Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 990
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
***
Вот я только что алертил, и только при умножении на EMPTY_VALUE получается inf
***
О! Очень хороший пример! Нужно сохранить ...
и результат:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/otherconstants
EMPTY_VALUE Пустое значение в индикаторном буфере DBL_MAX
inf это переполнение
Смишно.
Это BuySellVolume. Общий объём не равен сумме Buy и Sell, а только чуть-чуть больше.
Вы описывайте проблему подробно, из кода удаляйте лишнее...
Нет желание копаться в таком овно коде, пусть даже и небольшом...
Вы описывайте проблему подробно, из кода удаляйте лишнее...
Нет желание копаться в таком овно коде, пусть даже и небольшом...
Array out of range
Ошибка появилась после добавления strict
Вам компилятор указывает строку и позицию курсора где будет ошибка, если не научитесь пользоваться МЕ, нет смысла дальше этим заниматься
Строку показал:
значит переменная i в цикле
стала больше размера массива numberFibo[]
ищите где описываете массив или изменяете размер этого массива
можете перед циклом написать
Как сделать это сообщение читабельным?
Суть в том что последнее сообщение в окне алерта возле большого колокольчика можно полностью прочитать, а предыдущие только в журнале экспертов (но тогда нужно заострять внимание чтобы отсортировать их друг от друга)
Что можно сделать чтобы обычному пользователю было удобно? Ведь представьте что будет если например я выведу символ, таймфрейм, направление сделки, цену открытия, стоп и профит
Array out of range
Ошибка появилась после добавления strict
Вот это
можно заменить на
А дальше, я почему-то не вижу изменение размера массива. Перед заполнением какой размер массива назначен?
Как сделать это сообщение читабельным?
Суть в том что последнее сообщение в окне алерта возле большого колокольчика можно полностью прочитать, а предыдущие только в журнале экспертов (но тогда нужно заострять внимание чтобы отсортировать их друг от друга)
Что можно сделать чтобы обычному пользователю было удобно? Ведь представьте что будет если например я выведу символ, таймфрейм, направление сделки, цену открытия, стоп и профит
Я бы хотел чтобы разработчики в следующем обновлении сделали так, чтобы возле большого колокольчика отображалось то сообщение, на которое пользователь кликнул ниже в окне алертов
У вас ошибка была когда работали в цикле
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
LuckyTrader, 2019.11.04 09:08Строку показал (компилятор ничего не показывает, ошибка в индикаторе при тестировании появляется, нашёл в журнале):
numberFibo [i]=0;