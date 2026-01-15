Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 989
Здравствуйте. Покажите,пожалуйста,где ошибка.
где то в коде
Смишно.
Это BuySellVolume. Общий объём не равен сумме Buy и Sell, а только чуть-чуть больше.
Что может значить "inf' в индикаторе на MLQ5?
Впервые с этим столкнулся а по поиску в документации ничего не нашел
Плохо искали: поиск по INF выдаёт несколько результатов.
Например смотреть в MathLog
Натуральный логарифм value в случае успеха. Если значение val отрицательно, функция возвращает NaN (неопределенное значение). Если value равно 0, функция возвращает INF (бесконечность) .
Такой результат означает: код содержит ошибку в алгоритме вычисления значений (например забываем инициализировать переменные - надеемся на авось, в операциях деления не думаем ...).
Вот всё что я увидел в поиске >>> документация (но описание каждого читать не стал, всегда по заголовку нахожу - привычка)
Насчёт инициализации переменных (я или неправильно вас понял или впервые об этом слышу), например:
... разве этого не достаточно? Я обычно объявил переменные и пользуюсь
***
Плохая привычка.
... разве этого не достаточно? Я обычно объявил переменные и пользуюсь
А вот и "черный лебедь" - переменная b не инициализирована, она может содержать любой мусор.
Я понял в чём проблема!
Если вы инициализировали буферы EMPTY_VALUE
... после в дальнейших расчётах скопировали или рассчитали недостаточное количество таймсерий и потом умножаете какое-либо значение на EMPTY_VALUE из буфера - то получится inf
Вот я только что алертил, и только при умножении на EMPTY_VALUE получается inf
Спасибо
Похоже Вы нашли причину. Значит при инициализации буфера значением EMPTY_VALUE при арифметических действиях нужно сначала проверять "а не EMPTY_VALUE ли случайно сейчас в буфере по данному индексу?"