Здравствуйте.
Осваиваю МТ5. Но как то не понятно построение буферных линий... Скачал индикатор с сайта mql5 и немного его исправил.
Но появились косяки с линиями. Вопрос: ПОЧЕМУ КОСЯЧИТ ЛИНИЯ В ИСТОРИИ И КАК ИСПРАВИТЬ?
Не вникая в код хочу спросить: А направление индексации буферных массивов учли?
Здравствуйте.
После прогона советника в тестере стратегий МТ5 в отчетном графике вырисовываются позиции, которых быть не должно
https://www.mql5.com/ru/charts/10832941/aapl-d1-roboforex-ltd
https://www.mql5.com/ru/charts/10832942/aapl-d1-roboforex-ltd
В одно и тоже время советник держит только одну открытую позицию, это видно по журналу
При этом данная ситуация возникает лишь на некоторых символах
Откуда же на графике появляются позиции, которых там быть не должно?
как перейти с MQL4 на MQL5
В первую очередь - правильной вставкой кода в своё сообщение:
Здравствуйте! Ребята напомните пожалуйста предопределенную на изменение полярности числа. т.е. есть "-3", надо чтобы стало просто "3". Точно знаю есть, но не помню и найти не могу.
"х+х+х" - не предлагать! )))
MathAbs
"полярность числа", довольно лихой термин :-)
Переход с mq4 на mq5 что не так?
индикатор Mq4
...
Индикатор MQ5
Не так у вас вставка кода в сообщение. Никто эти портянки лицезреть не будет.
Кто пользуется Git? Используете ли вы хоть половину из того функционала, что описан в книге ?
Я использую (посмотрел, первый комит был сделан Tue Oct 5 09:15:42 2010 +0300). Для своего репозитария ветки мало использую, но бывает.
Ну и на работе используем более полно. Книгу не читал, но, думаю, больше половины используем. А что?