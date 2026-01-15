Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 983

Виноват, исправлюсь!!! Не сильно знаю порядки. Извините. Хотелось бы разобраться на этом примере. 
 
Ребят, напишите, пожалуйста, минимальный код для открытия корзины сделок валюты.

1. Нажимаешь кнопку "Автоторговля" в терминале

2. Открываются EURUSD, GBPUSD, AUDUSD,NZDUSD на бай лотом 0.01, а USDCHF, USDCAD и USDJPY на селл лотом 0.01

ЧТобы советник был в одном окне
 
Нужна кнопка на графике

 
Спасибо за МТ5, сейчас нужно для МТ4.

Заранее благодарю)

 

Здравствуйте!

Идея такая: мне нужно чтобы советник отмечал линиями на графике места, где цена, побывав выше верхней ленты Bollinger Bands опускается первый раз за нижнюю ленту. Но ничего почему-то не получается. Что тут не так?

void OnTick()
  {
   int x=1;
   double bblow0=iBands(0,0,110,2.0,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
   double bblowX=iBands(0,0,110,2.0,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,x);
   double bbupX=iBands(0,0,110,2.0,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,x);
   if(Close[0]<bblow0)
     {
      while(Close[x]<bbupX)
        {
         if(Close[x]<bblowX)
           {x=1; break;}
         else
           {x++;}
        }
      if(x>1)
         ObjectCreate(0,"Line"+TimeCurrent(),OBJ_VLINE,0,Time[x],Close[x]);
     }
  }
 
Ребята помогите найти самую последнюю информационную панель в советник. 
 
int OnInit()
  {
//---
   OrderSend("EURUSD",OP_SELL,0.01,Bid,3,0,0,"",0,0,Red);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+


Подскажите, пожплуйста, как сделать функцию открытия сделки только после нажатия кнопки "автоторговля" на МТ. Просто этот код не работает при выключенной кнопке. Может условие добавить каоке-то.. 


 
Может условие добавить каоке-то.. 

поэкспериментируйте с таким скриптом:

void OnStart()
{  while(!IsStopped())
   {  if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) && TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && !IsTradeContextBusy())Comment("Торговля разрешена");
      else Comment("Торговля запрещена!!!");
      Sleep(123); 
   }
   Comment("");

}
 
поэкспериментируйте с таким скриптом:

Спасибо, но я не шарю, к сожалению, в коде. 

Добавил Ваш код к моему вышеуказаному, в журнале пишет, что это теперь не советник и не может быть открыт. 

Это для новостной торговли несколькими валютами, хочется такой механизм: 
1. Выходит новость
2. Тыкаю "автоторговля"
3. Советник не думая долбит брокера на открытие сделки. 

Минимизированный вариант советника, только одна функция - открыть сделку. Не могу сообразить, как. Вариант Владимира Карпунова хороший (просто добавить на график сов и функиця инит сама все сделает), но мне хотелось бы, чтобы совтеник уже бы висел на графике одной валютной пары, а при активации "автоторговля" открывал корзину ордеров.

Т.е., словами код могу примерно описать так:
1. Проверяем, разрешена ли торговля. 
2. Если нет, то ждём нажатия. 
3. При нажатии открывается корзина ордеров. 
4. Проверка на разрешение торговли не каждый тик, а... минимальное время.  Минимально возможное. (проверка-проверка-проверка, моментальная такая)

Либо на график добавить кнопку "Купить корзину с долларом" и моментально открывется корзина. Но, я так понимаю кнопку делать сложно

Если знаете, какое условие добавить или как реализовать (если это просто), прошу поделиться. 

