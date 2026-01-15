Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 992

Alexandr Sokolov:

А я начал гуглить))

... нашел одностраничный сайт mql6 и одну ссылку на форум в mql5.com

Так и я гуглил, на форуме тоже ходят слухи ещё в 2015 а то и раньше они пошли, пора бы уже за 11 лет придти к чему-то лучшему чем примитив mql4/5. Я и сам думаю компилятор написать но у меня одного на это лет не хватит(раскатал губу).

 
Alexey Viktorov:

Конечно не правильно.

Если нигде не ошибся, то так. Но в любом случае смысл должен быть понятен. 


Спасибо большое, смысл понял, очень этого не хватало.

[Удален]  

Предупреждение при компиляции индикатора:

        ObjectSetFiboDescription(namesObj, i+2, ftx + str1 + " " + TimeToStr(t1 КУРСОР ТУТ + t2*(fis+1),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
possible loss of data due to type conversion

 
hoster:

Предупреждение при компиляции индикатора:

possible loss of data due to type conversion

Читайте в документации о явном приведении типов.

Даже автоматом вставилась ссылка на документацию, как-раз где надо читать.
[Удален]  
Alexey Viktorov:

Читайте в документации о явном приведении типов.

Даже автоматом вставилась ссылка на документацию, как-раз где надо читать.

Да я понял, что надо (string) использовать. Запутался в скобках

 
Как скрыть свой пример из CodeBase? Я заходил в свой пример - правка, и не нашел кнопки удаления
 
Alexandr Sokolov:
Как скрыть свой пример из CodeBase? Я заходил в свой пример - правка, и не нашел кнопки удаления

Никак.

 
Alexandr Sokolov:
Как скрыть свой пример из CodeBase? Я заходил в свой пример - правка, и не нашел кнопки удаления

А это не работает?

А потом кнопку "Сохранить".

 
Alexey Viktorov:

А это не работает?

А потом кнопку "Сохранить".

Когда он так сделает, удалят и Ваш и его аккаунт. Чтобы не давали глупых советов.

 
Vladimir Karputov:

Когда он так сделает, удалят и Ваш и его аккаунт. Чтобы не давали глупых советов.

А почему это запрещено?

Например я, некоторое время назад опубликовал один довольно простой индикатор, спустя некоторое время я добавил ещё несколько переменных и немного расширил вариативность его расчётов - и было бы хорошо после публикации новой версии с новым названием (название изменено потому что добавлены новые переменные) скрыть предыдущий индикатор

