Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 981

Новый комментарий
 
jaffer wilson:

@ Артём Тришкин

Пожалуйста, вы можете ответить на мой вопрос? Я думаю, что никто не заботится.

Попробуйте здесь задать свой вопрос (Try asking your question here):

Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
  • 2019.02.23
  • www.mql5.com
Так как тема достаточна обширна, решил, что стоит выделить её в отдельное обсуждение...
 

Здравствуйте.

Я новичок и у меня первая проблема - почему компилирование дает ошибку? Как исправить?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     moy var1.mq4 |
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern int    Magic = 111;
int  CountSell()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+-----------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
     {
      int count =0;

      for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
           {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL) 
               count++;
           }
        }
      return;
     }
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+

'int' - semicolon expected    moy var1.mq4    13    1

1 error(s), 0 warning(s)        2    1


Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • www.mql5.com
Задавайте вопросы по техническому анализу, обсуждайте торговые системы и улучшайте свои навыки программирования торговых стратегий на языке MQL5. Общайтесь и обменивайтесь опытом на форуме с трейдерами всего мира и помогайте ответами новичкам — наше сообщество развивается вместе с вами. Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и...
 
petrovich1:

Здравствуйте.

Я новичок и у меня первая проблема - почему компилирование дает ошибку? Как исправить?

//+------------------------------------------------------------------+

Пожалуйста, вставляйте правильно код:


 
Добрый день. Не удается нарисовать в мт-4 объект  фибо (OBJ_FIBO) без продолжения линий вправо. При изменении параметра OBJPROP_RAY_RIGHT  луч все равно рисуется до упора вправо. Причем  обучающий скрипт из учебника ведет себя так же.  Пытался заменить  на OBJPROP_RAY как для отрезка, не помогает. Если можете поясните в чем дело. Заранее благодарю.
 
Sergey Fionin:
Добрый день. Не удается нарисовать в мт-4 объект  фибо ( OBJ_FIBO) без продолжения линий вправо. При изменении параметра OBJPROP_RAY_RIGHT  луч все равно рисуется до упора вправо. Причем  обучающий скрипт из учебника ведет себя так же.  Пытался заменить  на OBJPROP_RAY как для отрезка, не помогает. Если можете поясните в чем дело. Заранее благодарю.

Дело в том, что МТ4 это не МТ5 и если код компилируется, это не означает, что он будет работать.

 
Alexey Viktorov:

Дело в том, что МТ4 это не МТ5 и если код компилируется, это не означает, что он будет работать.

   Я понимаю. И поэтому спрашиваю работает ли реально в мт-4  для  ( OBJ_FIBO)  установка "Продолжение объекта вправо"   посредством  OBJPROP_RAY_RIGHT? Пример скрипта взят из учебника для мт-4. 

