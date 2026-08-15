Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2699
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... да и на ТЗ это не похоже, так как само "условие" не прописано
условие самое простое :
int BuySell = 0 ;
if BuySell = 2
{ bool OrderClose (int ticket, double lots, double price, int slippage, color Color=CLR_NONE) } ;
вот держи, должно работать без ошибокошибка была в условии
BuySell == -1
МТ4/MetaEditor
Раньше все коммитилось.
От хранилища не отключался
Как присоединиться к хранилищу ?
Раньше в меню была команда...
Из справки
Но будучи подключенным он обновляет котировки, в итоге ошибки рассогласования и куча всего непредсказуемого.
А после отключения лот становится 0.1.
Сильно пока в этом не копался, но может кто-нибудь знает - как для Тестера получить мин. лот = 0.01 ?
Коллеги - может, кто знает подскажите, как визуальное тестирование настроить? (визуальный режим тестирования)
Коллеги - может, кто знает подскажите, как визуальное тестирование настроить? (визуальный режим тестирования)
Попробуйте, точку останова в самом начале поставить. А потом продолжить...
(Мне помогало)
Попробуйте, точку останова в самом начале поставить. А потом продолжить...
(Мне помогало)