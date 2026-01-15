Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 981
@ Артём Тришкин
Пожалуйста, вы можете ответить на мой вопрос? Я думаю, что никто не заботится.
Попробуйте здесь задать свой вопрос (Try asking your question here):
Здравствуйте.
Я новичок и у меня первая проблема - почему компилирование дает ошибку? Как исправить?
//+------------------------------------------------------------------+
//| moy var1.mq4 |
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
extern int Magic = 111;
int CountSell()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+-----------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
{
int count =0;
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL)
count++;
}
}
return;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
'int' - semicolon expected moy var1.mq4 13 1
1 error(s), 0 warning(s) 2 1
//+------------------------------------------------------------------+
Пожалуйста, вставляйте правильно код:
Добрый день. Не удается нарисовать в мт-4 объект фибо ( OBJ_FIBO) без продолжения линий вправо. При изменении параметра OBJPROP_RAY_RIGHT луч все равно рисуется до упора вправо. Причем обучающий скрипт из учебника ведет себя так же. Пытался заменить на OBJPROP_RAY как для отрезка, не помогает. Если можете поясните в чем дело. Заранее благодарю.
Дело в том, что МТ4 это не МТ5 и если код компилируется, это не означает, что он будет работать.
Я понимаю. И поэтому спрашиваю работает ли реально в мт-4 для ( OBJ_FIBO) установка "Продолжение объекта вправо" посредством OBJPROP_RAY_RIGHT? Пример скрипта взят из учебника для мт-4.
Не исключено, что пропустили когда редактировали справку. Её ведь правили из документации по mql5.
Всем привет. Неделю только как приступил к изучению языка mql и сейчас ломаю голову, как можно реализовать такой механизм. На графике есть кнопка( OBJ_BUTTON), каким образом и что в коде нужно прописать, чтобы при нажатии на кнопку выводилось бы число из заданной последовательности по-порядку. Т.е. есть последовательность чисел 2,4,8,16,32,64,128. Я, к примеру, нажимаю на кнопку на графике и на экран в комментарии должно выводиться число из этой последовательности строго по-порядку. Нажал кнопку-появилось 2, нажал ещё-появилось 4 и т.д. А нажав на вторую кнопку, к примеру, эти числа появлялись бы в обратной последовательности. Если сможете написать рабочий код, радости моей не будет конца)))
Для определения какое сейчас число в комментарии почитайте документацию о работе с графиком. Там есть функция чтения комментария.
Или самое простое, это число сунуть в статическую переменную, а её в Comment()
Для определения какое сейчас число в комментарии почитайте документацию о работе с графиком. Там есть функция чтения комментария.
Или самое простое, это число сунуть в статическую переменную, а её в Comment()
Благодарю за ответ. Как сделать обработку нажатия кнопки я нашел в справке, а вот с остальным затруднения. Работа будет не просто с одним числом, а с последовательностью целых чисел и нужно, чтобы одно нажатие кнопки выводило число из этой последовательности по-порядку от 2 до 128. Вопрос именно в том и звучит, как это сделать...