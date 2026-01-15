Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 987
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я использую (посмотрел, первый комит был сделан Tue Oct 5 09:15:42 2010 +0300). Для своего репозитария ветки мало использую, но бывает.
Ну и на работе используем более полно. Книгу не читал, но, думаю, больше половины используем
Как же тогда узнать, больше половины или меньше? :)
Работаете с репозиторием через консоль или через прогу? Если через консоль, то используете стандартную (Git Bash) или другую какую-то (какую если не секрет?) ? Я скачал и стандартные штуки (включая Git Gui), и прогу GitHub... Какую прогу используете (если используете) ?
Да вот начал изучать и хочется узнать, необходимо ли всю книгу штудировать или только основную информацию. В смысле, весь функционал в работе востребован или небольшая часть...? Для джуниора, например.
Как же тогда узнать, больше половины или меньше? :)
Работаете с репозиторием через консоль или через прогу? Если через консоль, то используете стандартную (Git Bash) или другую какую-то (какую если не секрет?) ? Я скачал и стандартные штуки (включая Git Gui), и прогу GitHub... Какую прогу используете (если используете) ?
Да вот начал изучать и хочется узнать, необходимо ли всю книгу штудировать или только основную информацию. В смысле, весь функционал в работе востребован или небольшая часть...? Для джуниора, например.
Я отдельные главы в разное время почитывал, примерно понимаю, что за книга.
Консоль. Использую сам git. На работе еще bitbucket.org (но это больше для командной работы).
Я бы посоветовал найти какую-то доку "git за 2 часа", а дальше вникать по ходу дела. Сразу всё понять будет сложно и вряд ли нужно.
Я отдельные главы в разное время почитывал, примерно понимаю, что за книга.
Консоль. Использую сам git. На работе еще bitbucket.org (но это больше для командной работы).
Я бы посоветовал найти какую-то доку "git за 2 часа", а дальше вникать по ходу дела. Сразу всё понять будет сложно и вряд ли нужно.
Та оно-то вроде бы понятно... Основы понял. Акк зарегал на хабе, туда-сюда прогнал комиты. До "ветвлений" дошел. Читается быстро... но запомнить все сложно - куча вариантов команд. И сильно коробит через консоль. Я SVN немного раньше тестировал, там вроде бы проще. Хотя я там только через прогу (Тортоз) и плагин в Eclipse работал...
Работа через консоль это стандарт? В смысле, в большинстве компаний такое?
Работа через консоль это стандарт? В смысле, в большинстве компаний такое?
Нет, это от личных предпочтений зависит. Просто у нас почти все упоротые Linux-оиды, нам в консоли нормально)
Ни разу не слышал, чтобы навязывали какую-то конкретную прогу для работы с репозиториями. Обычно никого не интересует, что ты используешь, если решаешь поставленные задачи.
Вроде есть какие-то тулзы для GUI и даже под винду, но тут я вообще не разбираюсь.
Нет, это от личных предпочтений зависит. Просто у нас почти все упоротые Linux-оиды, нам в консоли нормально)
Ни разу не слышал, чтобы навязывали какую-то конкретную прогу для работы с репозиториями. Обычно никого не интересует, что ты используешь, если решаешь поставленные задачи.
Вроде есть какие-то тулзы для GUI и даже под винду, но тут я вообще не разбираюсь.
Подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page986#comment_13682556 ?
Подскажите по этому вопросу https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page986#comment_13682556 ?
Передайте её константой.
Передайте её константой.
поставить спецификатор const перед загрузкой массива в функцию? Попробую поиграться.
Почему при передаче любого массива в функцию sizeof() выдаёт 52?
sizeof() возвращает размер типа переменной