Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 975
Появилась у меня идея, нужно много циклов, решил проверить скорость таким образом
... в итоге МТ5 прекращает работу, глючит и приходится закрывать через диспетчер задач
Это проблема в мощности моего пк или в чём-то другом?
*PS - хочу попробовать написать нейросетку, а там будут миллиарды циклов, а здесь на миллион ложиться
Но два раза поймал без глюков, но если повторить снова глючит (скрипт в прикреплённых файлах)
не пробуйте..:-)
точнее напишите сначала что-нить попроще
потому как проблема в недопонимании что пишется и как написанное вообще работает
Этот скрипт это не нейросеть)) я его сделал чтобы посмотреть как быстро миллион циклов проходят
А вот почему терминал глючит? При чём скрипт начинает работу (цифры бегут), но до конца дело не доходит (по крайней мере у меня)
Доброго времени суток, господа программисты. Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь написать стрелочный индикатор на основе фигур разворота и прочих. Вроде все хорошо. Но, считает он только первых 2 свечи, вместо 4. При компиляции редактор ругается о возможной потере точности при присвоении различных типов данных. Причем, только на iVolume. Заранее спасибо.
Здесь.
35vas35:
Вот код индикатора.
Проблема в том, что как видно на графике, объём 3 свечи от сигнала на покупку 3 пункта. Но в коду объём прописан от 8 и выше.
В дальнейшем хочу привязать рассылку на почту или смс. Пробовал по такому принципу писать советник с индикаторами MACD, MA, и RSI. Ложных сигналов мало. Но хотелось бы самому контролировать процесс.