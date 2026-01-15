Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 978
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо большое!
пжлст.
Добрый вечер всем. Ну что, кто нибудь сможет мне помочь?
В предыдущем посте я описал проблему #9765
+
Спасибо
пжлст.
}
может не работать если
может не работать если
Все сделал как сказали вписывая код в файл без последней строчки с нулем так выдает ошибку, но по вышеописанному коду при нанесении на график индикатора нет данных максимальности, а показывает все и везде по нолям- 0.00, видимо для мт5 чего то еще не хватает, ну и на этом спасибо может кто-нибудь да еще подскажет.