я видел, сомневаюсь, что сумеет все сам распринтовать, поэтому и предложил использовать проверенное закрытие выделенного ордера через OrderSelect() с помощью ClosePosBySelect() - это он умеет, п о крайней мере видел как он конструктором себе коды собирает )))
ЗЫ: есть еще подозрение, что он один ордер два раза закрывает, но Кимовская ф-ция принты в журнал напишет , нет вроде раздельные циклы на закрытия по 2-му условию
:-) Ага.
Да понятно, что функции Игоря всё сделают за юзера сами (и то некоторые умудряются и с ними накосячить). Но он тогда сам так ничего и не научится делать. Хотя конечно - их выбор.
Господа - вечером сюда напишу...
Там похоже время жизни счета истекло. Просто ошибка не привычная...
Скрин экрана - как раз тот.
П.С. Программировать умею и обучен, если что! :-) это к вопросу сбора кода конструктором!!!!!!!!!!!!!!! :-)
ППС не поднимайте во мне зверя, плиззззз, тушканчика... :-)
Я ШАРЮ В КОДЕ И НЕ ТОЛЬКО, В ТОРГАХ - ТОЖЕ!
:-) Ага.
Много букв. А по делу что? Проверки получения цены нету. И ошибки закрытия позиций по нулевым ценам.
Это к слову об "умею и обучен"
У него там закрытие по нулевой цене.
Соответственно, нужно контролировать что вернула MarketInfo-функция, а контроля-то нет. Впрочем, как обычно на четвёрке некоторые люди привыкли писать - что-то получил, что - не проверил, но отправил аргументом.
ДА. Я это видел.
Там похоже, время жизни счета истекло...
При попытке закрыть вручную - возвращал на экране в окошке - "ОБЩАЯ ОШИБКА".
Раньше - то, похоже ф-ия работала, просто как? проверить не успел.
Ф-ия написана - грамотно. Да - слипадж в спредах, и чего?
Вечером сюда выложу ИТОГИ.
Перезарядил торги на новый счет.
Господа - вечером сюда напишу...
Там похоже время жизни счета истекло. Просто ошибка не привычная...
При попытке закрыть вручную - возвращал на экране в окошке - "ОБЩАЯ ОШИБКА".
да может торговый поток быть занят, может Вас реквотят, вот и гадайте - общая ошибка вообще что хошь может значить - на инсте в том году такая же "шляпа" была, ордера ровно по 5 минут закрывал - а код как положено со всеми проверками и принтами ;)
Много букв. А по делу что? Проверки получения цены нету. И ошибки закрытия позиций по нулевым ценам.
Это к слову об "умею и обучен"
да потому что уже пишу с листа в ворде - гуд. сразу. НАБЕЛО.
Доступа к терминалу - нет. Вечером по мск будет - сюда напишу.
О! Это уже лучше - улыбочек больше... :-)
Да. Принты не распечатал с вкладки "ЭКСПЕРТЫ"... точно. Там просто много всего было... не успел.
да может торговый поток быть занят, может Вас реквотят, вот и гадайте - общая ошибка вообще что хошь может значить - на инсте в том году такая же "шляпа" была, ордера ровно по 5 минут закрывал - а код как положено со всеми проверками и принтами ;)
ясно. :-)
ПС Вечером сюда выложу - результат.
ошибка какая? скрин не тот
в теории должно работать, но не встречал такого изощренного закрытия с учетом спреда и прикручивать это в качестве проскальзывания - имхо, если решили закрывать, то проскальзование не самое важное за чем следить, ошибки закрытия важнее, то реквоты, то вообще связь пропадает
уберите OrderClose(....) и вместо него Кимовскую ClosePosBySelect() https://www.mql5.com/ru/forum/131859/page2#comment_3359664
используйте, тогда ясно станет где не работает - или в Ваших условиях на закрытие или сервер у Вас с каким приколом
У него там закрытие по нулевой цене. Соответственно, нужно контролировать что вернула MarketInfo-функция, а контроля-то нет. Впрочем, как обычно на четвёрке некоторые люди привыкли писать - что-то получил, что - не проверил, но отправил аргументом.
Коллеги, от души Вас благодарю за своевременную помощь в коде, тут без шуток, всегда мне ранее помогали и помогаете.
Все ф-ии с прошлой странице по закрытию сделок работают исправно. Тут была проблема в завершении периода демо-счета, поэтому и не было закрытия по условиям, включая нулевые цены...
Счет обновил, тесты продолжаю.
@ Артём Тришкин
Пожалуйста, вы можете ответить на мой вопрос? Я думаю, что никто не заботится.