#property strict 
//--- описание 
#property description "Скрипт строит графический объект \"Уровни Фибоначчи\"." 
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от" 
#property description "размеров окна графика." 
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта 
#property script_show_inputs 
//--- входные параметры скрипта 
input string          InpName="FiboLevels";      // Имя объекта 
input int             InpDate1=10;               // Дата 1-ой точки в % 
input int             InpPrice1=65;              // Цена 1-ой точки в % 
input int             InpDate2=90;               // Дата 2-ой точки в % 
input int             InpPrice2=85;              // Цена 2-ой точки в % 
input color           InpColor=clrRed;           // Цвет объекта 
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линии 
input int             InpWidth=1;                // Толщина линии 
input bool            InpBack=false;             // Объект на заднем плане 
input bool            InpSelection=true;         // Выделить для перемещений 
input bool            InpRayRight=false;         // Продолжение объекта вправо 
input bool            InpHidden=true;            // Скрыт в списке объектов 
input long            InpZOrder=0;               // Приоритет на нажатие мышью 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Cоздает "Уровни Фибоначчи" по заданным координатам               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool FiboLevelsCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика 
                      const string          name="FiboLevels", // имя объекта 
                      const int             sub_window=0,      // номер подокна  
                      datetime              time1=0,           // время первой точки 
                      double                price1=0,          // цена первой точки 
                      datetime              time2=0,           // время второй точки 
                      double                price2=0,          // цена второй точки 
                      const color           clr=clrRed,        // цвет объекта 
                      const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии объекта 
                      const int             width=1,           // толщина линии объекта 
                      const bool            back=false,        // на заднем плане 
                      const bool            selection=true,    // выделить для перемещений 
                      const bool            ray_right=false,   // продолжение объекта вправо 
                      const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов 
                      const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью 
  { 
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы 
   ChangeFiboLevelsEmptyPoints(time1,price1,time2,price2); 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- создадим "Уровни Фибоначчи" по заданным координатам 
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBO,sub_window,time1,price1,time2,price2)) 
     { 
      Print(__FUNCTION__, 
            ": не удалось создать \"Уровни Фибоначчи\"! Код ошибки = ",GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- установим цвет 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr); 
//--- установим стиль линии 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style); 
//--- установим толщину линии 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width); 
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back); 
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения объекта для перемещений 
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект 
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection 
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection); 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection); 
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения объекта вправо 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right); 
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden); 
//--- установи приоритет на получение события нажатия мыши на графике 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order); 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Задает количество уровней и их параметры                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool FiboLevelsSet(int             levels,            // количество линий уровня 
                   double          &values[],         // значения линий уровня 
                   color           &colors[],         // цвет линий уровня 
                   ENUM_LINE_STYLE &styles[],         // стиль линий уровня 
                   int             &widths[],         // толщина линий уровня 
                   const long      chart_ID=0,        // ID графика 
                   const string    name="FiboLevels") // имя объекта 
  { 
//--- проверим размеры массивов 
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) || 
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths)) 
     { 
      Print(__FUNCTION__,": длина массива не соответствует количеству уровней, ошибка!"); 
      return(false); 
     } 
//--- установим количество уровней 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels); 
//--- установим свойства уровней в цикле 
   for(int i=0;i<levels;i++) 
     { 
      //--- значение уровня 
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]); 
      //--- цвет уровня 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]); 
      //--- стиль уровня 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]); 
      //--- толщина уровня 
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]); 
      //--- описание уровня 
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1)); 
     } 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Перемещает точку привязки "Уровней Фибоначчи"                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool FiboLevelsPointChange(const long   chart_ID=0,        // ID графика 
                           const string name="FiboLevels", // имя объекта 
                           const int    point_index=0,     // номер точки привязки 
                           datetime     time=0,            // координата времени точки привязки 
                           double       price=0)           // координата цены точки привязки 
  { 
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid 
   if(!time) 
      time=TimeCurrent(); 
   if(!price) 
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- переместим точку привязки 
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price)) 
     { 
      Print(__FUNCTION__, 
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Удаляет "Уровни Фибоначчи"                                       | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool FiboLevelsDelete(const long   chart_ID=0,        // ID графика 
                      const string name="FiboLevels") // имя объекта 
  { 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- удалим объект 
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name)) 
     { 
      Print(__FUNCTION__, 
            ": не удалось удалить \"Уровни Фибоначчи\"! Код ошибки = ",GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Проверяет значения точек привязки "Уровней Фибоначчи" и для      | 
//| пустых значений устанавливает значения по умолчанию              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void ChangeFiboLevelsEmptyPoints(datetime &time1,double &price1, 
                                 datetime &time2,double &price2) 
  { 
//--- если время второй точки не задано, то она будет на текущем баре 
   if(!time2) 
      time2=TimeCurrent(); 
//--- если цена второй точки не задана, то она будет иметь значение Bid 
   if(!price2) 
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); 
//--- если время первой точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй 
   if(!time1) 
     { 
      //--- массив для приема времени открытия 10 последних баров 
      datetime temp[10]; 
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp); 
      //--- установим первую точку на 9 баров левее второй 
      time1=temp[0]; 
     } 
//--- если цена первой точки не задана, то сдвинем ее на 200 пунктов ниже второй 
   if(!price1) 
      price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart() 
  { 
//--- проверим входные параметры на корректность 
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||  
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100) 
     { 
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!"); 
      return; 
     } 
//--- количество видимых баров в окне графика 
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS); 
//--- размер массива price 
   int accuracy=1000; 
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы 
//--- для установки и изменения координат точек привязки "Уровней Фибоначчи" 
   datetime date[]; 
   double   price[]; 
//--- выделение памяти 
   ArrayResize(date,bars); 
   ArrayResize(price,accuracy); 
//--- заполним массив дат 
   ResetLastError(); 
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1) 
     { 
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError()); 
      return; 
     } 
//--- заполним массив цен 
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика 
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX); 
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN); 
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив 
   double step=(max_price-min_price)/accuracy; 
   for(int i=0;i<accuracy;i++) 
      price[i]=min_price+i*step; 
//--- определим точки для рисования "Уровней Фибоначчи" 
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100; 
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100; 
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100; 
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100; 
//--- создадим объект 
   if(!FiboLevelsCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor, 
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder)) 
     { 
      return; 
     } 
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду 
   ChartRedraw(); 
   Sleep(1000); 
//--- теперь будем перемещать точки привязки 
//--- счетчик цикла 
   int v_steps=accuracy*2/5; 
//--- перемещаем первую точку привязки 
   for(int i=0;i<v_steps;i++) 
     { 
      //--- возьмем следующее значение 
      if(p1>1) 
         p1-=1; 
      //--- сдвигаем точку 
      if(!FiboLevelsPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1])) 
         return; 
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта 
      if(IsStopped()) 
         return; 
      //--- перерисуем график 
      ChartRedraw(); 
     } 
//--- задержка в 1 секунду 
   Sleep(1000); 
//--- счетчик цикла 
   v_steps=accuracy*4/5; 
//--- перемещаем вторую точку привязки 
   for(int i=0;i<v_steps;i++) 
     { 
      //--- возьмем следующее значение 
      if(p2>1) 
         p2-=1; 
      //--- сдвигаем точку 
      if(!FiboLevelsPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2])) 
         return; 
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта 
      if(IsStopped()) 
         return; 
      //--- перерисуем график 
      ChartRedraw(); 
     } 
//--- задержка в 1 секунду 
   Sleep(1000); 
//--- удалим объект с графика 
   FiboLevelsDelete(0,InpName); 
   ChartRedraw(); 
//--- задержка в 1 секунду 
   Sleep(1000); 
//--- 
  }
 
