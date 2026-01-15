Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 992
А я начал гуглить))
... нашел одностраничный сайт mql6 и одну ссылку на форум в mql5.com
Так и я гуглил, на форуме тоже ходят слухи ещё в 2015 а то и раньше они пошли, пора бы уже за 11 лет придти к чему-то лучшему чем примитив mql4/5. Я и сам думаю компилятор написать но у меня одного на это лет не хватит(раскатал губу).
Конечно не правильно.Если нигде не ошибся, то так. Но в любом случае смысл должен быть понятен.
Спасибо большое, смысл понял, очень этого не хватало.
Предупреждение при компиляции индикатора:
Читайте в документации о явном приведении типов.Даже автоматом вставилась ссылка на документацию, как-раз где надо читать.
Да я понял, что надо (string) использовать. Запутался в скобках
Как скрыть свой пример из CodeBase? Я заходил в свой пример - правка, и не нашел кнопки удаления
Никак.
Как скрыть свой пример из CodeBase? Я заходил в свой пример - правка, и не нашел кнопки удаления
А это не работает?
А потом кнопку "Сохранить".
Когда он так сделает, удалят и Ваш и его аккаунт. Чтобы не давали глупых советов.
А почему это запрещено?
Например я, некоторое время назад опубликовал один довольно простой индикатор, спустя некоторое время я добавил ещё несколько переменных и немного расширил вариативность его расчётов - и было бы хорошо после публикации новой версии с новым названием (название изменено потому что добавлены новые переменные) скрыть предыдущий индикатор