально. Сохранилось небольшая задержка вначале.
Несмотря на это, все равно при нажатии на интегрированную кнопку Trade Panel, единичная сделка открывается еще быстрее, без начальной задержки. Странно. Выйти бы на состояние, когда подобной кнопкой открывалась бы без задержки корзина.
По скорости исполнения получается так:
1. Быстрее всего - это тыкать на стандартную Trade Panel.
2. Раскидать по нескольким графикам и нажать "автоторговля"
3. Кнпока, открывающая последовательно корзину
Сделки также открываются друг за другом.
а по другому никак, погуглите инфу по типам счетов Market Execution/ Instant Execution
и второй момент https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
Эксперт - В собственном потоке, сколько экспертов - столько потоков выполнения для них
если кратко - то советник после отправки ордера ждет подтверждение выставления ордера и если несколько советников на разных графиках, то Вы получите независимость работы каждого ЕА, т.е. многопоточное выполнение кода
думаю для Вашей задачи, насколько я понял торговля на новостях, самое оптимальное решение открыть несколько чартов, бросить на них настроенных советников, которые зацикленны в бесконечный цикл, и после выставления ордера советник должен удалиться с чарта, запускать всех советников кнопкой автоторговля
всем привет! как заставить стандартый индикатор Parabolic в советнике открывать отдер по созданию его первой точки( тоесть смене тенденции рынка)????
Сначала те точки, на которые показывают стрелки, были на противоположной стороне текущей цены. И как только цена коснулась той точки, она сразу перепрыгнула на другую сторону.
Вывод: Первая точка сверху будет тогда, когда цена коснётся точки которая снизу. И наоборот...
Ого... спасибо за пояснение. Имею ввиду. Действительно, только после открытия текущей открывается следующая. Любопытно.
А Вы не знаете случайно, если попробовать четвертую схему - копировальщик сделок - сделки тоже будут открываться последовательно? Например, подаем сигнал копировальщику, что якобы на мастере открыто 7 ордеров... как он их откроет? Или также 7 копировальщиков поставить, у каждого указать, чтобы копировал свою пару. Хотя, попробовать смогу, ничего дополнтельно создавать не нужно, вроде.
Есть еще пятый способ - использовать кликер. Но, это пока затратно, вряд ли кто-то напишет. Помучаю пока то, что есть в наличии.
UPD
Попробовал копировальщик - тоже самое, сделки открывает последовательно. А если ставить копир на 7 графиков и установить обновление 1 мс, то терминал вместе с ВПС взорвутся.
Остается два способа.
1. Действующий - на каждый график накинуть советник и включить автоторговлю.
2. Неиспробованный - использовать сторонее ПО - кликер.
с вероятностью 99% варианты 1 и 2 будут одинаково по скорости работать, сервер все равно обрабатывает Ваши торговые запросы по очереди, а когда Вы отправляете 7 запросов с 7-ми чартов, это Вы выиграли время на ожидании ответа от сервера (пока советник не получит тикет, он ничего не делает - ждет)
про кликер вот можно с помощью WinAPI "тыкнуть мышей" в любую точку экрана, проверял месяц назад код рабочий https://www.mql5.com/ru/forum/156025#comment_7552799
но это уже без меня, не интересно, там в принципе не сложно если заняться - Вы же хотите еще с помощью панели автоторговля автокликером ордер отправить, вот и с помощью кода @Koldun Zloy можете сделать тоже самое
Отлично, проверю. Спасибо огромное за помощь и проделанную работу
Здравствуйте.
Осваиваю МТ5. Но как то не понятно построение буферных линий... Скачал индикатор с сайта mql5 и немного его исправил.
Но появились косяки с линиями. Вопрос: ПОЧЕМУ КОСЯЧИТ ЛИНИЯ В ИСТОРИИ И КАК ИСПРАВИТЬ?