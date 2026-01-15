Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 978

pvba:

Спасибо большое!

пжлст.

 

Добрый вечер всем. Ну что, кто нибудь сможет мне помочь?

В предыдущем посте я описал проблему 

 
Iurii Tokman:

+

Спасибо 
 
valeriikopp:
Спасибо 

пжлст.

 
Сам не умею писать индикаторы и время под 60 лет вместе со зрением обучиться уже не даст, но нужен индикатор определения нагрузки на весь депозит или указывающий сколько максимально допустимо открыться лотами как на примере мт4, код есть там небольшой может кто-нибудь поможет мне переписать его на мт5 или такое нельзя осуществить. На мт4 код такой:
#property indicator_chart_window
extern color Color = Red;
extern int Size = 14;
extern string Font = "Verdana";
int init() {
   return (0);
}

int deinit() {
   ObjectDelete("lab");
   return (0);
}

int start() {
   int l_ind_counted_0 = IndicatorCounted();
   double l_free_magrin_4 = 0;
   double l_marginrequired_12 = 0;
   double ld_20 = 0;
   l_free_magrin_4 = AccountFreeMargin();
   l_marginrequired_12 = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
   ld_20 = l_free_magrin_4 / l_marginrequired_12;
   ObjectCreate("lab", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSet("lab", OBJPROP_XDISTANCE, 3); //отодвинуть влево или направо
   ObjectSet("lab", OBJPROP_YDISTANCE, 27); //отодвинуть вниз или вверх
   ObjectSetText("lab", DoubleToStr(ld_20, 2), Size, Font, Color); 
   return (0);

}


 
Привет, нужен совет. 
for(int no1=0; no1<ObjectsTotal(OBJ_TEXT); no1++)
  {
   if(ObjectName(0)=="Profit1"+iBarShift(NULL,1440,0))
     {
      double name;
      name = ObjectDescription(0);;
      Comment(name);
     }
  }
Почему у меня не показывается последний текст? Что тут не так? Подскажите пожалуйста как исправить!
 
Rustam Bikbulatov:

no1<=ObjectsTotal(OBJ_TEXT);
 
Konstantin Lebedev:
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                            1.mq5 |
//|                                               Yuriy Tokman (YTG) |
//|                       https://www.mql5.com/ru/users/satop/seller |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Yuriy Tokman (YTG)"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/satop/seller"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window

#property  indicator_plots 0

input color Color = Red;
input int Size = 14;
input string Font = "Verdana";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//----
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   ObjectDelete(0,"lab");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   double l_free_magrin_4 = 0;
   double l_marginrequired_12 = 0;
   double ld_20 = 0;
   l_free_magrin_4 = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
   l_marginrequired_12 = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);//Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
   if(l_marginrequired_12!=0)
      ld_20 = l_free_magrin_4 / l_marginrequired_12;

   LabelCreate(0,"lab",0,

               3,//отодвинуть влево или направо
               27,//отодвинуть вниз или вверх

               CORNER_LEFT_UPPER,
               DoubleToString(ld_20, 2)
               ,Font,Size,Color);

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает текстовую метку                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long              chart_ID=0,               // ID графика
                 const string            name="Label",             // имя метки
                 const int               sub_window=0,             // номер подокна
                 const int               x=0,                      // координата по оси X
                 const int               y=0,                      // координата по оси Y
                 const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки
                 const string            text="Label",             // текст
                 const string            font="Arial",             // шрифт
                 const int               font_size=10,             // размер шрифта
                 const color             clr=clrRed,               // цвет
                 const double            angle=0.0,                // наклон текста
                 const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки
                 const bool              back=false,               // на заднем плане
                 const bool              selection=false,          // выделить для перемещений
                 const bool              hidden=true,              // скрыт в списке объектов
                 const long              z_order=0)                // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   if(ObjectFind(chart_ID,name)!=0)
      ObjectDelete(chart_ID,name);
//--- создадим текстовую метку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим координаты метки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- установим текст
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим угол наклона текста
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим способ привязки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//----
//+------------------------------------------------------------------+

может не работать если

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL) = 0
 
Iurii Tokman:

может не работать если

Все сделал как сказали вписывая код в файл без последней строчки с нулем так выдает ошибку, но по вышеописанному коду при нанесении на график индикатора нет данных максимальности, а показывает все и везде по нолям- 0.00, видимо для мт5 чего то еще не хватает, ну и на этом спасибо может кто-нибудь да еще подскажет.


 
Привет, нужен совет. 
for(int no1=0; no1<=ObjectsTotal(OBJ_TEXT); no1++)
  {
   if(ObjectName(0)=="Profit1"+iBarShift(NULL,1440,0))
     {
      double name;
      name = ObjectDescription(0);;
      Comment(name);
     }
  }
Почему у меня не показывается последний текст? Что тут не так? Подскажите пожалуйста как исправить!
