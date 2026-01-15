Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 988

Новый комментарий
 
-nan(ind) это нет значения?
 
Yevhenii Levchenko:
-nan(ind) это нет значения?

not a number

 
Yevhenii Levchenko:

sizeof() возвращает размер типа переменной


Ну всё правильно. Массив это совокупность однотипных данных. Если записать вот так 

int masiv[1];
Print(sizeof(masiv));//вернёт 4, потому что int 4 байта, если так masiv[2]- будет 8.
int Perem;
Print(sizeof(Perem));//вернёт 4, потому что int 4 байта
//если записать вот так
int masiv[];
Print(sizeof(masiv));вернёт 52 вне зависимости где и как объявлен массив.
//если записать вот так
int masiv[][3][3];
Print(sizeof(masiv));вернёт 52.


Если передать любой из этих массивов в функцию то будет 52 вопрос почему.

 
Есть ли какой-нибудь скрипт для мт5, чтобы он уничтожал все оставшиеся графические отображения в виде стрелок после открытия сделок, а то вручную поштучно удалять объекты долго.
 
Konstantin Lebedev:
Есть ли какой-нибудь скрипт для мт5, чтобы он уничтожал все оставшиеся графические отображения в виде стрелок после открытия сделок, а то вручную поштучно удалять объекты долго.

А поштучно и не надо, можно сразу все графические объекты удалить одним махом:


 
Konstantin Lebedev:
Есть ли какой-нибудь скрипт для мт5, чтобы он уничтожал все оставшиеся графические отображения в виде стрелок после открытия сделок, а то вручную поштучно удалять объекты долго.

Барабашка не понял о чём вопрос. В закладке "История" или "торговля" контекстное меню и удалить все сразу. Так-же можно отключить добавление.


 
Здравствуйте. Все еще (медленно, а куда спешить?) осваиваю МТ5. Столкнулся с не пониманием записи. Намекните или если есть под рукой индикатор с  буферной линией  по времени прошу киньте ссылку))) Спасибо 
for(int i=limit; i>=0; i--)
{
...

MqlDataTime tm;
TimeToStruct(time[i],tm);

if(tm.hour==18 && tm.min==30 && Period()<=PERIOD_H1)
 {
//функция для создания таймлинии (вертикальная) ВСЕ ОК!

//КАК ВЫГЛЯДИТ ЗАПИСЬ СОЗДАНИЯ БУФЕРНОЙ ЛИНИИ ? ТАК НЕ ПОЛУЧАТСЯ 
for(int j=shift; j>=0; j--)
 {
CL=iClose(NULL,_Period,j);
Buff[i]=close[j]; // =CL;

if(Buff[j-1]!=Buff[j])
Buff[j-1]=EMPTY_VALUE;
 }
}

Делаю 
 

Помогите пожалуйста


//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                    Lex_Bands.mq4 |
//|                                                              Lex |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Lex"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Middle_Line
#property indicator_label1  "Middle_Line"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot Up_Line
#property indicator_label2  "Up_Line"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrLightSeaGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2
//--- plot Down_Line
#property indicator_label3  "Down_Line"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLightSeaGreen
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2
//--- indicator parameters
input int    InpBandsPeriod=20;       // MA Period
input int    OtklPeriod=20;           // Period Otkloneniya
input int    OtklShag=5;              // Shag Otkloneniya
input int    MA_Type=0;               // MA Type 0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA
input int    Applied_Price=4;         // 0 - PRICE_CLOSE, 1 - PRICE_OPEN, 2 - PRICE_HIGH, 3 - PRICE_LOW, 4 - PRICE_MEDIAN, 5 - PRICE_TYPICAL, 6 - PRICE_WEIGHTED

//--- indicator buffers
double         Middle_LineBuffer[];
double         Up_LineBuffer[];
double         Down_LineBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   IndicatorBuffers(7);
   SetIndexBuffer(0,Middle_LineBuffer);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,Up_LineBuffer);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(2,Down_LineBuffer);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
    int counted_bars = IndicatorCounted();
   if(counted_bars < 0)  return(-1);
   if(counted_bars > 0)   counted_bars--;
   int limit = Bars - counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit--;
   double         dOtklSumMax[];
   double         SrOtklMax[];
   double         dOtklSumMin[];
   double         SrOtklMin[];
   for(int i=1;i<=limit;i++)
      {
   for(int j=i;j<=i+OtklPeriod;j=j+OtklShag)
      {
        double  max=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,OtklShag,j)];
        double  min=Low[iLowest(NULL,0,MODE_HIGH,OtklShag,j)];
        double  Otklmax=max-iMA(NULL,0,InpBandsPeriod,0,MA_Type,Applied_Price,j);
        double  Otklmin=iMA(NULL,0,InpBandsPeriod,0,MA_Type,Applied_Price,j)-min;
        double  dOtklmax=Otklmax*Otklmax;
                dOtklSumMax[j]=dOtklSumMax[j-1]+dOtklSumMax[j]; 
                dOtklSumMax[OtklShag]=dOtklSumMax[j];
        double  dOtklmin=Otklmax*Otklmax;
                dOtklSumMin[j]=dOtklSumMin[j-1]+dOtklSumMin[j]; 
                dOtklSumMin[OtklShag]=dOtklSumMin[j];
                            
      }
        Middle_LineBuffer[i]=iMA(NULL,0,InpBandsPeriod,0,MA_Type,Applied_Price,i);
        SrOtklMax[i]=MathSqrt(dOtklSumMax[OtklShag]/(OtklPeriod/OtklShag));
        SrOtklMin[i]=MathSqrt(dOtklSumMin[OtklShag]/(OtklPeriod/OtklShag));
        Up_LineBuffer[i]=iMA(NULL,0,InpBandsPeriod,0,MA_Type,Applied_Price,i)+SrOtklMax[i];
        Down_LineBuffer[i]=iMA(NULL,0,InpBandsPeriod,0,MA_Type,Applied_Price,i)-SrOtklMin[i];
      }
    return(0);  
  }

Вот код индикатора. При компиляции ошибок не выдает, но на графике вообще ничего не показывает.
 
Xander1603:

Помогите пожалуйста

...

Вот код индикатора. При компиляции ошибок не выдает, но на графике вообще ничего не показывает.

Вставляем код правильно:


И не создаём множество тем с простым вопросом.

 
А как string to enum преобразовать?
1...981982983984985986987988989990991992993994995...2693
Новый комментарий