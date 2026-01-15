Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 988
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
-nan(ind) это нет значения?
not a number
sizeof() возвращает размер типа переменной
Ну всё правильно. Массив это совокупность однотипных данных. Если записать вот так
Если передать любой из этих массивов в функцию то будет 52 вопрос почему.
Есть ли какой-нибудь скрипт для мт5, чтобы он уничтожал все оставшиеся графические отображения в виде стрелок после открытия сделок, а то вручную поштучно удалять объекты долго.
А поштучно и не надо, можно сразу все графические объекты удалить одним махом:
Есть ли какой-нибудь скрипт для мт5, чтобы он уничтожал все оставшиеся графические отображения в виде стрелок после открытия сделок, а то вручную поштучно удалять объекты долго.
Барабашка не понял о чём вопрос. В закладке "История" или "торговля" контекстное меню и удалить все сразу. Так-же можно отключить добавление.
Делаю
Помогите пожалуйста
//+------------------------------------------------------------------+
Вот код индикатора. При компиляции ошибок не выдает, но на графике вообще ничего не показывает.
Помогите пожалуйста...
Вот код индикатора. При компиляции ошибок не выдает, но на графике вообще ничего не показывает.
Вставляем код правильно:
И не создаём множество тем с простым вопросом.