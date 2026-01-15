Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 979
Привет, нужен совет. Почему у меня не показывается последний текст? Что тут не так? Подскажите пожалуйста как исправить!
Зачем цикл, если берёте имя всегда только одного объекта?
Iurii Tokman:
Так точно нельзя - выход за пределы массива будет. Если объектов 10, то индекс последнего будет 9. Потому как счёт идёт с нуля.
подскажите как точно определить предпоследнее текст этого объекта.
Сложно понять что хотите.
Provit - показывает общую прибыль во время теста в течении суток
Provit1 - оставляет максимальную просадку за сутки
Provit2 - обычный цифровой ряд начиная с единицы.
Provit3 - Цель! Суммировать Provit1 и делить на Provit2. Хочу узнать среднюю суточную просадку за общее время теста. Помогите разобраться с Provit3
Коллеги - что это может быть за ошибка закрытия и как с ней бороться? Вот ниже код, при превышении профита - закрывать все однонаправленные позы. Спасибо.
ошибка какая? скрин не тот
в теории должно работать, но не встречал такого изощренного закрытия с учетом спреда и прикручивать это в качестве проскальзывания - имхо, если решили закрывать, то проскальзование не самое важное за чем следить, ошибки закрытия важнее, то реквоты, то вообще связь пропадает
уберите OrderClose(....) и вместо него Кимовскую ClosePosBySelect() https://www.mql5.com/ru/forum/131859/page2#comment_3359664
используйте, тогда ясно станет где не работает - или в Ваших условиях на закрытие или сервер у Вас с каким приколом
У него там закрытие по нулевой цене. Соответственно, нужно контролировать что вернула MarketInfo-функция, а контроля-то нет. Впрочем, как обычно на четвёрке некоторые люди привыкли писать - что-то получил, что - не проверил, но отправил аргументом.
я видел, сомневаюсь, что сумеет все сам распринтовать, поэтому и предложил использовать проверенное закрытие выделенного ордера через OrderSelect() с помощью ClosePosBySelect() - это он умеет, по крайней мере видел как он конструктором себе коды собирает )))
ЗЫ: есть еще подозрение, что он один ордер два раза закрывает, но Кимовская ф-ция принты в журнал напишет , нет вроде раздельные циклы на закрытия по 2-му условию
Да понятно, что функции Игоря всё сделают за юзера сами (и то некоторые умудряются и с ними накосячить). Но он тогда сам так ничего и не научится делать. Хотя конечно - их выбор.