Sergey Fionin:

   Я понимаю. И поэтому спрашиваю работает ли реально в мт-4  для  ( OBJ_FIBO)  установка " Продолжение объекта вправо"   посредством  OBJPROP_RAY_RIGHT? Пример скрипта взят из учебника для мт-4. 

Не исключено, что пропустили когда редактировали справку. Её ведь правили из документации по mql5.

 
Всем привет. Неделю только как приступил к изучению языка mql и сейчас ломаю голову, как можно реализовать такой механизм. На графике есть кнопка(OBJ_BUTTON), каким образом и что в коде нужно прописать, чтобы при нажатии на кнопку выводилось бы число из заданной последовательности по-порядку. Т.е. есть последовательность чисел 2,4,8,16,32,64,128. Я, к примеру,  нажимаю на кнопку на графике и на экран в комментарии должно выводиться число из этой последовательности строго по-порядку. Нажал кнопку-появилось 2, нажал ещё-появилось 4 и т.д. А нажав на вторую кнопку, к примеру, эти числа появлялись бы в обратной последовательности. Если сможете написать рабочий код, радости моей не будет конца)))
 
Ivan Revedzhuk:
Всем привет. Неделю только как приступил к изучению языка mql и сейчас ломаю голову, как можно реализовать такой механизм. На графике есть кнопка( OBJ_BUTTON), каким образом и что в коде нужно прописать, чтобы при нажатии на кнопку выводилось бы число из заданной последовательности по-порядку. Т.е. есть последовательность чисел 2,4,8,16,32,64,128. Я, к примеру,  нажимаю на кнопку на графике и на экран в комментарии должно выводиться число из этой последовательности строго по-порядку. Нажал кнопку-появилось 2, нажал ещё-появилось 4 и т.д. А нажав на вторую кнопку, к примеру, эти числа появлялись бы в обратной последовательности. Если сможете написать рабочий код, радости моей не будет конца))) 
if(ObjectGetInteger(0, "name", OBJPROP_STATE) == true)
 // Кнопка нажата
// Вывести в Comment какое нужно число 

// Отжать кнопку
ObjectSetInteger(0, "name", OBJPROP_STATE) == false

Для определения какое сейчас число в комментарии почитайте документацию о работе с графиком. Там есть функция чтения комментария.

Или самое простое, это число сунуть в статическую переменную, а её в Comment()

 
Alexey Viktorov:

Для определения какое сейчас число в комментарии почитайте документацию о работе с графиком. Там есть функция чтения комментария.

Или самое простое, это число сунуть в статическую переменную, а её в Comment()

Благодарю за ответ. Как сделать обработку нажатия кнопки я нашел в справке, а вот с остальным затруднения. Работа будет не просто с одним числом, а с последовательностью целых чисел и нужно, чтобы одно нажатие кнопки выводило число из этой последовательности по-порядку от 2 до 128. Вопрос именно в том и звучит, как это сделать...

1...974975976977978979980981982983984985986987988...2693
Новый комментарий