Виноват, исправлюсь!!! Не сильно знаю порядки. Извините. Хотелось бы разобраться на этом примере.
Ребят, напишите, пожалуйста, минимальный код для открытия корзины сделок валюты.
1. Нажимаешь кнопку "Автоторговля" в терминале
2. Открываются EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,NZDUSD на бай лотом 0.01, а USDCHF, USDCAD и USDJPY на селл лотом 0.01ЧТобы советник был в одном окне
Нужна кнопка на графике
Спасибо за МТ5, сейчас нужно для МТ4.
Заранее благодарю)
Здравствуйте!
Идея такая: мне нужно чтобы советник отмечал линиями на графике места, где цена, побывав выше верхней ленты Bollinger Bands опускается первый раз за нижнюю ленту. Но ничего почему-то не получается. Что тут не так?
Подскажите, пожплуйста, как сделать функцию открытия сделки только после нажатия кнопки "автоторговля" на МТ. Просто этот код не работает при выключенной кнопке. Может условие добавить каоке-то..
поэкспериментируйте с таким скриптом:
Спасибо, но я не шарю, к сожалению, в коде.
Добавил Ваш код к моему вышеуказаному, в журнале пишет, что это теперь не советник и не может быть открыт.
Это для новостной торговли несколькими валютами, хочется такой механизм:
1. Выходит новость
2. Тыкаю "автоторговля"
3. Советник не думая долбит брокера на открытие сделки.
Минимизированный вариант советника, только одна функция - открыть сделку. Не могу сообразить, как. Вариант Владимира Карпунова хороший (просто добавить на график сов и функиця инит сама все сделает), но мне хотелось бы, чтобы совтеник уже бы висел на графике одной валютной пары, а при активации "автоторговля" открывал корзину ордеров.
Т.е., словами код могу примерно описать так:
1. Проверяем, разрешена ли торговля.
2. Если нет, то ждём нажатия.
3. При нажатии открывается корзина ордеров.
4. Проверка на разрешение торговли не каждый тик, а... минимальное время. Минимально возможное. (проверка-проверка-проверка, моментальная такая)
Либо на график добавить кнопку "Купить корзину с долларом" и моментально открывется корзина. Но, я так понимаю кнопку делать сложно
Если знаете, какое условие добавить или как реализовать (если это просто), прошу поделиться.