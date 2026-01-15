Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 977
Только для полноценного совета желательно начать прочтение с самого начала. Оттуда где был первый вопрос и дальше всё обсуждение.
Ну, а для полноценного ответа достаточно ответить один раз, а не четыре
ВСЕ, абсолютно все цветные индикаторы, в МТ4 построены так, что если текущее значение больше значения на предыдущем баре, то заполняется один из буферов. А если текущее значение меньше значения на предыдущем баре, то заполняется другой буфер. И мало важен тип отображения, линия, гистограмма или звёздочки\точки...
Есть полностью рабочий советник, который отправляет два скрина графика в телеграм, первый скрин с открытого окна в терминале, а второй с этим же инструментом но с другим тайм фреймом,
для этого открывается новое окно, применяется шаблон, делается скрин и удаляется окно. Но эта схема с вторым скрином не всегда стабильно работает, хочу поменять, что бы не открывало
новое окно, а использовало постоянно одно и тоже только подставляло нужный инструмент, помогите подправить это в коде.
Если текущее значение выше предыдущего, значит зелёная и буфер другой, в mql4, а если наоборот, то ... наоборот.))))
Спасибо, все понятно.
Доброго времени суток всем. Я торгую 50 инструментов. Торгую уровни. Работу наладил через настроенные профили чтобы не открывать 50 графиков и не грузить терминал. Так вот, хочу написать помощника, который будет использовать прорисованные уровни мной от руки на всех инструментах и при определенных условиях выдавать мне сигнал на экран, типа "Посмотрите Евро-доллар, там что-то интересное формируется". Предполагаю, что нужно написать ДЛЛ, в которую будут копироваться все уровни со всех инструментов и робот должен быть мультивалютный.
У кого какие мысли, как реализовать данную задачу???
Как вытащить данные с профелей в ДЛЛ?
PS. Заглянул в папку profiles там в папках инструментов лежат вайлы с расширением "chr". Открыл блокнотом и увидел всю необходимую мне информацию. Вот как бы так использовать ее???
Добрый день, я новичек и не разбираюсь в програмировании , нужно чтобы индикатор Parabolic SAR для МТ5 отображался линией, а не точками, как это сделать? Помогите пожалуйста .
Здравствуйте! Пытаюсь написать скрипт, который бы рисовал вертикальные линии на всём графике после серий из 4-х баров с повышающимися максимумами. В итоге скрипт рисует только одну линию вначале и всё. В чем ошибка? Помогите исправить
имя должно быть оригинальное для каждой линии
у вас одно имя на всех
можно к названию добавлять время ее создания
Спасибо большое!