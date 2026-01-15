Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 986

Новый комментарий
 
kopeyka2:

Здравствуйте.

Осваиваю МТ5. Но как то не понятно построение буферных линий... Скачал индикатор с сайта mql5 и немного его исправил.

Но появились косяки с линиями. Вопрос: ПОЧЕМУ КОСЯЧИТ ЛИНИЯ В ИСТОРИИ И КАК ИСПРАВИТЬ?



Не вникая в код хочу спросить: А направление индексации буферных массивов учли?

 
Alexey Viktorov:

Не вникая в код хочу спросить: А направление индексации буферных массивов учли?

Переворачивали буферов индексов как в тайм сессии есть. Сами линии в норме. Косяк в истории ДО указанного интервала истории ...

ОШИБКА ИСЧЕЗЛА САМА СОБОЙ!!!! Вероятно она случилась из-за обновления МТ5... Как раз перед этим было сообщение о перегрузке компьютера. Не понятно почему сразу ошибка не исчезла...
 

Здравствуйте.

После прогона советника в тестере стратегий МТ5 в отчетном графике вырисовываются позиции, которых быть не должно

https://www.mql5.com/ru/charts/10832941/aapl-d1-roboforex-ltd

https://www.mql5.com/ru/charts/10832942/aapl-d1-roboforex-ltd

В одно и тоже время советник держит только одну открытую позицию, это видно по журналу

При этом данная ситуация возникает лишь на некоторых символах

Откуда же на графике появляются позиции, которых там быть не должно?

График AAPL, D1, 2019.10.19 20:25 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
График AAPL, D1, 2019.10.19 20:25 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
Символ: AAPL. Период графика: D1. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2019.10.19 20:25 UTC.
Файлы:
20191019.log 97 kb
График AAPL, D1, 2019.10.19 20:25 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
График AAPL, D1, 2019.10.19 20:25 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: AAPL. Период графика: D1. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2019.10.19 20:25 UTC.
 
Bremsberg:

как перейти с  MQL4 на MQL5

В первую очередь - правильной вставкой кода в своё сообщение:


 

Здравствуйте! Ребята напомните пожалуйста предопределенную на изменение полярности числа. т.е. есть "-3", надо чтобы стало просто "3". Точно знаю есть, но не помню и найти не могу.

"х+х+х" - не предлагать! )))

 
Tojlna:

Здравствуйте! Ребята напомните пожалуйста предопределенную на изменение полярности числа. т.е. есть "-3", надо чтобы стало просто "3". Точно знаю есть, но не помню и найти не могу.

"х+х+х" - не предлагать! )))

MathAbs

"полярность числа", довольно лихой термин :-)

 
Bremsberg:

Переход с mq4 на mq5  что не так


индикатор Mq4

...

Индикатор MQ5

Не так у вас вставка кода в сообщение. Никто эти портянки лицезреть не будет.


 
Можно ли в mql4 передавать структуру в функцию по значению, т.е. чтобы при манипулировании структуры внутри функции изменения не отображались на внешней структуре?
 
Кто пользуется Git? Используете ли вы хоть половину из того функционала, что описан в книге ?
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
Кто пользуется Git? Используете ли вы хоть половину из того функционала, что описан в книге ?

Я использую (посмотрел, первый комит был сделан Tue Oct 5 09:15:42 2010 +0300). Для своего репозитария ветки мало использую, но бывает.

Ну и на работе используем более полно. Книгу не читал, но, думаю, больше половины используем. А что?

1...979980981982983984985986987988989990991992993...2693
Новый комментарий